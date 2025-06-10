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Украинский аферист "торговал влиянием" и продавал уклонистам "белые билеты" по $10 тыс

Украинский аферист "торговал влиянием" и продавал уклонистам "белые билеты" по $10 тыс - 10.06.2025 Украина.ру

Украинский аферист "торговал влиянием" и продавал уклонистам "белые билеты" по $10 тыс

На Западной Украине полицейские задержали мужчину, который за 10 тысяч долларов обещал оформить военнообязанным непригодность к службе в ВСУ ("белые билеты"). Об этом 10 июня сообщила Нацполиция Украины

2025-06-10T19:34

2025-06-10T19:34

2025-06-10T19:34

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Оформить документы во избежание службы в армии 33-летний житель Черновцов обещал через знакомого в ТЦК (переименованный военкомат). Его задержали и угрожают пятилетним сроком лишения свободы.Буковинские полицейские в сотрудничестве с работниками СБУ задокументировали факт получения фигурантом части денег от клиента. В ходе обыска у него изъяли деньги и военно-учетные документы, оформленные на других граждан.Тем временем заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий уверен, что 18-19 летние украинцы возвращаются из-за границы домой, чтобы "интереснее жить". Подробности в публикации Молодые украинцы возвращаются из-за границы, потому что на Украине "интереснее жить" — замминистра Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему в публикации Западная Украина за минувшую неделю: Подготовка к выборам и уклонисты на "скорой помощи"

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новости, украина, западная украина, нацполиция, вооруженные силы украины, сбу, всу, уклонисты, мобилизация, новости украины