https://ukraina.ru/20250611/komendantskiy-chas-v-khersonskoy-oblasti-sokraschn-na-dva-chasa---gubernator-1063854139.html

Комендантский час в Херсонской области сокращён на два часа - губернатор

Комендантский час в Херсонской области сокращён на два часа - губернатор - 11.06.2025 Украина.ру

Комендантский час в Херсонской области сокращён на два часа - губернатор

Период комендантского часа в Херсонской области сокращён на два часа. Об этом 11 июня сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

2025-06-11T19:53

2025-06-11T19:53

2025-06-11T19:53

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"В Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. С 11 июня он устанавливается с 23:00 до 04:00 часов", - заявил Сальдо.Он отметил, что действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта через Херсонскую область по маршрутам Джанкой — Чонгар—Новоалексеевка — Мелитополь, а также Армянск — Чаплынка — Аскания-Нова — Новоалексеевка — Мелитополь."Уважаемые херсонцы, прошу учитывать эти изменения при планировании своих поездок и перемещений по личным или деловым надобностям", - призвал губернатор в своём телеграм-канале.Ранее в Херсонской области комендантский час действовал с 22.00 до 5.00.Тем временем на подконтрольной Киеву территории вынесли приговор сотруднику Херсонской обладминистрации. Подробности в публикации На Украине адвоката диссидентов приговорили к 10 годам тюрьмы заочно

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новости, херсонская область, мелитополь, джанкой, владимир сальдо, комендантский час, сво, новости сво россия, новые регионы, безопасность, россия