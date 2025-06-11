Новый этап СВО: Шкурлатов о том, зачем РФ продвигается вглубь Днепропетровской области - 11.06.2025 Украина.ру
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Новый этап СВО: Шкурлатов о том, зачем РФ продвигается вглубь Днепропетровской области
Новый этап СВО: Шкурлатов о том, зачем РФ продвигается вглубь Днепропетровской области - 11.06.2025 Украина.ру
Новый этап СВО: Шкурлатов о том, зачем РФ продвигается вглубь Днепропетровской области
Российская армия развивает наступление в Днепропетровской области, преодолев административную границу. Это решение продиктовано не политикой, а военной целесообразностью — в отличие от действий ВСУ, которые жертвуют солдатами и техникой ради сомнительных операций
2025-06-11T19:15
2025-06-11T19:15
новости
днепропетровская область
россия
курская область
вооруженные силы украины
вс рф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов. По его словам, российские войска действуют в рамках четкой тактики и стратегии, избегая бессмысленных потерь.Он привел в пример неудачные операции ВСУ — десант в Крынках и вторжение в Курскую область, где украинская армия понесла тяжелые потери без достижения значимых результатов."Киевом положено огромное количество сил и средств (в том числе живой силы и дорогостоящей техники западного образца) ради результата, который был очевиден — спустя две недели после начала вторжения ВСУ цели не были достигнуты", — отметил подполковник.В отличие от украинской стороны, российское командование, по его словам, действует расчетливо, минимизируя риски и выбирая направления, где наступление дает реальные оперативные преимущества."Поэтому у нас в Днепропетровской области, повторюсь, цели подпадают под военную целесообразность", — резюмировал Шкурлатов.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250610/rossiyskie-voyska-vyshli-k-granitse-dnepropetrovskoy-oblasti-sozdavaya-ugrozu-logistike-vsu--1063822769.html
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новости, днепропетровская область, россия, курская область, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Днепропетровская область, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Новый этап СВО: Шкурлатов о том, зачем РФ продвигается вглубь Днепропетровской области

19:15 11.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская армия развивает наступление в Днепропетровской области, преодолев административную границу. Это решение продиктовано не политикой, а военной целесообразностью — в отличие от действий ВСУ, которые жертвуют солдатами и техникой ради сомнительных операций
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов. По его словам, российские войска действуют в рамках четкой тактики и стратегии, избегая бессмысленных потерь.
"Делается это на 95% не из политических соображений, а исходя из военной целесообразности. Это в большей степени тактика и стратегия ВС РФ", — подчеркнул Шкурлатов.
Он привел в пример неудачные операции ВСУ — десант в Крынках и вторжение в Курскую область, где украинская армия понесла тяжелые потери без достижения значимых результатов.
"Киевом положено огромное количество сил и средств (в том числе живой силы и дорогостоящей техники западного образца) ради результата, который был очевиден — спустя две недели после начала вторжения ВСУ цели не были достигнуты", — отметил подполковник.
В отличие от украинской стороны, российское командование, по его словам, действует расчетливо, минимизируя риски и выбирая направления, где наступление дает реальные оперативные преимущества.
"Поэтому у нас в Днепропетровской области, повторюсь, цели подпадают под военную целесообразность", — резюмировал Шкурлатов.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Вчера, 19:30
Российские войска вышли к границе Днепропетровской области, создавая угрозу логистике ВСУ — ОнуфриенкоПродвижение подразделений 90-й танковой дивизии группировки "Центр" к западной границе ДНР и далее в Днепропетровскую область позволит укрепить тыл и левый фланг российской группировки, наступающей на Покровско-Мирноградскую агломерацию
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум читайте на сайте Украина.ру.
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