https://ukraina.ru/20250611/komendantskiy-chas-v-khersonskoy-oblasti-sokraschn-na-dva-chasa---gubernator-1063854139.html
Комендантский час в Херсонской области сокращён на два часа - губернатор
Комендантский час в Херсонской области сокращён на два часа - губернатор - 11.06.2025 Украина.ру
Комендантский час в Херсонской области сокращён на два часа - губернатор
Период комендантского часа в Херсонской области сокращён на два часа. Об этом 11 июня сообщил губернатор региона Владимир Сальдо
2025-06-11T19:53
2025-06-11T19:53
2025-06-11T19:53
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мелитополь
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"В Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. С 11 июня он устанавливается с 23:00 до 04:00 часов", - заявил Сальдо.Он отметил, что действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта через Херсонскую область по маршрутам Джанкой — Чонгар—Новоалексеевка — Мелитополь, а также Армянск — Чаплынка — Аскания-Нова — Новоалексеевка — Мелитополь."Уважаемые херсонцы, прошу учитывать эти изменения при планировании своих поездок и перемещений по личным или деловым надобностям", - призвал губернатор в своём телеграм-канале.Ранее в Херсонской области комендантский час действовал с 22.00 до 5.00.Тем временем на подконтрольной Киеву территории вынесли приговор сотруднику Херсонской обладминистрации. Подробности в публикации На Украине адвоката диссидентов приговорили к 10 годам тюрьмы заочно
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новости, херсонская область, мелитополь, джанкой, владимир сальдо, комендантский час, сво, новости сво россия, новые регионы, безопасность, россия
Новости, Херсонская область, Мелитополь, Джанкой, Владимир Сальдо, комендантский час, СВО, новости СВО Россия, Новые регионы, безопасность, Россия
Комендантский час в Херсонской области сокращён на два часа - губернатор
Период комендантского часа в Херсонской области сокращён на два часа. Об этом 11 июня сообщил губернатор региона Владимир Сальдо
"В Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. С 11 июня он устанавливается с 23:00 до 04:00 часов", - заявил Сальдо.
Он отметил, что действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта через Херсонскую область
по маршрутам Джанкой
— Чонгар—Новоалексеевка — Мелитополь
, а также Армянск
— Чаплынка — Аскания-Нова — Новоалексеевка — Мелитополь.
"Уважаемые херсонцы, прошу учитывать эти изменения при планировании своих поездок и перемещений по личным или деловым надобностям", - призвал губернатор в своём телеграм-канале.
Ранее в Херсонской области комендантский час действовал с 22.00 до 5.00.
Тем временем на подконтрольной Киеву
территории вынесли приговор сотруднику Херсонской обладминистрации. Подробности в публикации На Украине адвоката диссидентов приговорили к 10 годам тюрьмы заочно