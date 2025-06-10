Российские войска вышли к границе Днепропетровской области, создавая угрозу логистике ВСУ — Онуфриенко
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Продвижение подразделений 90-й танковой дивизии группировки "Центр" к западной границе ДНР и далее в Днепропетровскую область позволит укрепить тыл и левый фланг российской группировки, наступающей на Покровско-Мирноградскую агломерацию
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко. По его словам, выход в Днепропетровскую область произошел в районе Орехово, а севернее продолжаются бои за Муравку, Новониколаевку и Новосергеевку.
"Новопавловка не является логистическим узлом ВСУ, это расположенное чуть западнее село. Основное значение выхода на границы Днепропетровской области, не считая медийно-политических причин, это создание прочного тыла и укрепление левого фланга нашей группировки, которая занимается охватом Покровско-Мирноградской агломерации с запада", — пояснил эксперт.
Он отметил, что освобождение этих населенных пунктов позволит российским войскам создать мощный тыл для дальнейшего наступления к трассе М-30 — ключевой артерии снабжения украинских сил в Покровске и Мирнограде.
"Сейчас бои идут в Удачном и Котлино. Идут они уже не первый месяц. Выход в Днепропетровскую область произошел в районе Орехово. Севернее сейчас идут бои за Муравку, заканчивается освобождение Новониколаевки тоже на границе с Днепропетровской областью и Новосергеевки, которая расположена в километре восточнее", — добавил Онуфриенко.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Выход ВС России в Днепропетровскую область обеспечит с фланга наступление на Покровск читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на