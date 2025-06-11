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Бывший министр Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне СВО
Бывший министр Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне СВО - 11.06.2025 Украина.ру
Бывший министр Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне СВО
Бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщила администрация Новоузенского района.
2025-06-11T23:53
2025-06-11T23:53
2025-06-11T23:53
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Павел Беликов был уроженцем Новоузенского района Саратовской области. Он погиб в районе населённого пункта Марковский в Луганской Народной Республике при выполнении боевой задачи.Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким."Беликов Павел Петрович был человеком долга и чести, он посвятил свою жизнь служению своей стране и народу. Его решение встать на защиту Родины в трудный час и стать воином – это поступок настоящего патриота, достойный уважения и памяти. Подвиг героя не будет забыт. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким военнослужащего. Имя нашего земляка будет вписано в историю Новоузенского района и Саратовской области как пример мужества, самоотверженности и любви к Родине", - констатировал губернатор.Также 11 июня, накануне Дня России врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил государственные и региональные награды родным тех, кто отдал свою жизнь, чтобы могли жить другие. Подробности в публикации В Курской области вручены награды родным погибших соотечественников
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новости, саратовская область, курская область, украина, луганская народная республика, лнр, сво, новые регионы, потери
Новости, Саратовская область, Курская область, Украина, Луганская Народная Республика, ЛНР, СВО, Новые регионы, потери
Бывший министр Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне СВО
Бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщила администрация Новоузенского района.