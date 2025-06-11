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Нацполиция Украины изобличила заработавших миллионы на поставках дров для ВСУ

Нацполиция Украины изобличила заработавших миллионы на поставках дров для ВСУ - 11.06.2025 Украина.ру

Нацполиция Украины изобличила заработавших миллионы на поставках дров для ВСУ

Руководителю подразделения квартирно-эксплуатационного отдела (КЭВ) Херсона инкриминируют злоупотребление служебным положением при поставках дров для украинской армии. Об этом 10 июня сообщила Нацполиция Украины.

2025-06-11T00:27

2025-06-11T00:27

2025-06-11T00:28

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Оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Херсонской области выяснили, что должностное лицо КЭВ Херсона заключило заведомо убыточный договор с женщиной, осуществлявшей предпринимательскую деятельность. Её выручка по этой схеме составила более $48 тыс в эквиваленте."Последняя поставила дрова для нужд ВСУ и получила за это около 2 млн грн. Однако, согласно экспертным выводам цены на продукцию были завышены, а сумма нанесенного ущерба составила почти полмиллиона гривен. Полученные преступным способом средства распределили между участниками махинаций", - сказано в официальном сообщении.Руководителю подразделения КЭВ Херсона инкриминируют злоупотребление служебным положением и угрожают лишением свободы на срок до шести лет.В тот же день выяснилось, что ВСУ обворовали на миллионы при госзакупках двухярусных коек

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новости, херсон, украина, херсонская область, нацполиция, вооруженные силы украины, всу, мошенники, мошенничество, дрова, коррупция