ПВО России отбивает массированную атаку БПЛА ВСУ на Херсонскую область – Сальдо
Украинские беспилотники атакуют Херсонскую область, массированную атаку отражает российская противовоздушная оборона. Об этом вечером 11 сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Украинская армия при атаке использует ударные беспилотники самолётного типа, сообщил губернатор в своём телеграм-канале.
"Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается", - рассказал Сальдо.
Минобороны России не сообщает дополнительную информацию о налёте БПЛА ВСУ на Херсонскую область.
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