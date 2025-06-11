Минобороны России сообщило о поражении противника в 147 районах СВО - 11.06.2025 Украина.ру
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Минобороны России сообщило о поражении противника в 147 районах СВО
Минобороны России сообщило о поражении противника в 147 районах СВО - 11.06.2025 Украина.ру
Минобороны России сообщило о поражении противника в 147 районах СВО
В ходе проведения СВО живая сила и техника ВСУ были поражены в 147 районах. Об этом 11 июня сообщило Минобороны РФ.
2025-06-11T22:24
2025-06-11T22:24
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Согласно сводке российского министерства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение ряда объектов в 147 районах.В частности, удары наносились по цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, пункту управления разведкой и наведения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников."Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 62 845 беспилотных летательных аппаратов, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 860 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 038 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 36 726 единиц специальной военной автомобильной техники.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел ситуацию в публикации "Вдовы подождут". Что говорят на Украине о возвращении из РФ тел своих военнослужащих
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новости, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, разгром всу, потери всу на сегодня, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, иностранные наемники
Новости, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, потери ВСУ на сегодня, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, иностранные наемники

Минобороны России сообщило о поражении противника в 147 районах СВО

22:24 11.06.2025
 
Цифра дня МО РФ 2025-06-11
Цифра дня МО РФ 2025-06-11
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В ходе проведения СВО живая сила и техника ВСУ были поражены в 147 районах. Об этом 11 июня сообщило Минобороны РФ.
Согласно сводке российского министерства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение ряда объектов в 147 районах.
В частности, удары наносились по цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, пункту управления разведкой и наведения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 62 845 беспилотных летательных аппаратов, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 860 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 038 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 36 726 единиц специальной военной автомобильной техники.
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел ситуацию в публикации "Вдовы подождут". Что говорят на Украине о возвращении из РФ тел своих военнослужащих
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Заголовок открываемого материала
22:24Минобороны России сообщило о поражении противника в 147 районах СВО
22:11Опыт СВО будет учтён в госпрограмме вооружений России – Путин
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