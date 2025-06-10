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От пластида до гранатомётов: на Украине ликвидировали два канала незаконной торговли оружием

От пластида до гранатомётов: на Украине ликвидировали два канала незаконной торговли оружием - 10.06.2025 Украина.ру

От пластида до гранатомётов: на Украине ликвидировали два канала незаконной торговли оружием

Украинская полиция совместно с СБУ ликвидировали два канала незаконной торговли оружием. Об этом 10 июня сообщил департамент коммуникации Нацполиции Украины.

2025-06-10T18:33

2025-06-10T18:33

2025-06-10T18:33

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В двух регионах Украины силовики разоблачили и задержали лиц, причастных к сбыту оружия и боеприпасов. Фигурантам грозит до семи лет тюрьмы.В Мукачевском районе Закарпатья полицейские вместе с сотрудниками СБУ задержали 45-летнего местного жителя сразу после продажи взрывоопасных предметов. Злоумышленник продал клиенту две гранаты с запалами, два гранатометных выстрела, сигнальную мину и взрывной пакет. До этого полицейские уже задокументировали несколько подобных фактов сбыта фигурантом запрещённого товара.Неподалёку от места задержания мужчина обустроил тайник. В ходе обыска следователи изъяли две одноразовые пусковые установки выстрела гранатомёта, пять тротиловых шашек, два электродетонатора, противопехотную мину, маршевый двигатель к гранатомётному выстрелу, взрывпакет и брусок пластиковой взрывчатки.В Житомирской области правоохранители разоблачили мужчину, причастного по меньшей мере к четырём фактам сбыта оружия и боеприпасов. Преступную деятельность фигурант организовал через интернет-переписку, используя для доставки почтовые службы.Полицейские при силовой поддержке спецназовцев задержали фигуранта в почтовом отделении в Виннице. У мужчины изъяли $3 тыс., полученные за продажу оружия, банковские карточки и другие вещественные доказательства преступной деятельности.Ранее западная пресса неоднократно обращала внимание на проблему нелегальной торговли оружием на Украине с поставками в ЕС. Подробности в публикации Украина насыщена оружием, оно угрожает Европе - Times

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новости, украина, закарпатье, житомирская область, сбу, нацполиция, ес, винница, западная украина, торговля оружием, сво