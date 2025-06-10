https://ukraina.ru/20250610/rossiyskie-voyska-vyshli-k-granitse-dnepropetrovskoy-oblasti-sozdavaya-ugrozu-logistike-vsu--1063822769.html

Российские войска вышли к границе Днепропетровской области, создавая угрозу логистике ВСУ — Онуфриенко

Российские войска вышли к границе Днепропетровской области, создавая угрозу логистике ВСУ — Онуфриенко - 10.06.2025 Украина.ру

Российские войска вышли к границе Днепропетровской области, создавая угрозу логистике ВСУ — Онуфриенко

Продвижение подразделений 90-й танковой дивизии группировки "Центр" к западной границе ДНР и далее в Днепропетровскую область позволит укрепить тыл и левый фланг российской группировки, наступающей на Покровско-Мирноградскую агломерацию

2025-06-10T19:30

2025-06-10T19:30

2025-06-10T19:30

новости

днепропетровская область

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харьков

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вооруженные силы украины

вс рф

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко. По его словам, выход в Днепропетровскую область произошел в районе Орехово, а севернее продолжаются бои за Муравку, Новониколаевку и Новосергеевку.Он отметил, что освобождение этих населенных пунктов позволит российским войскам создать мощный тыл для дальнейшего наступления к трассе М-30 — ключевой артерии снабжения украинских сил в Покровске и Мирнограде."Сейчас бои идут в Удачном и Котлино. Идут они уже не первый месяц. Выход в Днепропетровскую область произошел в районе Орехово. Севернее сейчас идут бои за Муравку, заканчивается освобождение Новониколаевки тоже на границе с Днепропетровской областью и Новосергеевки, которая расположена в километре восточнее", — добавил Онуфриенко.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Выход ВС России в Днепропетровскую область обеспечит с фланга наступление на Покровск читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250609/1063782926.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

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новости, днепропетровская область, донецкая народная республика, харьков, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, вс рф