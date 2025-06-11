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Заморозки стали причиной введения режима ЧС в Крыму – Аксенов

Заморозки стали причиной введения режима ЧС в Крыму – Аксенов - 11.06.2025 Украина.ру

Заморозки стали причиной введения режима ЧС в Крыму – Аксенов

Природная чрезвычайная ситуация регионального характера объявлена в Крыму из-за угроз сельскохозяйственным культурам при майских заморозках. Об этом 10 июня заявил глава республики Сергей Аксёнов.

2025-06-11T00:50

2025-06-11T00:50

2025-06-11T00:50

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"В связи с прохождением на территории Республики Крым в апреле – мае 2025 года комплекса опасных метеорологических явлений принято решение отнести сложившуюся в указанное время ситуацию к природной чрезвычайной ситуации регионального характера", - заявил Аксенов.ЧС объявлена в пяти районах Крыма. В частности, уточнил Аксенов, зоной ЧС определены территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов.Министерству сельского хозяйства РК поручено организовать выполнение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуаций в рамках полномочий, а главам администраций муниципальных образований – обеспечить выполнение данных мероприятий, рассказал в своём телеграм-канале глава российского региона.Тем временем угрозы для Крыма исходят и от бывшей постсоветской метрополии. Подробности в публикации Минобороны России назвало число уничтоженных беспилотников Украины

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новости, крым, судак, россия, сергей аксенов, природа, непогода, режим чс