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Кабмин Украины закупит в Британии ракеты на $2,3 млрд

Кабмин Украины закупит в Британии ракеты на $2,3 млрд - 11.06.2025 Украина.ру

Кабмин Украины закупит в Британии ракеты на $2,3 млрд

Украина привлечёт почти £1,7 млрд ($2,3 млрд) от Британии для дополнительной закупки оружия. Об этом 11 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

2025-06-11T21:01

2025-06-11T21:01

2025-06-11T21:01

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"Украина привлечет около 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия. Соответствующее решение было принято на заседании правительства", - сообщил премьер-министр.Шмыгаль рассказал в своём телеграм-канале, на что Киев потратит привлечённые из Лондона Средства."За эти деньги планируем приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet", - рассказал глава Кабмина Украины.По его мнению, это существенно усугубит противовоздушную оборону Украины.Он поблагодарил британских партнёров за чрезвычайную поддержку, которая помогает нынешнему руководству Украины "приблизить справедливый мир".Накануне автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел ситуацию в публикации Прокси Британии. Почему Израиль отказался признаваться в поставках оружия Украине

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