https://ukraina.ru/20250611/novyy-etap-svo-shkurlatov-o-tom-zachem-rf-prodvigaetsya-vglub-dnepropetrovskoy-oblasti-1063849264.html

Новый этап СВО: Шкурлатов о том, зачем РФ продвигается вглубь Днепропетровской области

Новый этап СВО: Шкурлатов о том, зачем РФ продвигается вглубь Днепропетровской области - 11.06.2025 Украина.ру

Новый этап СВО: Шкурлатов о том, зачем РФ продвигается вглубь Днепропетровской области

Российская армия развивает наступление в Днепропетровской области, преодолев административную границу. Это решение продиктовано не политикой, а военной целесообразностью — в отличие от действий ВСУ, которые жертвуют солдатами и техникой ради сомнительных операций

2025-06-11T19:15

2025-06-11T19:15

2025-06-11T19:15

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов. По его словам, российские войска действуют в рамках четкой тактики и стратегии, избегая бессмысленных потерь.Он привел в пример неудачные операции ВСУ — десант в Крынках и вторжение в Курскую область, где украинская армия понесла тяжелые потери без достижения значимых результатов."Киевом положено огромное количество сил и средств (в том числе живой силы и дорогостоящей техники западного образца) ради результата, который был очевиден — спустя две недели после начала вторжения ВСУ цели не были достигнуты", — отметил подполковник.В отличие от украинской стороны, российское командование, по его словам, действует расчетливо, минимизируя риски и выбирая направления, где наступление дает реальные оперативные преимущества."Поэтому у нас в Днепропетровской области, повторюсь, цели подпадают под военную целесообразность", — резюмировал Шкурлатов.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250610/rossiyskie-voyska-vyshli-k-granitse-dnepropetrovskoy-oblasti-sozdavaya-ugrozu-logistike-vsu--1063822769.html

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новости, днепропетровская область, россия, курская область, вооруженные силы украины, вс рф