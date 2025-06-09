https://ukraina.ru/20250609/ot-russkogo-frontira-k-rossiyskomu-regionu-chto-proiskhodit-v-donetske-1063768421.html

"От русского фронтира к российскому региону": что происходит в Донецке

"От русского фронтира к российскому региону": что происходит в Донецке - 09.06.2025 Украина.ру

"От русского фронтира к российскому региону": что происходит в Донецке

С каждым днем в Донецке остается все меньше от русского фронтира образца 2022 года. Как и наши войска на фронте, цивилизация движется по Донбассу медленно, с тяжелыми боями, встречая ожесточенное сопротивление. Тем не менее, она движется и это прекрасно.

2025-06-09T10:45

2025-06-09T10:45

2025-06-09T10:49

донецк

донбасс

макеевка

денис пушилин

ленин

эксклюзив

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"Соседи, что за комбайн во дворе припаркован?" - интересуюсь у местного дискуссионного клуба, вернувшись с работы. "Так дорогу будут делать. Ты разве не заметил, что верхний слой уже сняли?" - с деланным безразличием отвечают соседи. А чего, мол, необычного?На самом же деле удивляться, конечно же, есть чему, ведь за все те годы, что проживаю в районе (а их, на минуточку, минуло 36), ни разу такого не было, что эту дорогу чинили. Да о чем говорить, если тот асфальт, что внутри дворов, чинили в принципе редко? А в иных дворах, кстати, даже тротуаров отродясь не было. И тут – на тебе!Основные дороги тоже мало-мало приводят в божеское состояние, что вызывает приступы зависти у коллеги, проживающего в Макеевке. "Но-но! Мы натерпелись!" - отшучиваюсь я.Где-то в феврале-марте довелось присутствовать на закрытом мероприятии, в ходе которого глава ДНР делился планами на ближайшие месяцы. Тогда Денис Пушилин отметил, что нет единого решения насчет очередности восстановления прифронтовых районов Донецка. С одной стороны, дескать, Киевский обезопасили и уже начали восстанавливать, но, с другой, жители Петровского натерпелись и хотят увидеть хоть какие-то перемены. И, судя по тому, что наблюдаю, мотаясь по городу, восстанавливать окраины решено одновременно.А поскольку восстановление движется по направлению "от тыла к фронту", происходит удивительное: те люди, что живут на самом краешке, ворчат на проживающих в центральной части районов. "Пока у вас розы высаживают, нам даже лекарств купить негде. Ни одной аптеки нет", - укорила меня женщина с поселка Трудовские.- Что ж вы тогда с журналистами говорить отказываетесь, когда те приезжают?- А почему я должна говорить? Думаешь, власть не знает, где у нее бардак в городе?Возразить что-то непросто. К примеру, всякий раз, когда выезжаю из Донецка в направлении Селидово, наблюдаю монструозных размеров стихийную свалку аккурат вдоль дороги. И она такая, мягко говоря, не единственная. Хотя мусорный кризис, какой мы наблюдали в 2023–2024 годах, более или менее удалось разгрести.Другая проблема – общий подход к восстановлению. Частного жилья разбито много, а ресурсов, чтобы отремонтировать его самостоятельно, у большинства местных попросту нет. Тем не менее, упор делается на социальные объекты. Логика ясна: так обыватель скорее заметит прогресс. С другой стороны, много ли счастья принесет человеку ремонт муниципального бассейна, когда в окнах третий год фанера вместо стекол? Притом, что фанера – это еще лакшери. Очень может быть, что полиэтилен.Ситуация вырисовывается любопытная: ни одна из накопившихся проблем в городе не решена даже на половину, но и за тотальное бездействие власть критиковать не получается, ибо процесс идет. Могло бы все двигаться быстрее и эффективнее? Полагаю, что да. Однако ж годами здесь все разрушалось, а потому любое созидание в радость. Простите, но трудно быть объективным, когда в центре Донецка видишь баннер с приглашением юных дончан в Алабуга Политех. Еще совсем недавно у местных детишек, с их мало кем признанными документами и смешными родительскими бюджетами, перспектив было минимум, а теперь перед ними все двери открыты. Было бы желание.Главное – тишина. В центре по выходным люди на электросамокатах катаются, оплачивая это дело банковскими картами. Работает оплата через раз, но все равно чудеса. На окраинах самые дерзкие бизнесмены открывают магазины и закусочные. Опять же: не предел мечтаний. Но я ведь помню на их месте лавочки формата "все по пятьсот рублей", какие теперь открываются в ближнем прифронте.Но у тишины есть цена. В сквере, где стоит чудом уцелевший памятник Ленину, появилось нечто вроде районного мемориала: много-много стендов с фотографиями жителей района, погибших на фронтах СВО. На каждом по четырнадцать фотографий. И многих из тех, кого довелось знать лично, я там не нашел. О мальчишках и девчонках без рук и ног, которых то и дело встречаю на улицах, говорить нечего.Утешает лишь то, что все это было не зря. Потому, что Донецк все меньше походит на фронтир. Мы расплачиваемся картами, стоим в пробках, одеваемся пусть не в гражданку, но в тактичку, открываем кофейни, а не военторги, гуляем по тротуарам, а не бежим от подъезда к подъезду. И пусть дикие земли буквально в паре километров, но ведь и туда когда-нибудь придет цивилизация. И это уже не робкая надежда, а очень даже твердая вера.О том, что в эти дни происходит по другую линию фронта - на Украине - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Теракты и возмездие"

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донецк, донбасс, макеевка, денис пушилин, ленин, эксклюзив