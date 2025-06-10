От пластида до гранатомётов: на Украине ликвидировали два канала незаконной торговли оружием - 10.06.2025 Украина.ру
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От пластида до гранатомётов: на Украине ликвидировали два канала незаконной торговли оружием
От пластида до гранатомётов: на Украине ликвидировали два канала незаконной торговли оружием - 10.06.2025 Украина.ру
От пластида до гранатомётов: на Украине ликвидировали два канала незаконной торговли оружием
Украинская полиция совместно с СБУ ликвидировали два канала незаконной торговли оружием. Об этом 10 июня сообщил департамент коммуникации Нацполиции Украины.
2025-06-10T18:33
2025-06-10T18:33
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сбу
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западная украина
торговля оружием
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В двух регионах Украины силовики разоблачили и задержали лиц, причастных к сбыту оружия и боеприпасов. Фигурантам грозит до семи лет тюрьмы.В Мукачевском районе Закарпатья полицейские вместе с сотрудниками СБУ задержали 45-летнего местного жителя сразу после продажи взрывоопасных предметов. Злоумышленник продал клиенту две гранаты с запалами, два гранатометных выстрела, сигнальную мину и взрывной пакет. До этого полицейские уже задокументировали несколько подобных фактов сбыта фигурантом запрещённого товара.Неподалёку от места задержания мужчина обустроил тайник. В ходе обыска следователи изъяли две одноразовые пусковые установки выстрела гранатомёта, пять тротиловых шашек, два электродетонатора, противопехотную мину, маршевый двигатель к гранатомётному выстрелу, взрывпакет и брусок пластиковой взрывчатки.В Житомирской области правоохранители разоблачили мужчину, причастного по меньшей мере к четырём фактам сбыта оружия и боеприпасов. Преступную деятельность фигурант организовал через интернет-переписку, используя для доставки почтовые службы.Полицейские при силовой поддержке спецназовцев задержали фигуранта в почтовом отделении в Виннице. У мужчины изъяли $3 тыс., полученные за продажу оружия, банковские карточки и другие вещественные доказательства преступной деятельности.Ранее западная пресса неоднократно обращала внимание на проблему нелегальной торговли оружием на Украине с поставками в ЕС. Подробности в публикации Украина насыщена оружием, оно угрожает Европе - Times
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Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, закарпатье, житомирская область, сбу, нацполиция, ес, винница, западная украина, торговля оружием, сво
Новости, Украина, Закарпатье, Житомирская область, СБУ, Нацполиция, ЕС, Винница, Западная Украина, торговля оружием, СВО

От пластида до гранатомётов: на Украине ликвидировали два канала незаконной торговли оружием

18:33 10.06.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Украина.ру
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Украинская полиция совместно с СБУ ликвидировали два канала незаконной торговли оружием. Об этом 10 июня сообщил департамент коммуникации Нацполиции Украины.
В двух регионах Украины силовики разоблачили и задержали лиц, причастных к сбыту оружия и боеприпасов. Фигурантам грозит до семи лет тюрьмы.
В Мукачевском районе Закарпатья полицейские вместе с сотрудниками СБУ задержали 45-летнего местного жителя сразу после продажи взрывоопасных предметов. Злоумышленник продал клиенту две гранаты с запалами, два гранатометных выстрела, сигнальную мину и взрывной пакет. До этого полицейские уже задокументировали несколько подобных фактов сбыта фигурантом запрещённого товара.
Неподалёку от места задержания мужчина обустроил тайник. В ходе обыска следователи изъяли две одноразовые пусковые установки выстрела гранатомёта, пять тротиловых шашек, два электродетонатора, противопехотную мину, маршевый двигатель к гранатомётному выстрелу, взрывпакет и брусок пластиковой взрывчатки.
В Житомирской области правоохранители разоблачили мужчину, причастного по меньшей мере к четырём фактам сбыта оружия и боеприпасов. Преступную деятельность фигурант организовал через интернет-переписку, используя для доставки почтовые службы.
"Среди "товаров" — подствольный гранатомет, противопехотные мины с взрывчатыми машинками, боевые патроны и снайперская винтовка", - рассказали в Нацполиции Украины.
Полицейские при силовой поддержке спецназовцев задержали фигуранта в почтовом отделении в Виннице. У мужчины изъяли $3 тыс., полученные за продажу оружия, банковские карточки и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
Ранее западная пресса неоднократно обращала внимание на проблему нелегальной торговли оружием на Украине с поставками в ЕС. Подробности в публикации Украина насыщена оружием, оно угрожает Европе - Times
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