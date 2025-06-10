https://ukraina.ru/20250610/chto-dolzhno-sluchitsya-chtoby-ukraintsy-stali-buntovat-i-budet-li-maydan-v-ssha--ischenko-1063828254.html
Что должно случиться, чтобы украинцы стали бунтовать и будет ли майдан в США — Ищенко
Что должно случиться, чтобы украинцы стали бунтовать и будет ли майдан в США — Ищенко - 10.06.2025 Украина.ру
Что должно случиться, чтобы украинцы стали бунтовать и будет ли майдан в США — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, возможен ли бунт на Украине, что будет с Днепропетровской областью и... Украина.ру, 10.06.2025
2025-06-10T18:59
2025-06-10T18:59
2025-06-10T18:59
видео
украина
сша
днепропетровская область
ростислав ищенко
линдси грэм
украина.ру
вооруженные силы украины
всу
протесты
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, возможен ли бунт на Украине, что будет с Днепропетровской областью и другими регионами Украины и объяснил, к чему могут привести протесты в США. 00:21 – Как отказ Украины принимать тела погибших боевиков ВСУ влияет на настроения украинского общества; 02:09 – Возможны ли массовые протесты на Украине; 09:20 – К чему могут привести протесты в США; 14:55 – Что будет с Днепропетровской областью и некоторыми другими регионами Украины? *В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Видео, Украина, США, Днепропетровская область, Ростислав Ищенко, Линдси Грэм, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВСУ, протесты, акции протеста, президент США, бунт, Днепропетровск, Днепр
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, возможен ли бунт на Украине, что будет с Днепропетровской областью и другими регионами Украины и объяснил, к чему могут привести протесты в США.
00:21 – Как отказ Украины принимать тела погибших боевиков ВСУ влияет на настроения украинского общества;
02:09 – Возможны ли массовые протесты на Украине;
09:20 – К чему могут привести протесты в США;
14:55 – Что будет с Днепропетровской областью и некоторыми другими регионами Украины?
*В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko