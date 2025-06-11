Медийная война: эксперт объяснил, почему Киев продолжает безнадежные атаки на Курскую область - 11.06.2025 Украина.ру
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Медийная война: эксперт объяснил, почему Киев продолжает безнадежные атаки на Курскую область
Медийная война: эксперт объяснил, почему Киев продолжает безнадежные атаки на Курскую область - 11.06.2025 Украина.ру
Медийная война: эксперт объяснил, почему Киев продолжает безнадежные атаки на Курскую область
Украинские контратаки на Теткино и Гуево в Курской области не смогут заставить российские войска прекратить продвижение в Сумской области. Даже в случае утраты Теткино ситуация не изменится, поскольку село не имеет стратегического значения
2025-06-11T04:30
2025-06-11T04:30
новости
курская область
россия
теткино
киев
вооруженные силы украины
вс рф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко."Если кто-то в Киеве надеялся на то, что мы прекратим наступление на Сумы и будем перебрасывать силы ради боев за село, которое не имеет ни малейшего стратегического значения, атаки на которое не имеют никаких перспектив, кроме медийных, то он ошибался", — заявил эксперт.По его словам, нынешние бои за Теткино напоминают прорыв в Курскую область в августе 2023 года, но в гораздо меньших масштабах.Он отметил, что украинские силы продолжают атаковать Теткино и Гуево, но эти бои носят локальный характер и не влияют на общую оперативную обстановку.Во вторник, 10 июня, стало известно, сколько раз ВСУ пытались прорвать границу в Курской области.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Выход ВС России в Днепропетровскую область обеспечит с фланга наступление на Покровск читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, теткино, киев, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Теткино, Киев, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Медийная война: эксперт объяснил, почему Киев продолжает безнадежные атаки на Курскую область

04:30 11.06.2025
 
© Сухопутні війська / Telegram
© Сухопутні війська / Telegram
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Украинские контратаки на Теткино и Гуево в Курской области не смогут заставить российские войска прекратить продвижение в Сумской области. Даже в случае утраты Теткино ситуация не изменится, поскольку село не имеет стратегического значения
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
"Если кто-то в Киеве надеялся на то, что мы прекратим наступление на Сумы и будем перебрасывать силы ради боев за село, которое не имеет ни малейшего стратегического значения, атаки на которое не имеют никаких перспектив, кроме медийных, то он ошибался", — заявил эксперт.
По его словам, нынешние бои за Теткино напоминают прорыв в Курскую область в августе 2023 года, но в гораздо меньших масштабах.
"Наступление на Теткино — это то же самое, что и прорыв в Курскую область в августе прошлого года, только очень миниатюрное. Чисто политический эффект: мы находимся на территории РФ. И что? Они сейчас бьются за хорошо укреплённый выступ, окруженный с трех сторон, но взять его не могут уже второй год", — подчеркнул Онуфриенко.
Он отметил, что украинские силы продолжают атаковать Теткино и Гуево, но эти бои носят локальный характер и не влияют на общую оперативную обстановку.
Во вторник, 10 июня, стало известно, сколько раз ВСУ пытались прорвать границу в Курской области.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Выход ВС России в Днепропетровскую область обеспечит с фланга наступление на Покровск читайте на сайте Украина.ру.
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