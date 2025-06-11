Новый этап СВО: Шкурлатов о том, зачем РФ продвигается вглубь Днепропетровской области
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Российская армия развивает наступление в Днепропетровской области, преодолев административную границу. Это решение продиктовано не политикой, а военной целесообразностью — в отличие от действий ВСУ, которые жертвуют солдатами и техникой ради сомнительных операций
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов. По его словам, российские войска действуют в рамках четкой тактики и стратегии, избегая бессмысленных потерь.
"Делается это на 95% не из политических соображений, а исходя из военной целесообразности. Это в большей степени тактика и стратегия ВС РФ", — подчеркнул Шкурлатов.
Он привел в пример неудачные операции ВСУ — десант в Крынках и вторжение в Курскую область, где украинская армия понесла тяжелые потери без достижения значимых результатов.
"Киевом положено огромное количество сил и средств (в том числе живой силы и дорогостоящей техники западного образца) ради результата, который был очевиден — спустя две недели после начала вторжения ВСУ цели не были достигнуты", — отметил подполковник.
В отличие от украинской стороны, российское командование, по его словам, действует расчетливо, минимизируя риски и выбирая направления, где наступление дает реальные оперативные преимущества.
"Поэтому у нас в Днепропетровской области, повторюсь, цели подпадают под военную целесообразность", — резюмировал Шкурлатов.
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