Басманный суд Москвы арестовал первого замгубернатора Владимирской области - 10.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250610/basmannyy-sud-moskvy-arestoval-pervogo-zamgubernatora-vladimirskoy-oblasti-1063828751.html
Басманный суд Москвы арестовал первого замгубернатора Владимирской области
Басманный суд Москвы арестовал первого замгубернатора Владимирской области - 10.06.2025 Украина.ру
Басманный суд Москвы арестовал первого замгубернатора Владимирской области
Басманный суд Москвы 10 июня санкционировал арест первого заместителя губернатора Владимирской области, проходящего по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.
2025-06-10T19:45
2025-06-10T19:45
новости
москва
россия
взятка
коррупция
суд
администрация владимирской области
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0a/1050920713_0:337:2861:1946_1920x0_80_0_0_3498f795d2a99f5f0c9334d5d4965f58.jpg
Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Ремиги, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).Александр Ремига ближайший месяц проведёт под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.Ранее взятка фигурировала в другом резонансном уголовном деле. Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Поиск источников или компромата на местных экс-чиновников? СМИ о причине обысков в информагентстве Ura.ru
москва
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0a/1050920713_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_036d54bebd984a78456062b22346bc4e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, россия, взятка, коррупция, суд, администрация владимирской области, криминал
Новости, Москва, Россия, взятка, коррупция, Суд, Администрация Владимирской области, криминал

Басманный суд Москвы арестовал первого замгубернатора Владимирской области

19:45 10.06.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Басманный суд Москвы 10 июня санкционировал арест первого заместителя губернатора Владимирской области, проходящего по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.
Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Ремиги, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Александр Ремига ближайший месяц проведёт под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Ранее взятка фигурировала в другом резонансном уголовном деле. Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Поиск источников или компромата на местных экс-чиновников? СМИ о причине обысков в информагентстве Ura.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМоскваРоссиявзяткакоррупцияСудАдминистрация Владимирской областикриминал
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45Басманный суд Москвы арестовал первого замгубернатора Владимирской области
19:34Украинский аферист "торговал влиянием" и продавал уклонистам "белые билеты" по $10 тыс
19:30Российские войска вышли к границе Днепропетровской области, создавая угрозу логистике ВСУ — Онуфриенко
19:30Юрий Кнутов: Пока ВСУ с потерями штурмуют Тёткино, Россия открывает путь к Запорожью и Днепропетровску
19:17"Годами незаконно засеивали": Минобороны Украины вернули полигон в Днепропетровской области
19:00Трупы как разменная монета: Калинчук объяснил, почему Украина больше не торопится с обменом тел
18:59Что должно случиться, чтобы украинцы стали бунтовать и будет ли майдан в США — Ищенко
18:33От пластида до гранатомётов: на Украине ликвидировали два канала незаконной торговли оружием
18:13До 16,5 лет лишения свободы: шестеро военнослужащих ВСУ приговорены за преступления в Курской области
17:59Пошел по детям: Зеленский ввел санкции против крымского лагеря "Артек" и не только
17:52Жены пропавших без вести вэсэушников запустили флешмоб "Я не боюсь говорить" - видео
17:50Нанесение удара крылатой ракетой Х-22 по буровой установке "Таврида" в Чёрном море - видео
17:30DeepState: ВС РФ идут между Запорожьем и Дачным
17:26Полковник Геннадий Алёхин: "Северяне" проламывают бетонный лес под Харьковом, а ВСУ бросают в бой спецназ
17:08Глава немецкой разведки: Переговоры бессмысленны, Москва рассматривает Киев как промежуточную цель
17:02Еврокомиссия планирует ввести санкции против обеих ниток "Северного потока" и "околороссийских" танкеров
16:43Путин продлил запрет поставок российских нефти и нефтепродуктов по потолку цен до конца 2025 года
16:23В Сумском районе целями ВС РФ стали склады с топливом, узлы связи, места дислокации и командные пункты
16:06"Как гнилой орех": Арестович* оценил соотношение военных сил России и Украины
16:00"На Киевском направлении" – единственный фильм о Киевском котле
Лента новостейМолния