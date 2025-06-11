https://ukraina.ru/20250611/pochemu-zelenskiy-do-sikh-por-zhiv-ischenko-o-trollinge-sortirakh-i-tupom-davayte-bakhnem-1063853504.html
Почему Зеленский до сих пор жив: Ищенко о троллинге, сортирах и тупом "давайте бахнем!"
Почему Зеленский до сих пор жив: Ищенко о троллинге, сортирах и тупом "давайте бахнем!" - 11.06.2025 Украина.ру
Почему Зеленский до сих пор жив: Ищенко о троллинге, сортирах и тупом "давайте бахнем!"
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 11.06.2025
2025-06-11T18:48
2025-06-11T18:48
2025-06-11T18:48
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россия
приднестровье
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трамп и зеленский
владимир зеленский
ростислав ищенко
сша
президент сша
беспорядки
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. 00:37 - Конфликт Апти Алаудинова со схиигуменом Гавриилом; 17:00 - Почему Зеленский до сих пор жив? 25:23 - Дальнейшие действия после оглашения меморандума; 38:39 - О возможности выхода России на границы Приднестровья; 39:09 - Когда может наступить прорыв фронта? 50:03 - Вариант добровольной отставки Трампа и столкновения в Лос-Анджелесе; 54:27 - О военном сотрудничестве Казахстана с Британией; 56:29 - Политическая ситуация в бывших советских республиках. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Почему Зеленский до сих пор жив: Ищенко о троллинге, сортирах и тупом "давайте бахнем!"
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей.
00:37 - Конфликт Апти Алаудинова со схиигуменом Гавриилом;
17:00 - Почему Зеленский до сих пор жив?
25:23 - Дальнейшие действия после оглашения меморандума;
38:39 - О возможности выхода России на границы Приднестровья;
39:09 - Когда может наступить прорыв фронта?
50:03 - Вариант добровольной отставки Трампа и столкновения в Лос-Анджелесе;
54:27 - О военном сотрудничестве Казахстана с Британией;
56:29 - Политическая ситуация в бывших советских республиках.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko