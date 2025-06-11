Украинские силовики ликвидировали канал бегства уклонистов и назвали расценки - 11.06.2025 Украина.ру
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Украинские силовики ликвидировали канал бегства уклонистов и назвали расценки
Украинские силовики ликвидировали канал бегства уклонистов и назвали расценки - 11.06.2025 Украина.ру
Украинские силовики ликвидировали канал бегства уклонистов и назвали расценки
Троих жителей Одесской области задержали украинские силовики по подозрению в организации канала бегства соотечественников за границу. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины
2025-06-11T18:55
2025-06-11T18:55
новости
одесская область
украина
одесса
госпогранслужба
уклонисты
мобилизация
мобилизация 2025
всу
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"Под ключ" за $10 500: пограничники задержали организаторов трансфера за границу", - сказано в официальном сообщении.Сотрудники внутренней и собственной безопасности по Одесскому пограничному отряду во взаимодействии с другими силовиками разоблачили трех жителей Одесской области, среди которых – кадровый военнослужащий."Они организовали схему незаконного выезда нарушителей за границу. Она работала так: 500 долларов – предоплата, 5500 – на маршруте, перед "тайником" в грузовике, $4500 передавались тем временем в Одессе. Один из дельцов контактировал с клиентами, другой – занимался логистикой, третий – вывозил "пассажиров" в границу", - рассказали в Госпогранслужбе.Все трое задержаны и содержатся под стражей.Ранее на эту тему: Молодые украинцы возвращаются из-за границы, потому что на Украине "интереснее жить" — замминистра Накануне в новостях: Украинский аферист "торговал влиянием" и продавал уклонистам "белые билеты" по $10 тыс
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новости, одесская область, украина, одесса, госпогранслужба, уклонисты, мобилизация, мобилизация 2025, всу, безвизовый режим, евроинтеграция, восточное партнерство, украина-ес
Новости, Одесская область, Украина, Одесса, Госпогранслужба, уклонисты, мобилизация, мобилизация 2025, ВСУ, безвизовый режим, евроинтеграция, Восточное партнерство, Украина-ЕС

Украинские силовики ликвидировали канал бегства уклонистов и назвали расценки

18:55 11.06.2025
 
"Под ключ" за $10 500: ГПСУ задержала организаторов трансфера за границу
Под ключ за $10 500: ГПСУ задержала организаторов трансфера за границу
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Троих жителей Одесской области задержали украинские силовики по подозрению в организации канала бегства соотечественников за границу. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины
"Под ключ" за $10 500: пограничники задержали организаторов трансфера за границу", - сказано в официальном сообщении.
Сотрудники внутренней и собственной безопасности по Одесскому пограничному отряду во взаимодействии с другими силовиками разоблачили трех жителей Одесской области, среди которых – кадровый военнослужащий.
"Они организовали схему незаконного выезда нарушителей за границу. Она работала так: 500 долларов – предоплата, 5500 – на маршруте, перед "тайником" в грузовике, $4500 передавались тем временем в Одессе. Один из дельцов контактировал с клиентами, другой – занимался логистикой, третий – вывозил "пассажиров" в границу", - рассказали в Госпогранслужбе.
Все трое задержаны и содержатся под стражей.
Ранее на эту тему: Молодые украинцы возвращаются из-за границы, потому что на Украине "интереснее жить" — замминистра
Накануне в новостях: Украинский аферист "торговал влиянием" и продавал уклонистам "белые билеты" по $10 тыс
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