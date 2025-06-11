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Нацполиция Украины изобличила заработавших миллионы на поставках дров для ВСУ
Нацполиция Украины изобличила заработавших миллионы на поставках дров для ВСУ - 11.06.2025 Украина.ру
Нацполиция Украины изобличила заработавших миллионы на поставках дров для ВСУ
Руководителю подразделения квартирно-эксплуатационного отдела (КЭВ) Херсона инкриминируют злоупотребление служебным положением при поставках дров для украинской армии. Об этом 10 июня сообщила Нацполиция Украины.
2025-06-11T00:27
2025-06-11T00:27
2025-06-11T00:28
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Оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Херсонской области выяснили, что должностное лицо КЭВ Херсона заключило заведомо убыточный договор с женщиной, осуществлявшей предпринимательскую деятельность. Её выручка по этой схеме составила более $48 тыс в эквиваленте."Последняя поставила дрова для нужд ВСУ и получила за это около 2 млн грн. Однако, согласно экспертным выводам цены на продукцию были завышены, а сумма нанесенного ущерба составила почти полмиллиона гривен. Полученные преступным способом средства распределили между участниками махинаций", - сказано в официальном сообщении.Руководителю подразделения КЭВ Херсона инкриминируют злоупотребление служебным положением и угрожают лишением свободы на срок до шести лет.В тот же день выяснилось, что ВСУ обворовали на миллионы при госзакупках двухярусных коек
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новости, херсон, украина, херсонская область, нацполиция, вооруженные силы украины, всу, мошенники, мошенничество, дрова, коррупция
Новости, Херсон, Украина, Херсонская область, Нацполиция, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мошенники, мошенничество, дрова, коррупция
Нацполиция Украины изобличила заработавших миллионы на поставках дров для ВСУ
00:27 11.06.2025 (обновлено: 00:28 11.06.2025)
Руководителю подразделения квартирно-эксплуатационного отдела (КЭВ) Херсона инкриминируют злоупотребление служебным положением при поставках дров для украинской армии. Об этом 10 июня сообщила Нацполиция Украины.
Оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Херсонской области выяснили, что должностное лицо КЭВ Херсона заключило заведомо убыточный договор с женщиной, осуществлявшей предпринимательскую деятельность. Её выручка по этой схеме составила более $48 тыс в эквиваленте.
"Последняя поставила дрова для нужд ВСУ
и получила за это около 2 млн грн. Однако, согласно экспертным выводам цены на продукцию были завышены, а сумма нанесенного ущерба составила почти полмиллиона гривен. Полученные преступным способом средства распределили между участниками махинаций", - сказано в официальном сообщении.
Руководителю подразделения КЭВ Херсона
инкриминируют злоупотребление служебным положением и угрожают лишением свободы на срок до шести лет.