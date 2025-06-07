https://ukraina.ru/20250607/izvraschentsy-protiv-pravoslaviya-ukraina-podcherkivaet-satanizm-provalnoy-politiki-1063741194.html

Извращенцы против православия. Украина подчеркивает сатанизм провальной политики

Извращенцы против православия. Украина подчеркивает сатанизм провальной политики - 07.06.2025 Украина.ру

Извращенцы против православия. Украина подчеркивает сатанизм провальной политики

Не так уж и важно, где 7 июня 2025 года в Киеве под лозунгом "Единство в разнообразии" стартовал ЛГБТ*-фестиваль – на украинской ВДНХ, размещенной подальше от центра города, или на улице возле здания МИД, где сосредоточены многие православные святыни страны.

2025-06-07T16:54

2025-06-07T16:54

2025-06-07T16:54

украина

киев

европа

дональд трамп

владимир путин

ярослав мудрый

мид

константинопольская православная церковь

цру

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По-любому главным является не этот фактор места, а утверждение в Украине "политики трех П" – "педерасты против православия". Это, похоже, их новая продуманная, заказанная и проплаченная установка – гадить традиционной духовности и религии. И, в конце концов, дискредитировать их и по возможности заместить чем-то новеньким.Объект выбран – христианство по всему миру, в Украине – православие. Ведь в Священном Писании, Библии, как минимум, шесть раз сказано, что христианство не одобряет однополые и заднеприводные игрища. В Книге Левит вообще обозначено: "Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них". Как по мне, четко и ясно.Но обо всем по порядку. Первой маркер "трех П" в Украине давно заслужила социология – "палец, потолок, пол". То бишь был навсегда обозначен главный метод добычи многими проплаченными социологами заказанных данных социсследований и замеров общественного мнения: это когда пальцем черпаешь данные с пола и потолка.Теперь вот утвердились всевозможные сексуально девиантные особи, в Украине объединенные в организации Kyivpride. Киевпрайд, значит, эдакие львы с повязками под хвостами, чтобы нетрадиционный конфуз не был сразу заметен.Отказ педиков от ВДНХ понятен. ВДНХ – это символические уже свидетельство-памятник одного из главных парадоксов своевременной Украины – народного хозяйства в ней уже давно нет, а вот выставка его есть, даже еще и с достижениями. Даже у психиатров крышу рвет от когнитивного перенапряжения: как так?!Видимо, поэтому в этом году элгэбетешники* решили окончательно утвердить разновидность своего полового сатанизма вместо традиционного православия, одной из крупнейших христианских конфессий. То есть они решили не только провести свой фестиваль в праздничные для православных дни – 7-8 июня, в дни Троицкой родительской субботы и Троицы, но и место тоже выбрали соответствующее.Само здание МИД Украины было построено на месте разрушенных большевиками Трехсвятительской церкви, построенной князем Святославом Всеволодовичем в 1183 году, и Михайловского Златоверхого монастыря, возведенного в 1108—1113 годах и посвященного архангелу Михаилу — небесному покровителю Киева.Рядом находится Собор Святой Софии (Софийский собор, Киево-Софийский собор), по некоторым данным основанный еще крестителем Руси Владимиром Великим, а затем построенный в первой половине XI века его сыном князем Ярославом Мудрым. По улице Десятинной мимо МИД за секунды можно добраться до Андреевской церкви, построенной в стиле елизаветинского барокко по проекту Бартоломео Растрелли в 1747—1753 годах на крутом правом берегу Днепра на Андреевской горе, где согласно "Повести временных лет" апостол Андрей Первозванный во время его путешествия на север воздвиг крест.Андреевскую церковь уже осквернили раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) – передали ее в знак благодарности за освящение раскола томосом ставропигии Константинопольского (Вселенского) патриарха в Украине. В Андреевской церкви сегодня и банкуют священнослужители Константинопольской православной церкви и бывшего капитана турецкой армии Димитриоса Архондониса, сейчас Вселенского патриарха Варфоломея, который явно не гнушается побаловаться вискариком со своими кураторами из ЦРУ, заказавшими ему сварганить по быстрячку эту самую ПЦУ в 2018 году.И вот теперь в этом святом месте не только для Киева или Украины, но и для всего канонического православия будут резвиться и фестивалить некие особи с перьями в сзади и жабо на худосочных шейках под размалеванными женским мейкапом небритыми мужскими мордами. Это и будет признано в Украине торжеством демократии и общечеловеческих ценностей.На меньшее организаторы ЛГЮТ*-фестиваля не согласны. И очень надеются на помощь МИД и украинской полиции.Эти девиантные ребята и девчата вместе с неопределившимися персонажами и гендерами также надеются на помощь европейских правительств и "коллег по цеху" в защите своих прав и продвижении нетрадиционной повестки. И потому призывают всех "неравнодушных" защищать "традиционные украинские ценности демократии, свободы и равенства" путем продвижения своего образа жизни. И, разумеется, готовы максимально актуализировать свою "борьбу". В этом году ЛГБТ*-фестиваль собирается поддержать ВСУ материально: запланированы и лекции по актуальной для сообщества тематике, выступления творческих коллективов и благотворительная ярмарка в пользу сражающихся на фронтах СВО.Украинские власти, походу, событиям рады (как же – вокруг война, а тут такое подтверждение правоверной европейскости!), но опасаются инцидентов. Поэтому полиция на всякий случай сняла с себя ответственность и предупредила педиков нетрадиционных, что возможны провокации – им могут вломить возмущенные киевляне и особенно правые радикалы из всевозможных неонацистских формирований и структур.В этих вопросах в Украине уже наметились преемственность и постоянство. В прошлом году педики тоже решили активизироваться на Пасху. Тогда гей-парад в Киеве продолжался ровно три минуты – его, как и обещали, разогнали возмущенные граждане и правые радикалы.В этом году в Киеве тоже пытались провести ЛГБТ*-кинофестиваль на Пасху. Конкретнее – начали в Страстную пятницу проведение квир-кинофестиваля Sunny Bunny, что снова возмутило общество, и мероприятие провалилось. Но дошло даже до ограниченного мордобоя, которому были рады разве что садисты-извращенцы, получающие удовольствие от насилия, лишь бы оно было.Сейчас фестиваль запланирован на два дня, а на 14 июня анонсировано проведение в Киеве еще и гей-парада. Чтобы значит, закрепить, достигнутое в прорыве общественного сознания и зафиксировать первые шаги в замещении православия новыми ЛГБТ*-верованиями.И знаете, на что у них еще расчет? На фарисейство самого циничного пошиба – на то, что им вломят, и появятся жертвы, которые якобы пострадали от насилия, а это-де является поведением "не по-божески" и требует милосердия и сострадания.Это – как таинственные снайперы на евромайдана в 2014-м: стреляли по обеим сторонам противостояния, чтобы жертвы вызвали всеобщее возмущение и госпереворот. Это тоже чистой воды сатанизм. Теперь, повторяю, духовный.В 2014-м удалось свалить власть политическую, сейчас взялись за духовное переформатирование. А чтобы было надежнее и обеспечены международный резонанс и поддержка, решили, как говорится, окропить снежок красненьким.В этом году организаторы ЛГБТ*-игрищ решили подстраховаться еще и мусульманами: гей-фестиваль приходится также на мусульманский Курбан-байрам. Известно же, что в этом году Курбан-байрам начинается вечером 5 июня, основной день праздника — 6 июня, а так торжества продолжаются три дня. В некоторых исламских странах и регионах празднования длятся дольше (в Саудовской Аравии они продолжаются до двух недель) — многое зависит от местных традиций и степени религиозности общества. Вот и есть расчет, что укро-девиантные попадут под раздачу еще и мусульман. Мусульмане – люди мирные. Но до определенных пределов: когда им суют разноцветное перо под халат, могут и осерчать…По информации МВД Украины, до 1000 человек могут атаковать мероприятие нетрадиционных. Их организаторы тоже уже на всякий случай обвинили правоохранителей в шантаже и попытках сорвать мероприятие бездоказательными угрозами. Это игрища у них такие: как говорится в известном анекдоте, педерасты, сэр, что с них возьмешь?­Однако если что-то даже не очень серьезное случится, то ЛГБТ*-фюрерам можно будет поднимать очередную и шумную волну возмущения и под это дело требовать и поддержку и финансы на продвижения гендерного разнообразия. А что? Дешево и сердито, но действенно, много раз срабатывало…Понятно, почему ЛГБТ*-организаторы выбрали своим покровителем МИД Украины и благодарят его за поддержку их "европейской борьбы". Для МИД степень ЛГБТ*-заразности общества – тоже маркер их работы, по которому западные коллеги судят об эффективности ведомства в продвижении передовой повестки.На Украине шутники уже давно определили и портал, и главный метод евроатлантической интеграции страны – "в Европу – через ж…", ну, вы меня понимаете.Однако на самом деле все гораздо серьезнее, чем эта невинная рифма. Именно потому, что через этот "портал" осуществляется вся внутренняя и внешняя политика Украины, таковы и ее результаты как дома, так и на внешней арене.Например, только сегодня 47-й президент США Дональд Трамп, оценивая достижения внешней политики Украины в отношениях с Россией, что вылилось в массированные бомбардировки украинских военных объектов, сказал: "…Они дали Путину основание пойти и разбомбить их ко всем чертям минувшей ночью. Поэтому мне оно и не нравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Вот, теперь будет удар".И удар, как вы понимаете, был. Удар возмездия за провокации и авантюры, предпринятые неонацистским режимом несколькими днями раньше. Вылазки против российских военных аэродромов – вот что, по мнению Трампа, дало Путину "основание разбомбить ко всем чертям".В то же время немецкая газета Die Zeit рассказала, что Европа, несмотря на заверения Киева в неизбывной близости вплоть до ЛГБТ*-поддержки, больше не хочет бескорыстно спонсировать украинскую экономику!И для украинских товаров отменяет беспошлинный режим, действовавший с 2014 года. Теперь киевскому режиму придется торговать на общих основаниях и на принятых в Европе принципах конкурентности, с которой у Украины есть проблемы. 60% украинского экспорта – это сельхозпродукция, которая шла в Европу без всяких сборов. Теперь же сборы будут и утяжелят украинскую продукция, сделав ее неконкурентоспособной. И наступят тяжелые времена для украинских экспортеров, которые еще сохранились. "ЕС постепенно отменяет упрощенные процедуры торговли для Украины — к радости таких стран, как Польша. Принятое решение стало серьезным ударом по украинской экономике", — пишет Die Zeit, предрекая Киеву экономическую катастрофу.Зато, не исключено, под радужными флагами и в перьевом оформлении, что хоть визуально скрасит всеобщее горе…*Движение признано экстремистским и запрещено в РоссииИ вот еще о ситуации в Киеве с нетрадиционными читайте в статье Очередное кощунство Зеленского и Кличко. В Киеве определились с местом проведения ЛГБТ*-фестиваля* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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украина, киев, европа, дональд трамп, владимир путин, ярослав мудрый, мид, константинопольская православная церковь, цру