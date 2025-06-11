https://ukraina.ru/20250611/pochemu-zelenskiy-do-sikh-por-zhiv-ischenko-o-trollinge-sortirakh-i-tupom-davayte-bakhnem-1063853504.html

Почему Зеленский до сих пор жив: Ищенко о троллинге, сортирах и тупом "давайте бахнем!"

Почему Зеленский до сих пор жив: Ищенко о троллинге, сортирах и тупом "давайте бахнем!" - 11.06.2025 Украина.ру

Почему Зеленский до сих пор жив: Ищенко о троллинге, сортирах и тупом "давайте бахнем!"

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 11.06.2025

2025-06-11T18:48

2025-06-11T18:48

2025-06-11T18:48

видео

россия

приднестровье

казахстан

трамп и зеленский

владимир зеленский

ростислав ищенко

сша

президент сша

беспорядки

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. 00:37 - Конфликт Апти Алаудинова со схиигуменом Гавриилом; 17:00 - Почему Зеленский до сих пор жив? 25:23 - Дальнейшие действия после оглашения меморандума; 38:39 - О возможности выхода России на границы Приднестровья; 39:09 - Когда может наступить прорыв фронта? 50:03 - Вариант добровольной отставки Трампа и столкновения в Лос-Анджелесе; 54:27 - О военном сотрудничестве Казахстана с Британией; 56:29 - Политическая ситуация в бывших советских республиках. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

россия

приднестровье

казахстан

сша

бывший ссср

британия

пмр

молдавия

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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