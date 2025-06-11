https://ukraina.ru/20250611/vsu-atakovali-dronami-kamikadze-selo-v-bryanskoy-oblasti-est-ranenye-1063857263.html

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, есть раненые

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, есть раненые - 11.06.2025 Украина.ру

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, есть раненые

Беспилотники украинской армии атаковали дронами-камикадзе село Брахлов в Брянской области, ранив двух мирных жителей. Об этом вечером 11 сообщил губернатор Александр Богомаз

2025-06-11T23:38

2025-06-11T23:38

2025-06-11T23:38

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брянская область

россия

херсонская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

всу

мирные жители

военные преступления

сво

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"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Брахлов Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя", - рассказал губернатор.Произошедшее губернатор российского региона охарактеризовал как "очередные подлые атаки украинских нацистов".Пострадавшие мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Богомаз пожелал им скорейшего выздоровления."Уважаемые земляки, враг продолжает варварски атаковать наше приграничье. Пожалуйста, будьте бдительны и осторожны! Берегите себя и своих близких!", - призвал губернатор Брянской области в своём телеграм-канале.Также вечером 11 июня стало известно, что ПВО России отбивает массированную атаку БПЛА ВСУ на Херсонскую область – Сальдо

брянская область

россия

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