ПВО России отбивает массированную атаку БПЛА ВСУ на Херсонскую область – Сальдо - 11.06.2025 Украина.ру
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ПВО России отбивает массированную атаку БПЛА ВСУ на Херсонскую область – Сальдо
ПВО России отбивает массированную атаку БПЛА ВСУ на Херсонскую область – Сальдо - 11.06.2025 Украина.ру
ПВО России отбивает массированную атаку БПЛА ВСУ на Херсонскую область – Сальдо
Украинские беспилотники атакуют Херсонскую область, массированную атаку отражает российская противовоздушная оборона. Об этом вечером 11 сообщил губернатор Владимир Сальдо.
2025-06-11T23:28
2025-06-11T23:28
новости
россия
херсонская область
украина
владимир сальдо
вооруженные силы украины
всу
налеты
новые регионы
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Украинская армия при атаке использует ударные беспилотники самолётного типа, сообщил губернатор в своём телеграм-канале."Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается", - рассказал Сальдо.Минобороны России не сообщает дополнительную информацию о налёте БПЛА ВСУ на Херсонскую область.Ранее стали известны Подробности ночной серии ударов по УкраинеАктуальное интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Россия побеждает Запад в мирном соревновании, поэтому Европе нужна вечная война
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новости, россия, херсонская область, украина, владимир сальдо, вооруженные силы украины, всу, налеты, новые регионы
Новости, Россия, Херсонская область, Украина, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, ВСУ, налеты, Новые регионы

ПВО России отбивает массированную атаку БПЛА ВСУ на Херсонскую область – Сальдо

23:28 11.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Украинские беспилотники атакуют Херсонскую область, массированную атаку отражает российская противовоздушная оборона. Об этом вечером 11 сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Украинская армия при атаке использует ударные беспилотники самолётного типа, сообщил губернатор в своём телеграм-канале.
"Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается", - рассказал Сальдо.
Минобороны России не сообщает дополнительную информацию о налёте БПЛА ВСУ на Херсонскую область.
Ранее стали известны Подробности ночной серии ударов по Украине
Актуальное интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Россия побеждает Запад в мирном соревновании, поэтому Европе нужна вечная война
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