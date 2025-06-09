Семь регионов: итоги ночного налета ВСУ на РФ - 09.06.2025 Украина.ру
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Семь регионов: итоги ночного налета ВСУ на РФ
Семь регионов: итоги ночного налета ВСУ на РФ - 09.06.2025 Украина.ру
Семь регионов: итоги ночного налета ВСУ на РФ
Российские военные в ночь на понедельник, 9 июня, нейтрализовали 49 украинских беспилотников над Курской, Нижегородской, Воронежской, Орловской, Белгородской и Брянской областями и Чувашией, сообщили в Минобороны РФ
2025-06-09T10:40
2025-06-09T10:46
новости
россия
брянская область
нижегородская область
сергей храпач
вооруженные силы украины
украина.ру
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ВСУ практически ежедневно атакуют российские регионы сотнями дронов, одна Запад старательно делает вид, что ничего не происходит. Ранее в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач посетовал, что многие россияне, за исключением тех, кто живет в приграничной зоне, не ощущают, что Россия воюет. По расслабленности людей вообще не скажешь, что что-то происходит за пределами их городского округа или сельской местности."Когда общество мобилизовано в прямом и переносном смысле, как это было во время Великой Отечественной войны (мужчины были на фронте, а женщины, старики и дети на заводах, каждый день они читали фронтовые сводки, везде висели плакаты "Не болтай, враг услышит") - то в тылу у людей есть ощущение, что происходит нечто важное, что нужно мобилизовать все силы, чтобы победить врага. Соответственно, граждане, находясь в такой среде, замечали каких-то необычных людей, не вписывающихся в местную обстановку, и сдавали их в контрразведку или в НКВД. Конечно, это не всегда были шпионы-диверсанты, но зачастую таковыми оказывались", - отметил Храпач.Полный текст интервью Украина коварно использует наследие СССР. Сергей Храпач о том, почему в России продолжаются диверсии читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, брянская область, нижегородская область, сергей храпач, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Брянская область, Нижегородская область, Сергей Храпач, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Семь регионов: итоги ночного налета ВСУ на РФ

10:40 09.06.2025 (обновлено: 10:46 09.06.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Российские военные в ночь на понедельник, 9 июня, нейтрализовали 49 украинских беспилотников над Курской, Нижегородской, Воронежской, Орловской, Белгородской и Брянской областями и Чувашией, сообщили в Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по 13 - над территориями Курской и Нижегородской областей, по 9 - над территориями Воронежской и Орловской областей, по два БПЛА сбито над территориями Брянской области и Чувашской Республики и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.
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ВСУ практически ежедневно атакуют российские регионы сотнями дронов, одна Запад старательно делает вид, что ничего не происходит. Ранее в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач посетовал, что многие россияне, за исключением тех, кто живет в приграничной зоне, не ощущают, что Россия воюет. По расслабленности людей вообще не скажешь, что что-то происходит за пределами их городского округа или сельской местности.
"Когда общество мобилизовано в прямом и переносном смысле, как это было во время Великой Отечественной войны (мужчины были на фронте, а женщины, старики и дети на заводах, каждый день они читали фронтовые сводки, везде висели плакаты "Не болтай, враг услышит") - то в тылу у людей есть ощущение, что происходит нечто важное, что нужно мобилизовать все силы, чтобы победить врага. Соответственно, граждане, находясь в такой среде, замечали каких-то необычных людей, не вписывающихся в местную обстановку, и сдавали их в контрразведку или в НКВД. Конечно, это не всегда были шпионы-диверсанты, но зачастую таковыми оказывались", - отметил Храпач.
Полный текст интервью Украина коварно использует наследие СССР. Сергей Храпач о том, почему в России продолжаются диверсии читайте на сайте Украина.ру.
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