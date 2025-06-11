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ПВО России отбивает массированную атаку БПЛА ВСУ на Херсонскую область – Сальдо

ПВО России отбивает массированную атаку БПЛА ВСУ на Херсонскую область – Сальдо - 11.06.2025 Украина.ру

ПВО России отбивает массированную атаку БПЛА ВСУ на Херсонскую область – Сальдо

Украинские беспилотники атакуют Херсонскую область, массированную атаку отражает российская противовоздушная оборона. Об этом вечером 11 сообщил губернатор Владимир Сальдо.

2025-06-11T23:28

2025-06-11T23:28

2025-06-11T23:28

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Украинская армия при атаке использует ударные беспилотники самолётного типа, сообщил губернатор в своём телеграм-канале."Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается", - рассказал Сальдо.Минобороны России не сообщает дополнительную информацию о налёте БПЛА ВСУ на Херсонскую область.Ранее стали известны Подробности ночной серии ударов по УкраинеАктуальное интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Россия побеждает Запад в мирном соревновании, поэтому Европе нужна вечная война

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новости, россия, херсонская область, украина, владимир сальдо, вооруженные силы украины, всу, налеты, новые регионы