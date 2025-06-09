Россия интересуется гарантиями Грузии не применять силу против Абхазии и Южной Осетии - 09.06.2025 Украина.ру
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Россия интересуется гарантиями Грузии не применять силу против Абхазии и Южной Осетии
Россия интересуется гарантиями Грузии не применять силу против Абхазии и Южной Осетии - 09.06.2025 Украина.ру
Россия интересуется гарантиями Грузии не применять силу против Абхазии и Южной Осетии
Москву интересует практическая реализация обеспечения прочной безопасности Республики Абхазия и Республики Южная Осетия через принятие Грузией правовых гарантий неприменения силы против Сухума и Цхинвала. Об этом 9 июня заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин
2025-06-09T14:26
2025-06-09T14:26
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Замминистра иностранных дел России провел встречу с сопредседателями Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ) – спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу М.Гроно (Чехия), представителем ООН Дж.Султаноглу (Турция) и спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу К.Шпэти (Швейцария).В рамках подготовки к планируемому на конец июня очередному раунду МДЗ были рассмотрены актуальные вопросы повестки дня этого важного переговорного формата."С российской стороны акцентирована императивность практической реализации ключевой задачи Дискуссий по обеспечению прочной безопасности Республики Абхазия и Республики Южная Осетия через принятие Грузией правовых гарантий неприменения силы против Сухума и Цхинвала, а также запуск процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией", - сказано в официальном сообщении МИД РФ.Интервью на эту тему: Иван Скориков: Трамп смотрит, как Европа и Россия разбираются на Украине, чтобы примкнуть к победителю
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новости, россия, грузия, сухум, михаил галузин, ес, оон, обсе, мид рф, постсоветское пространство, международные отношения, международное право, международная политика, дипломатия, кавказ
Новости, Россия, Грузия, Сухум, Михаил Галузин, ЕС, ООН, ОБСЕ, МИД РФ, постсоветское пространство, международные отношения, международное право, Международная политика, дипломатия, Кавказ

Россия интересуется гарантиями Грузии не применять силу против Абхазии и Южной Осетии

14:26 09.06.2025
 
© РИА Новости / МИД РФГалузин
Галузин
© РИА Новости / МИД РФ
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Москву интересует практическая реализация обеспечения прочной безопасности Республики Абхазия и Республики Южная Осетия через принятие Грузией правовых гарантий неприменения силы против Сухума и Цхинвала. Об этом 9 июня заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин
Замминистра иностранных дел России провел встречу с сопредседателями Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ) – спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу М.Гроно (Чехия), представителем ООН Дж.Султаноглу (Турция) и спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу К.Шпэти (Швейцария).
В рамках подготовки к планируемому на конец июня очередному раунду МДЗ были рассмотрены актуальные вопросы повестки дня этого важного переговорного формата.
"С российской стороны акцентирована императивность практической реализации ключевой задачи Дискуссий по обеспечению прочной безопасности Республики Абхазия и Республики Южная Осетия через принятие Грузией правовых гарантий неприменения силы против Сухума и Цхинвала, а также запуск процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией", - сказано в официальном сообщении МИД РФ.
Интервью на эту тему: Иван Скориков: Трамп смотрит, как Европа и Россия разбираются на Украине, чтобы примкнуть к победителю
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