Захарова пообещала поддержку главе офиса МИА "Россия сегодня" в ФРГ после изъятия паспортов - 10.06.2025 Украина.ру
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Захарова пообещала поддержку главе офиса МИА "Россия сегодня" в ФРГ после изъятия паспортов
Захарова пообещала поддержку главе офиса МИА "Россия сегодня" в ФРГ после изъятия паспортов - 10.06.2025 Украина.ру
Захарова пообещала поддержку главе офиса МИА "Россия сегодня" в ФРГ после изъятия паспортов
Москва окажет поддержку и примет все меры для защиты российских журналистов после изъятия паспортов у членов семьи главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова. Об этом 10 июня заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова
2025-06-10T20:53
2025-06-10T20:53
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Феоктистов рассказал, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Рее в пятницу его самого не выпустили с рейса в аэропорту Берлина при том, что власти Германии ранее предписали ему покинуть страну до 19 августа.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с Россией и соответствующим образом готовит общественное мнение."Мы примем все меры для защиты российских журналистов. Им будет оказана поддержка непосредственно на месте. Этим занимаются сейчас российские дипломаты в Берлине", - сказала Захарова.До этого власти Германии не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть страну. Об этом говорилось в документе немецкого земельного миграционного ведомства.Ранее автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблемы журналистики в Евросоюзе в публикации "В Италии говорят - да, на Украине нацизм, но это хороший нацизм". Почему Андреа Лучиди остался жить в РФ
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Новости
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новости, германия, россия, берлин, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", ес, мария захарова, мид рф, российские сми, сми, пресса, свобода слова, журналистика, журналисты, фрг, русофобия
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Захарова пообещала поддержку главе офиса МИА "Россия сегодня" в ФРГ после изъятия паспортов

20:53 10.06.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине.
Флаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине. - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Москва окажет поддержку и примет все меры для защиты российских журналистов после изъятия паспортов у членов семьи главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова. Об этом 10 июня заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова
Феоктистов рассказал, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Рее в пятницу его самого не выпустили с рейса в аэропорту Берлина при том, что власти Германии ранее предписали ему покинуть страну до 19 августа.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с Россией и соответствующим образом готовит общественное мнение.
"Мы примем все меры для защиты российских журналистов. Им будет оказана поддержка непосредственно на месте. Этим занимаются сейчас российские дипломаты в Берлине", - сказала Захарова.
До этого власти Германии не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть страну. Об этом говорилось в документе немецкого земельного миграционного ведомства.
Ранее автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблемы журналистики в Евросоюзе в публикации "В Италии говорят - да, на Украине нацизм, но это хороший нацизм". Почему Андреа Лучиди остался жить в РФ
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