https://ukraina.ru/20250609/voennyy-ekspert-aleksey-anpilogov-esli-padut-sumy-front-vsu-razvalitsya-na-kuski-1063798910.html

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Если падут Сумы, фронт ВСУ развалится на куски

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Если падут Сумы, фронт ВСУ развалится на куски - 09.06.2025 Украина.ру

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Если падут Сумы, фронт ВСУ развалится на куски

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-06-09T18:05

2025-06-09T18:05

2025-06-09T18:05

сво

теткино

сумы

харьков

алексей анпилогов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/05/1057266526_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_f8b46e0202438dad92e8b9faaa07edbd.jpg

Несмотря на то, что украинское наступление на Теткино в Курской области выглядит авантюрно, в нем можно найти разумный замысел. Сейчас речь идет о том, что украинская армия собирается оборонять Сумы как узел связности своей позиции, как крупный областной центр, как укрепрайон, который будет создан в промышленной зоне и в жилой застройке.Чтобы успешно оборонять этот населенный пункт, который уже превратился в фестунг, как в риторике Третьего рейха назывались укрепленные города, Украине нужны линии снабжения.И что интересно, две линии снабжения, это шоссейная и железная дорога на Киев проходят как раз возле российского Теткино. Крупная железнодорожная станция Ворожба, которая находится в 12 километрах от Теткино. Наступательные операции на нашу территорию могут иметь в виду не только безумную идею удерживать клочок российской территории.В случае перерезания нашими войсками шоссейной и железной дороги на Киев снабжать Сумы будет значительно труднее. Это приходится делать через извилистую дорогу на Ахтырку, которая идет вдоль реки, либо через Харьков. Но дорога на Харьков также находится в опасной близости от российско-украинской границы.Поэтому контроль над этими линиями снабжения, одна из которых вблизи нашего Теткино, и другой на Харьков, является жизненно важным, если Украина собирается долго удерживать Сумы как укрепленный пункт.Решение задачи создания буферной зоны зависит в том числе выбивания узлов связности у противника, то есть тех точек, через которые он может осуществлять переброску войск и боеприпасов. И как раз на город Сумы замыкается вся логистика области. То есть с падением Сум единый фронт украинской стороны распадается на куски: северную часть, которая примыкает к Черниговской области, и южную, которая примыкает к Харьковской. Севернее фронт будет откатываться по неудобным линиям коммуникаций на Ахтырку.Логично предположить, что именно блокирование Сум является одной из задач создания буферной зоны.

https://ukraina.ru/20250605/polkovnik-gennadiy-alkhin-vs-rf-zanimayut-vysoty-s-kotorykh-operatory-dronov-budut-kontrolirovat-sumy-1063658850.html

теткино

сумы

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

сво, теткино, сумы, харьков, алексей анпилогов