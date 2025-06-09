Военный эксперт Алексей Анпилогов: Если падут Сумы, фронт ВСУ развалится на куски
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Несмотря на то, что украинское наступление на Теткино в Курской области выглядит авантюрно, в нем можно найти разумный замысел. Сейчас речь идет о том, что украинская армия собирается оборонять Сумы как узел связности своей позиции, как крупный областной центр, как укрепрайон, который будет создан в промышленной зоне и в жилой застройке.
Чтобы успешно оборонять этот населенный пункт, который уже превратился в фестунг, как в риторике Третьего рейха назывались укрепленные города, Украине нужны линии снабжения.
И что интересно, две линии снабжения, это шоссейная и железная дорога на Киев проходят как раз возле российского Теткино. Крупная железнодорожная станция Ворожба, которая находится в 12 километрах от Теткино. Наступательные операции на нашу территорию могут иметь в виду не только безумную идею удерживать клочок российской территории.
В случае перерезания нашими войсками шоссейной и железной дороги на Киев снабжать Сумы будет значительно труднее. Это приходится делать через извилистую дорогу на Ахтырку, которая идет вдоль реки, либо через Харьков. Но дорога на Харьков также находится в опасной близости от российско-украинской границы.
Поэтому контроль над этими линиями снабжения, одна из которых вблизи нашего Теткино, и другой на Харьков, является жизненно важным, если Украина собирается долго удерживать Сумы как укрепленный пункт.
Решение задачи создания буферной зоны зависит в том числе выбивания узлов связности у противника, то есть тех точек, через которые он может осуществлять переброску войск и боеприпасов. И как раз на город Сумы замыкается вся логистика области. То есть с падением Сум единый фронт украинской стороны распадается на куски: северную часть, которая примыкает к Черниговской области, и южную, которая примыкает к Харьковской. Севернее фронт будет откатываться по неудобным линиям коммуникаций на Ахтырку.
Логично предположить, что именно блокирование Сум является одной из задач создания буферной зоны.
Подписывайся на