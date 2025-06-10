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Захарова пообещала поддержку главе офиса МИА "Россия сегодня" в ФРГ после изъятия паспортов

Захарова пообещала поддержку главе офиса МИА "Россия сегодня" в ФРГ после изъятия паспортов - 10.06.2025 Украина.ру

Захарова пообещала поддержку главе офиса МИА "Россия сегодня" в ФРГ после изъятия паспортов

Москва окажет поддержку и примет все меры для защиты российских журналистов после изъятия паспортов у членов семьи главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова. Об этом 10 июня заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова

2025-06-10T20:53

2025-06-10T20:53

2025-06-10T20:53

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Феоктистов рассказал, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Рее в пятницу его самого не выпустили с рейса в аэропорту Берлина при том, что власти Германии ранее предписали ему покинуть страну до 19 августа.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с Россией и соответствующим образом готовит общественное мнение."Мы примем все меры для защиты российских журналистов. Им будет оказана поддержка непосредственно на месте. Этим занимаются сейчас российские дипломаты в Берлине", - сказала Захарова.До этого власти Германии не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть страну. Об этом говорилось в документе немецкого земельного миграционного ведомства.Ранее автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблемы журналистики в Евросоюзе в публикации "В Италии говорят - да, на Украине нацизм, но это хороший нацизм". Почему Андреа Лучиди остался жить в РФ

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