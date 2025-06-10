https://ukraina.ru/20250610/chto-dolzhno-sluchitsya-chtoby-ukraintsy-stali-buntovat-i-budet-li-maydan-v-ssha--ischenko-1063828254.html

Что должно случиться, чтобы украинцы стали бунтовать и будет ли майдан в США — Ищенко

Что должно случиться, чтобы украинцы стали бунтовать и будет ли майдан в США — Ищенко - 10.06.2025 Украина.ру

Что должно случиться, чтобы украинцы стали бунтовать и будет ли майдан в США — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, возможен ли бунт на Украине, что будет с Днепропетровской областью и... Украина.ру, 10.06.2025

2025-06-10T18:59

2025-06-10T18:59

2025-06-10T18:59

видео

украина

сша

днепропетровская область

ростислав ищенко

линдси грэм

украина.ру

вооруженные силы украины

всу

протесты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0a/1063828153_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_21a7862e78f1ea361768e4a30115c9ea.jpg

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, возможен ли бунт на Украине, что будет с Днепропетровской областью и другими регионами Украины и объяснил, к чему могут привести протесты в США. 00:21 – Как отказ Украины принимать тела погибших боевиков ВСУ влияет на настроения украинского общества; 02:09 – Возможны ли массовые протесты на Украине; 09:20 – К чему могут привести протесты в США; 14:55 – Что будет с Днепропетровской областью и некоторыми другими регионами Украины? *В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

украина

сша

днепропетровская область

днепропетровск

днепр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, сша, днепропетровская область, ростислав ищенко, линдси грэм, украина.ру, вооруженные силы украины, всу, протесты, акции протеста, президент сша, бунт, днепропетровск, днепр, видео