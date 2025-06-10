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Украинский аферист "торговал влиянием" и продавал уклонистам "белые билеты" по $10 тыс
Украинский аферист "торговал влиянием" и продавал уклонистам "белые билеты" по $10 тыс - 10.06.2025 Украина.ру
Украинский аферист "торговал влиянием" и продавал уклонистам "белые билеты" по $10 тыс
На Западной Украине полицейские задержали мужчину, который за 10 тысяч долларов обещал оформить военнообязанным непригодность к службе в ВСУ ("белые билеты"). Об этом 10 июня сообщила Нацполиция Украины
2025-06-10T19:34
2025-06-10T19:34
2025-06-10T19:34
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Оформить документы во избежание службы в армии 33-летний житель Черновцов обещал через знакомого в ТЦК (переименованный военкомат). Его задержали и угрожают пятилетним сроком лишения свободы.Буковинские полицейские в сотрудничестве с работниками СБУ задокументировали факт получения фигурантом части денег от клиента. В ходе обыска у него изъяли деньги и военно-учетные документы, оформленные на других граждан.Тем временем заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий уверен, что 18-19 летние украинцы возвращаются из-за границы домой, чтобы "интереснее жить". Подробности в публикации Молодые украинцы возвращаются из-за границы, потому что на Украине "интереснее жить" — замминистра Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему в публикации Западная Украина за минувшую неделю: Подготовка к выборам и уклонисты на "скорой помощи"
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Украина.ру
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новости, украина, западная украина, нацполиция, вооруженные силы украины, сбу, всу, уклонисты, мобилизация, новости украины
Новости, Украина, Западная Украина, Нацполиция, Вооруженные силы Украины, СБУ, ВСУ, уклонисты, мобилизация, Новости Украины
Украинский аферист "торговал влиянием" и продавал уклонистам "белые билеты" по $10 тыс
На Западной Украине полицейские задержали мужчину, который за 10 тысяч долларов обещал оформить военнообязанным непригодность к службе в ВСУ ("белые билеты"). Об этом 10 июня сообщила Нацполиция Украины
Оформить документы во избежание службы в армии 33-летний житель Черновцов обещал через знакомого в ТЦК (переименованный военкомат). Его задержали и угрожают пятилетним сроком лишения свободы.
"Мужчина подыскивал желающих избежать прохождения службы и предлагал им свою помощь. Фигурант обещал через своего знакомого – сотрудника одного из районов центров комплектования – договориться с членами ВЛК о признании "клиентов" непригодными к службе и оформлению им соответствующих документов. За такую услугу просил 10 тысяч долларов", - рассказали в Нацполиции
.
Буковинские полицейские в сотрудничестве с работниками СБУ
задокументировали факт получения фигурантом части денег от клиента. В ходе обыска у него изъяли деньги и военно-учетные документы, оформленные на других граждан.
Тем временем заместитель министра образования и науки Украины
Михаил Винницкий уверен, что 18-19 летние украинцы возвращаются из-за границы домой, чтобы "интереснее жить". Подробности в публикации Молодые украинцы возвращаются из-за границы, потому что на Украине "интереснее жить" — замминистра