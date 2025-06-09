Мединский рассказал, кто в 2022 году торпедировал договор России с Украиной
18:40 09.06.2025 (обновлено: 18:42 09.06.2025)
Президент России Владимир Путин вносил корректировки в текст российско-украинского договора, согласовывавшегося весной 2022 года в Стамбуле, а сорвали договорённости Москвы и Киева западные политики. Об этом заявил помощник российского лидера Владимир Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу.
По словам Мединского, договорённость делегаций из Москвы и Киева в Стамбуле была достигнута ещё в начале 2022 года.
"Мы договорились, в конце концов, в первый раз в Стамбуле. Мы подготовили договор, я как сейчас помню его: 19 страниц, очень подробный. Там были даже такие нюансы, чтобы слова одинаково понимались на русском, на английском и на украинском. Пятнадцатого апреля этот договор посмотрел президент Путин и внес одно или два исправления. Он юрист профессиональный", - сообщил Мединский.
"Нам сказали: наши иностранные партнеры против заключения договора. Который мы уже согласовали", - сообщил Мединский в интервью.
12 мая, 18:59Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и ЗападВ истории украинского конфликта открывается новая глава – президент РФ Владимир Путин и его нелегитимный коллега с Украины Владимир Зеленский выразили готовность к прямым переговорам уже в ближайшие дни. Но уровень политического мастерства российского лидера на порядок выше
"Наши иностранные партнеры не поддерживают заключение договора. И не будут нам в этом случае гарантировать помощь и безопасность, если мы заключим. Поэтому мы будем воевать с вами до тех пор, пока вы нас не победите или мы вас не победим", - процитировал он киевских переговорщиков.
По его словам, украинская делегация на первых переговорах 2022 год в Стамбуле выглядела более самостоятельной и свободной, сообщает РИА Новости. В нынешнем году, отметил он, представители Киева "менее самостоятельны" и не могут принимать принципиальных решений.
"Плюс они очень стали нервными и все время смотрят друг на друга. Такое ощущение, что они следят друг за другом", - добавил Мединский.
Также он опроверг заявления Владимира Зеленского на тему стамбульских переговоров 2022 года.
"Пятнадцатого апреля я передал этот договор Зеленскому. Зеленский две недели молчал. Как нам сказали, он очень занят, это слишком большой и сложный текст. Как оказалось, за эти две недели к нему приехали Джонсон, глава госдепартамента Байдена, шеф Пентагона Байдена, каждый из них провел совещание", - рассказал помощник президента России.
Затем из Киева было сообщено, что иностранные партнёры украинского руководства против заключения договора, который уже был согласован с российской стороной в Стамбуле весной 2022 года.
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