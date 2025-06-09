Военный эксперт Алексей Анпилогов: Если падут Сумы, фронт ВСУ развалится на куски - 09.06.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Алексей Анпилогов: Если падут Сумы, фронт ВСУ развалится на куски
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Если падут Сумы, фронт ВСУ развалится на куски - 09.06.2025 Украина.ру
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Если падут Сумы, фронт ВСУ развалится на куски
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-06-09T18:05
2025-06-09T18:05
сво
теткино
сумы
харьков
алексей анпилогов
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Несмотря на то, что украинское наступление на Теткино в Курской области выглядит авантюрно, в нем можно найти разумный замысел. Сейчас речь идет о том, что украинская армия собирается оборонять Сумы как узел связности своей позиции, как крупный областной центр, как укрепрайон, который будет создан в промышленной зоне и в жилой застройке.Чтобы успешно оборонять этот населенный пункт, который уже превратился в фестунг, как в риторике Третьего рейха назывались укрепленные города, Украине нужны линии снабжения.И что интересно, две линии снабжения, это шоссейная и железная дорога на Киев проходят как раз возле российского Теткино. Крупная железнодорожная станция Ворожба, которая находится в 12 километрах от Теткино. Наступательные операции на нашу территорию могут иметь в виду не только безумную идею удерживать клочок российской территории.В случае перерезания нашими войсками шоссейной и железной дороги на Киев снабжать Сумы будет значительно труднее. Это приходится делать через извилистую дорогу на Ахтырку, которая идет вдоль реки, либо через Харьков. Но дорога на Харьков также находится в опасной близости от российско-украинской границы.Поэтому контроль над этими линиями снабжения, одна из которых вблизи нашего Теткино, и другой на Харьков, является жизненно важным, если Украина собирается долго удерживать Сумы как укрепленный пункт.Решение задачи создания буферной зоны зависит в том числе выбивания узлов связности у противника, то есть тех точек, через которые он может осуществлять переброску войск и боеприпасов. И как раз на город Сумы замыкается вся логистика области. То есть с падением Сум единый фронт украинской стороны распадается на куски: северную часть, которая примыкает к Черниговской области, и южную, которая примыкает к Харьковской. Севернее фронт будет откатываться по неудобным линиям коммуникаций на Ахтырку.Логично предположить, что именно блокирование Сум является одной из задач создания буферной зоны.
https://ukraina.ru/20250605/polkovnik-gennadiy-alkhin-vs-rf-zanimayut-vysoty-s-kotorykh-operatory-dronov-budut-kontrolirovat-sumy-1063658850.html
теткино
сумы
харьков
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, теткино, сумы, харьков, алексей анпилогов
СВО, Теткино, Сумы, Харьков, Алексей Анпилогов

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Если падут Сумы, фронт ВСУ развалится на куски

18:05 09.06.2025
 
© Украина.ру / serafima091999Алексей Анпилогов (СВО)
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Украина.ру / serafima091999
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Несмотря на то, что украинское наступление на Теткино в Курской области выглядит авантюрно, в нем можно найти разумный замысел. Сейчас речь идет о том, что украинская армия собирается оборонять Сумы как узел связности своей позиции, как крупный областной центр, как укрепрайон, который будет создан в промышленной зоне и в жилой застройке.
Чтобы успешно оборонять этот населенный пункт, который уже превратился в фестунг, как в риторике Третьего рейха назывались укрепленные города, Украине нужны линии снабжения.
И что интересно, две линии снабжения, это шоссейная и железная дорога на Киев проходят как раз возле российского Теткино. Крупная железнодорожная станция Ворожба, которая находится в 12 километрах от Теткино. Наступательные операции на нашу территорию могут иметь в виду не только безумную идею удерживать клочок российской территории.
В случае перерезания нашими войсками шоссейной и железной дороги на Киев снабжать Сумы будет значительно труднее. Это приходится делать через извилистую дорогу на Ахтырку, которая идет вдоль реки, либо через Харьков. Но дорога на Харьков также находится в опасной близости от российско-украинской границы.
Поэтому контроль над этими линиями снабжения, одна из которых вблизи нашего Теткино, и другой на Харьков, является жизненно важным, если Украина собирается долго удерживать Сумы как укрепленный пункт.
Решение задачи создания буферной зоны зависит в том числе выбивания узлов связности у противника, то есть тех точек, через которые он может осуществлять переброску войск и боеприпасов. И как раз на город Сумы замыкается вся логистика области. То есть с падением Сум единый фронт украинской стороны распадается на куски: северную часть, которая примыкает к Черниговской области, и южную, которая примыкает к Харьковской. Севернее фронт будет откатываться по неудобным линиям коммуникаций на Ахтырку.
Логично предположить, что именно блокирование Сум является одной из задач создания буферной зоны.
СВО
ДНР
Курская область
Белгородская область
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
5 июня, 17:00
Полковник Геннадий Алёхин: ВС РФ занимают высоты, с которых операторы дронов будут контролировать СумыЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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