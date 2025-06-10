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Минобороны России назвало число уничтоженных беспилотников Украины
Минобороны России назвало число уничтоженных беспилотников Украины - 10.06.2025 Украина.ру
Минобороны России назвало число уничтоженных беспилотников Украины
Силами и средствами ПВО России 10 июня украинские беспилотники уничтожались в воздушном пространстве четырёх российских регионов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
2025-06-10T20:23
2025-06-10T20:23
2025-06-10T20:23
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"В период с 11.30 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области, по одному БПЛА – над территорией Курской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - сказано в официальном сообщении.Также 10 июня стало известно, что украинский дрон атаковал заправку в Белгороде. Подробности в публикации Украинский дрон атаковал заправку в Белгороде, разрушен магазин О ночной атаке ВСУ на мирные города России - в материале Россия не оставляет атаки без ответа: перехват БПЛА и точечные удары по объектам Украины
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новости, россия, украина, белгород, вооруженные силы украины, всу, дроны, бпла, сво, кто, новости сво россия
Новости, Россия, Украина, Белгород, Вооруженные силы Украины, ВСУ, дроны, БПЛА, СВО, КТО, новости СВО Россия
Минобороны России назвало число уничтоженных беспилотников Украины
Силами и средствами ПВО России 10 июня украинские беспилотники уничтожались в воздушном пространстве четырёх российских регионов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
"В период с 11.30 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области, по одному БПЛА – над территорией Курской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - сказано в официальном сообщении.
Также 10 июня стало известно, что украинский дрон атаковал заправку в Белгороде
. Подробности в публикации Украинский дрон атаковал заправку в Белгороде, разрушен магазин