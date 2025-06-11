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Минобороны России сообщило о поражении противника в 147 районах СВО

Минобороны России сообщило о поражении противника в 147 районах СВО - 11.06.2025 Украина.ру

Минобороны России сообщило о поражении противника в 147 районах СВО

В ходе проведения СВО живая сила и техника ВСУ были поражены в 147 районах. Об этом 11 июня сообщило Минобороны РФ.

2025-06-11T22:24

2025-06-11T22:24

2025-06-11T22:24

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Согласно сводке российского министерства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение ряда объектов в 147 районах.В частности, удары наносились по цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, пункту управления разведкой и наведения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников."Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 62 845 беспилотных летательных аппаратов, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 860 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 038 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 36 726 единиц специальной военной автомобильной техники.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел ситуацию в публикации "Вдовы подождут". Что говорят на Украине о возвращении из РФ тел своих военнослужащих

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