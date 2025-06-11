Кабмин Украины закупит в Британии ракеты на $2,3 млрд - 11.06.2025 Украина.ру
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Кабмин Украины закупит в Британии ракеты на $2,3 млрд
Кабмин Украины закупит в Британии ракеты на $2,3 млрд - 11.06.2025 Украина.ру
Кабмин Украины закупит в Британии ракеты на $2,3 млрд
Украина привлечёт почти £1,7 млрд ($2,3 млрд) от Британии для дополнительной закупки оружия. Об этом 11 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
2025-06-11T21:01
2025-06-11T21:01
новости
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британия
великобритания
денис шмыгаль
кабмин
военная помощь
военная помощь украине
пво
ракеты
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"Украина привлечет около 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия. Соответствующее решение было принято на заседании правительства", - сообщил премьер-министр.Шмыгаль рассказал в своём телеграм-канале, на что Киев потратит привлечённые из Лондона Средства."За эти деньги планируем приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet", - рассказал глава Кабмина Украины.По его мнению, это существенно усугубит противовоздушную оборону Украины.Он поблагодарил британских партнёров за чрезвычайную поддержку, которая помогает нынешнему руководству Украины "приблизить справедливый мир".Накануне автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел ситуацию в публикации Прокси Британии. Почему Израиль отказался признаваться в поставках оружия Украине
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новости, украина, британия, великобритания, денис шмыгаль, кабмин, военная помощь, военная помощь украине, пво, ракеты, зенитные ракетные комплексы, украина-нато, сво, новости сво сейчас
Новости, Украина, Британия, Великобритания, Денис Шмыгаль, Кабмин, военная помощь, военная помощь Украине, ПВО, ракеты, зенитные ракетные комплексы, Украина-НАТО, СВО, новости СВО сейчас

Кабмин Украины закупит в Британии ракеты на $2,3 млрд

21:01 11.06.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Украина привлечёт почти £1,7 млрд ($2,3 млрд) от Британии для дополнительной закупки оружия. Об этом 11 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Украина привлечет около 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия. Соответствующее решение было принято на заседании правительства", - сообщил премьер-министр.
Шмыгаль рассказал в своём телеграм-канале, на что Киев потратит привлечённые из Лондона Средства.
"За эти деньги планируем приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet", - рассказал глава Кабмина Украины.
По его мнению, это существенно усугубит противовоздушную оборону Украины.
"В этом месяце Великобритания также объявила рекордную помощь по поставкам дронов. Речь идет о 350 млн. фунтов, что позволит передать Украине 100 тысяч беспилотников уже в этом году", - добавил Шмыгаль.
Он поблагодарил британских партнёров за чрезвычайную поддержку, которая помогает нынешнему руководству Украины "приблизить справедливый мир".
Накануне автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел ситуацию в публикации Прокси Британии. Почему Израиль отказался признаваться в поставках оружия Украине
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21:01Кабмин Украины закупит в Британии ракеты на $2,3 млрд
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