ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, есть раненые - 11.06.2025 Украина.ру
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ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, есть раненые
ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, есть раненые - 11.06.2025 Украина.ру
ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, есть раненые
Беспилотники украинской армии атаковали дронами-камикадзе село Брахлов в Брянской области, ранив двух мирных жителей. Об этом вечером 11 сообщил губернатор Александр Богомаз
2025-06-11T23:38
2025-06-11T23:38
новости
брянская область
россия
херсонская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
всу
мирные жители
военные преступления
сво
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"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Брахлов Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя", - рассказал губернатор.Произошедшее губернатор российского региона охарактеризовал как "очередные подлые атаки украинских нацистов".Пострадавшие мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Богомаз пожелал им скорейшего выздоровления."Уважаемые земляки, враг продолжает варварски атаковать наше приграничье. Пожалуйста, будьте бдительны и осторожны! Берегите себя и своих близких!", - призвал губернатор Брянской области в своём телеграм-канале.Также вечером 11 июня стало известно, что ПВО России отбивает массированную атаку БПЛА ВСУ на Херсонскую область – Сальдо
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новости, брянская область, россия, херсонская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, всу, мирные жители, военные преступления, сво, новости сво россия
Новости, Брянская область, Россия, Херсонская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мирные жители, Военные преступления, СВО, новости СВО Россия

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, есть раненые

23:38 11.06.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Беспилотники украинской армии атаковали дронами-камикадзе село Брахлов в Брянской области, ранив двух мирных жителей. Об этом вечером 11 сообщил губернатор Александр Богомаз
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Брахлов Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя", - рассказал губернатор.
Произошедшее губернатор российского региона охарактеризовал как "очередные подлые атаки украинских нацистов".
Пострадавшие мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Богомаз пожелал им скорейшего выздоровления.
"Уважаемые земляки, враг продолжает варварски атаковать наше приграничье. Пожалуйста, будьте бдительны и осторожны! Берегите себя и своих близких!", - призвал губернатор Брянской области в своём телеграм-канале.
Также вечером 11 июня стало известно, что ПВО России отбивает массированную атаку БПЛА ВСУ на Херсонскую область – Сальдо
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