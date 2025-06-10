Басманный суд Москвы арестовал первого замгубернатора Владимирской области
Басманный суд Москвы 10 июня санкционировал арест первого заместителя губернатора Владимирской области, проходящего по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.
Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Ремиги, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Александр Ремига ближайший месяц проведёт под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Ранее взятка фигурировала в другом резонансном уголовном деле. Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Поиск источников или компромата на местных экс-чиновников? СМИ о причине обысков в информагентстве Ura.ru
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