https://ukraina.ru/20250611/ukrainskie-siloviki-likvidirovali-kanal-begstva-uklonistov-i-nazvali-rastsenki-1063853824.html

Украинские силовики ликвидировали канал бегства уклонистов и назвали расценки

Украинские силовики ликвидировали канал бегства уклонистов и назвали расценки - 11.06.2025 Украина.ру

Украинские силовики ликвидировали канал бегства уклонистов и назвали расценки

Троих жителей Одесской области задержали украинские силовики по подозрению в организации канала бегства соотечественников за границу. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины

2025-06-11T18:55

2025-06-11T18:55

2025-06-11T18:55

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"Под ключ" за $10 500: пограничники задержали организаторов трансфера за границу", - сказано в официальном сообщении.Сотрудники внутренней и собственной безопасности по Одесскому пограничному отряду во взаимодействии с другими силовиками разоблачили трех жителей Одесской области, среди которых – кадровый военнослужащий."Они организовали схему незаконного выезда нарушителей за границу. Она работала так: 500 долларов – предоплата, 5500 – на маршруте, перед "тайником" в грузовике, $4500 передавались тем временем в Одессе. Один из дельцов контактировал с клиентами, другой – занимался логистикой, третий – вывозил "пассажиров" в границу", - рассказали в Госпогранслужбе.Все трое задержаны и содержатся под стражей.Ранее на эту тему: Молодые украинцы возвращаются из-за границы, потому что на Украине "интереснее жить" — замминистра Накануне в новостях: Украинский аферист "торговал влиянием" и продавал уклонистам "белые билеты" по $10 тыс

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