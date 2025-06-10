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Минобороны России назвало число уничтоженных беспилотников Украины

Минобороны России назвало число уничтоженных беспилотников Украины - 10.06.2025 Украина.ру

Минобороны России назвало число уничтоженных беспилотников Украины

Силами и средствами ПВО России 10 июня украинские беспилотники уничтожались в воздушном пространстве четырёх российских регионов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

2025-06-10T20:23

2025-06-10T20:23

2025-06-10T20:23

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"В период с 11.30 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области, по одному БПЛА – над территорией Курской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - сказано в официальном сообщении.Также 10 июня стало известно, что украинский дрон атаковал заправку в Белгороде. Подробности в публикации Украинский дрон атаковал заправку в Белгороде, разрушен магазин О ночной атаке ВСУ на мирные города России - в материале Россия не оставляет атаки без ответа: перехват БПЛА и точечные удары по объектам Украины

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