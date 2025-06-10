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Басманный суд Москвы арестовал первого замгубернатора Владимирской области

Басманный суд Москвы арестовал первого замгубернатора Владимирской области - 10.06.2025 Украина.ру

Басманный суд Москвы арестовал первого замгубернатора Владимирской области

Басманный суд Москвы 10 июня санкционировал арест первого заместителя губернатора Владимирской области, проходящего по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.

2025-06-10T19:45

2025-06-10T19:45

2025-06-10T19:45

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Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Ремиги, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).Александр Ремига ближайший месяц проведёт под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.Ранее взятка фигурировала в другом резонансном уголовном деле. Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Поиск источников или компромата на местных экс-чиновников? СМИ о причине обысков в информагентстве Ura.ru

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новости, москва, россия, взятка, коррупция, суд, администрация владимирской области, криминал