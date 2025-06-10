Российские войска вышли к границе Днепропетровской области, создавая угрозу логистике ВСУ — Онуфриенко - 10.06.2025 Украина.ру
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Российские войска вышли к границе Днепропетровской области, создавая угрозу логистике ВСУ — Онуфриенко
Российские войска вышли к границе Днепропетровской области, создавая угрозу логистике ВСУ — Онуфриенко - 10.06.2025 Украина.ру
Российские войска вышли к границе Днепропетровской области, создавая угрозу логистике ВСУ — Онуфриенко
Продвижение подразделений 90-й танковой дивизии группировки "Центр" к западной границе ДНР и далее в Днепропетровскую область позволит укрепить тыл и левый фланг российской группировки, наступающей на Покровско-Мирноградскую агломерацию
2025-06-10T19:30
2025-06-10T19:30
новости
днепропетровская область
донецкая народная республика
харьков
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
вс рф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко. По его словам, выход в Днепропетровскую область произошел в районе Орехово, а севернее продолжаются бои за Муравку, Новониколаевку и Новосергеевку.Он отметил, что освобождение этих населенных пунктов позволит российским войскам создать мощный тыл для дальнейшего наступления к трассе М-30 — ключевой артерии снабжения украинских сил в Покровске и Мирнограде."Сейчас бои идут в Удачном и Котлино. Идут они уже не первый месяц. Выход в Днепропетровскую область произошел в районе Орехово. Севернее сейчас идут бои за Муравку, заканчивается освобождение Новониколаевки тоже на границе с Днепропетровской областью и Новосергеевки, которая расположена в километре восточнее", — добавил Онуфриенко.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Выход ВС России в Днепропетровскую область обеспечит с фланга наступление на Покровск читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250609/1063782926.html
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донецкая народная республика
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новости, днепропетровская область, донецкая народная республика, харьков, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Харьков, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Российские войска вышли к границе Днепропетровской области, создавая угрозу логистике ВСУ — Онуфриенко

19:30 10.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Продвижение подразделений 90-й танковой дивизии группировки "Центр" к западной границе ДНР и далее в Днепропетровскую область позволит укрепить тыл и левый фланг российской группировки, наступающей на Покровско-Мирноградскую агломерацию
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко. По его словам, выход в Днепропетровскую область произошел в районе Орехово, а севернее продолжаются бои за Муравку, Новониколаевку и Новосергеевку.
"Новопавловка не является логистическим узлом ВСУ, это расположенное чуть западнее село. Основное значение выхода на границы Днепропетровской области, не считая медийно-политических причин, это создание прочного тыла и укрепление левого фланга нашей группировки, которая занимается охватом Покровско-Мирноградской агломерации с запада", — пояснил эксперт.
Он отметил, что освобождение этих населенных пунктов позволит российским войскам создать мощный тыл для дальнейшего наступления к трассе М-30 — ключевой артерии снабжения украинских сил в Покровске и Мирнограде.
"Сейчас бои идут в Удачном и Котлино. Идут они уже не первый месяц. Выход в Днепропетровскую область произошел в районе Орехово. Севернее сейчас идут бои за Муравку, заканчивается освобождение Новониколаевки тоже на границе с Днепропетровской областью и Новосергеевки, которая расположена в километре восточнее", — добавил Онуфриенко.
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Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Выход ВС России в Днепропетровскую область обеспечит с фланга наступление на Покровск читайте на сайте Украина.ру.
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