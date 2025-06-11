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Бывший министр Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне СВО

Бывший министр Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне СВО - 11.06.2025 Украина.ру

Бывший министр Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне СВО

Бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщила администрация Новоузенского района.

2025-06-11T23:53

2025-06-11T23:53

2025-06-11T23:53

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Павел Беликов был уроженцем Новоузенского района Саратовской области. Он погиб в районе населённого пункта Марковский в Луганской Народной Республике при выполнении боевой задачи.Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким."Беликов Павел Петрович был человеком долга и чести, он посвятил свою жизнь служению своей стране и народу. Его решение встать на защиту Родины в трудный час и стать воином – это поступок настоящего патриота, достойный уважения и памяти. Подвиг героя не будет забыт. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким военнослужащего. Имя нашего земляка будет вписано в историю Новоузенского района и Саратовской области как пример мужества, самоотверженности и любви к Родине", - констатировал губернатор.Также 11 июня, накануне Дня России врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил государственные и региональные награды родным тех, кто отдал свою жизнь, чтобы могли жить другие. Подробности в публикации В Курской области вручены награды родным погибших соотечественников

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новости, саратовская область, курская область, украина, луганская народная республика, лнр, сво, новые регионы, потери