https://ukraina.ru/20250608/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-podgotovka-k-vyboram-i-uklonisty-na-skoroy-pomoschi-1063749097.html

Западная Украина за минувшую неделю: Подготовка к выборам и уклонисты на "скорой помощи"

Западная Украина за минувшую неделю: Подготовка к выборам и уклонисты на "скорой помощи" - 08.06.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Подготовка к выборам и уклонисты на "скорой помощи"

Бывшие полицейские организовали схему пересечения границы для уклонистов, используя настоящий автомобиль скорой медицинской помощи. А вскоре мужчин смогут переправлять за границу с помощью дронов.

2025-06-08T06:57

2025-06-08T06:57

2025-06-08T06:57

западная украина за неделю

украина

польша

чехия

юлия тимошенко

тарас батенко

игорь коломойский

батькивщина

"за будущее"

верховная рада

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В регионе готовятся к выборам, "Батькивщина" может поглотить часть "Свободы"Несмотря на то, что официальной позицией киевской власти является откладывание любых выборов до завершения военного положения, на Западной Украине активизировались процессы слияния и поглощения политических сил именно с прицелом на будущие выборы. Наиболее активной в этом плане является "Батькивщина" Юлии Тимошенко.На минувшей неделе появилась информация о том, что Юлия Тимошенко договорилась о сотрудничестве с депутатом Верховной Рады от одного из округов Львовской области Тарасом Батенко. Теперь именно Батенко будет отвечать за финансирование областной организации партии Тимошенко, и общаться с депутатами всех местных советов Львовщины от "Батькивщины". Не исключено, что депутат в ближайшее время официально станет председателем Львовской организации вместо Михаила Цымбалюка, бывшего генерала милиции, работа которого не устраивает лидера "Батькивщины".Кстати, Тарас Батенко до сих пор возглавляет собственную политическую партию – "Украинское объединение патриотов – УКРОП", а в Верховной Раде является главой депутатской группы "За будущее" (ее иронически называют "Майбах" – от украинского названия "За майбутнє", но с намёком на роскошный автопарк членов фракции). При этом лидер созданной на основе этой группы одноименной партии, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского* и совладелец курорта "Буковель" Игорь Палица, уже второй год ведет переговоры о совместном политическом проекте с главным спонсором партии "Свобода" – львовским бизнесменом Игорем Кривецким.Последний давно недоволен и деятельностью "Свободы" вообще, и её формального лидера Олега Тягныбока в частности. Поэтому Кривецкий решил вывести из этой партии "ликвидные активы", прежде всего мэров Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого, и "вложить" их в совместный проект с Палицей. Новая политическая сила, по информации инсайдеров, будет называться "Украина превыше всего", и в её состав войдут только наиболее перспективные и финансово состоятельные местные организации партий "Свобода" и "За будущее".А вот остальные "свободовцы" во главе с Тягнибоком, а также большинство структур "Майбаха", которыми руководят выдвиженцы местного бизнеса, готовы влиться в ряды "Батькивщины". Для партии Тимошенко это будет свежая кровь, которая может дать её политической силе второе дыхание. Однако если с фактическим поглощением партии "За будущее" проблем не будет, потому что она изначально создавалась как бизнес-проект, то "Свобода" вполне может расколоться не на две, а на три части.Первая пойдет за Кривецким и Палицей, вторая – за Тимошенко, а остатки попытаются сохранить партию как националистическую силу. Не исключено, что этих "профессиональных националистов" поддержит Офис президента, как это было во времена Виктора Януковича.Выходцы из региона по мошенническим схемам получают социальные выплаты в ЕСВ Чехии 4 июня начался громкий судебный процесс по делу супругов из Закарпатья, которые признали свою вину в масштабных махинациях с социальной помощью для беженцев с Украины. По данным чешской прокуратуры, схема, организованная мужчиной и женщиной, действовала почти год, и охватила не менее 830 случаев. Общая сумма незаконно полученных выплат превысила 11 миллионов чешских крон (445 тысяч евро).Суть мошеннической схемы заключалась в следующем: пара привозила в Чехию фиктивных "беженцев", открывавших банковские счета для получения социальных выплат от чешского правительства. Полученные деньги снимались в банкоматах, часть оставалась организатором как "комиссия", а остальные передавались владельцам счетов. После этого "беженцы" выезжали обратно на Украину, в основном в Закарпатскую и соседние области. Преступную деятельность удалось разоблачить после очередного въезда супругов в Чехию. Полиция задержала подозреваемых и изъяла 74 банковских карты и 12 мобильных телефонов, которые использовались для доступа к счетам.Мужчина, бывший сотрудник Закарпатской таможни, во время судебного заседания говорил по-чешски и заявил, что тратил деньги исключительно на свою семью. Его жена – учительница начальной школы и фитнес-тренер – сначала отрицала вину, но со временем тоже признала участие в махинациях. Согласно позиции обвинения, именно мужчина был инициатором преступной схемы. Прокуратура просит назначить 6,5 лет заключения для мужчины и 5,5 – для женщины. Впрочем, добровольное признание и возмещение ущерба могут смягчить приговор.Адвокат мужчины сообщил, что его клиент готов вернуть до одного миллиона крон в течение двух месяцев, а также отметил, что у супругов было изъято имущество на сумму около 2,5 миллиона крон, которое может быть использовано для покрытия ущерба. Речь идет о личном автомобиле и нескольких тысячах евро наличными, которые были найдены в нём во время задержания мошенников.Окончательное решение по делу суд должен принять в середине августа. "Этот случай стал громким напоминанием о необходимости жесткого контроля над системой социальной поддержки в условиях войны и массовой миграции", – пишут чешские СМИ, хотя недавно подобные формулировки по отношению к гражданам Украины считались "праворадикальными" и "пророссийскими". Очевидно, всё дело в том, что в начале октября в Чехии состоятся парламентские выборы, а самые большие рейтинги сейчас оппозиционная партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша, выступающая за отмену социальной помощи для украинских беженцев.В соседней Польше судебных процессов в отношении украинцев, незаконно получающих социальную помощь, пока нет. Возможно, это связано с тем, что польское законодательство предусматривает выплату только на несовершеннолетних детей (ежемесячно 800 злотых, или почти 190 евро), а мошеннические схемы организовывали сами родители. То есть семья в действительности жила на территории Украины (в основном речь идет о Волыни и Галичине), а в Польшу приезжала раз в месяц, чтобы получить деньги от этого государства.Так продолжалось более трёх лет, однако с 1 июня 2025 года получить выплаты на ребенка граждане Украины в Польше могут только в том случае, если этот ребенок посещает польский детский сад или школу. По информации местных СМИ, более 50 тысяч украинских детей такому условию не соответствуют, то есть бюджет социального фонда Польши сэкономит на "украинских беженцах", по крайней мере, миллион евро ежемесячно.Переправщики уклонистов за границу становятся всё более креативнымиДвое бывших полицейских организовали схему незаконного пересечения границы для мужчин, уклоняющихся от военной службы, используя настоящий автомобиль скорой медицинской помощи. В течение нескольких месяцев им таким способом удавалось обходить проверки на блокпостах.Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в международный розыск бывшего полицейского из Ивано-Франковской области, подозреваемого в организации незаконной переправки мужчин мобилизационного возраста через государственную границу Украины. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе ГБР.Мужчина, уволившись из правоохранительных органов в августе 2024 года, нелегально уехал за границу. Незадолго после этого бывший полицейский дистанционно начал подыскивать других желающих уехать в Европу, и помогать им. На территории Украины организацию и обеспечение выезда взял на себя его знакомый – действующий полицейский из Кировоградской области.Для маскировки своей деятельности мужчины через знакомого волонтера и благотворительную организацию приобрели легковой автомобиль Mitsubishi и карету скорой помощи Fiat Ducato. В этих авто и перевозили военнообязанных, одетых в форменную медицинскую одежду, избегая проверок на блокпостах.Финальный этап маршрута пролегал до реки Тиса в Закарпатье. Там уклонисты получали гидрокостюмы, платили по 8 тысяч долларов США и самостоятельно переплывали в Румынию. Задокументированы как минимум четыре успешных переправки.Соучастника из Кировоградщины задержали во время очередной попытки переправить ещё двоих мужчин. Оба автомобиля, которые использовались в схеме, переданы в государственную собственность. Их суммарную стоимость оценивают почти в 800 тысяч гривен (менее 20 тысяч долларов), хвастаются в ДБР.При этом местные комментаторы ожидают, что вскоре уклонистов начнут переправлять за границу с помощью дронов. В частности, на днях пограничники Мукачевского отряда задержали на границе с Румынией троих закарпатцев, пытавшихся переправить за границу 16 упаковок сигарет четырьмя беспилотниками. Как сообщили 4 июня в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, мужчины запускали БпЛА в 10 км от украинско-румынской границы. Во время задержания они пытались скрыться, чтобы остановить мужчин, пограничникам пришлось произвести два предупредительных выстрела.У задержанных изъяли два внедорожника, четыре беспилотника самолетного типа, антенны-ретрансляторы, ноутбук, 19 аккумуляторных батарей, пульты управления, установку для запуска БпЛА, а также почти 5 тысяч пачек сигарет.Аналогичный случай произошел и на Волыни. 2 июня вблизи одного из сел Турийской поселковой общины пограничники обнаружили трёх человек, намеревавшихся с помощью беспилотного летательного аппарата незаконно переместить в Польшу табачные изделия. По месту жительства задержанных были проведены обыски. У них изъят беспилотный летательный аппарат типа "самолёт", катапульту для его запуска, ноутбук для управления дроном, комплектующие и аккумуляторы к беспилотнику, а также сигареты марки LIFA без акцизных марок.Конечно, пока дроны контрабандистов рассчитаны на груз всего в несколько десятков килограммов, и человека поднять не смогут. Однако расценки на переправку уклонистов, давно перевалившие рубеж в 10 тысяч долларов с человека, априори окупят расходы контрабандистов на закупку беспилотников большей грузоподъемности.О том где власти Украины решили провести гей-парад - в статье - "Извращенцы против православия. Украина подчеркивает сатанизм провальной политики" *Признан в РФ экстремистом и террористом

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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украина, польша, чехия, юлия тимошенко, тарас батенко, игорь коломойский, батькивщина, "за будущее", верховная рада, эксклюзив