Мединский рассказал, кто в 2022 году торпедировал договор России с Украиной - 09.06.2025 Украина.ру
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Мединский рассказал, кто в 2022 году торпедировал договор России с Украиной
Мединский рассказал, кто в 2022 году торпедировал договор России с Украиной - 09.06.2025 Украина.ру
Мединский рассказал, кто в 2022 году торпедировал договор России с Украиной
Президент России Владимир Путин вносил корректировки в текст российско-украинского договора, согласовывавшегося весной 2022 года в Стамбуле, а сорвали договорённости Москвы и Киева западные политики. Об этом заявил помощник российского лидера Владимир Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу.
2025-06-09T18:40
2025-06-09T18:42
новости
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киев
россия
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международные отношения
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По словам Мединского, договорённость делегаций из Москвы и Киева в Стамбуле была достигнута ещё в начале 2022 года."Мы договорились, в конце концов, в первый раз в Стамбуле. Мы подготовили договор, я как сейчас помню его: 19 страниц, очень подробный. Там были даже такие нюансы, чтобы слова одинаково понимались на русском, на английском и на украинском. Пятнадцатого апреля этот договор посмотрел президент Путин и внес одно или два исправления. Он юрист профессиональный", - сообщил Мединский.В рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса помощник российского президента рассказал о том, какую линию проводили западные партнёры Киева в попытке дипломатического урегулирования конфликта."Нам сказали: наши иностранные партнеры против заключения договора. Который мы уже согласовали", - сообщил Мединский в интервью."Наши иностранные партнеры не поддерживают заключение договора. И не будут нам в этом случае гарантировать помощь и безопасность, если мы заключим. Поэтому мы будем воевать с вами до тех пор, пока вы нас не победите или мы вас не победим", - процитировал он киевских переговорщиков.По его словам, украинская делегация на первых переговорах 2022 год в Стамбуле выглядела более самостоятельной и свободной, сообщает РИА Новости. В нынешнем году, отметил он, представители Киева "менее самостоятельны" и не могут принимать принципиальных решений."Плюс они очень стали нервными и все время смотрят друг на друга. Такое ощущение, что они следят друг за другом", - добавил Мединский.Также он опроверг заявления Владимира Зеленского на тему стамбульских переговоров 2022 года.Затем из Киева было сообщено, что иностранные партнёры украинского руководства против заключения договора, который уже был согласован с российской стороной в Стамбуле весной 2022 года.Ранее на эту тему: Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"
https://ukraina.ru/20250512/pochemu-seychas-i-pochemu-stambul-kak-putin-pereigral-zelenskogo-i-zapad-1063067699.html
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Мединский рассказал, кто в 2022 году торпедировал договор России с Украиной

18:40 09.06.2025 (обновлено: 18:42 09.06.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Президент России Владимир Путин вносил корректировки в текст российско-украинского договора, согласовывавшегося весной 2022 года в Стамбуле, а сорвали договорённости Москвы и Киева западные политики. Об этом заявил помощник российского лидера Владимир Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу.
По словам Мединского, договорённость делегаций из Москвы и Киева в Стамбуле была достигнута ещё в начале 2022 года.
"Мы договорились, в конце концов, в первый раз в Стамбуле. Мы подготовили договор, я как сейчас помню его: 19 страниц, очень подробный. Там были даже такие нюансы, чтобы слова одинаково понимались на русском, на английском и на украинском. Пятнадцатого апреля этот договор посмотрел президент Путин и внес одно или два исправления. Он юрист профессиональный", - сообщил Мединский.
В рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса помощник российского президента рассказал о том, какую линию проводили западные партнёры Киева в попытке дипломатического урегулирования конфликта.
"Нам сказали: наши иностранные партнеры против заключения договора. Который мы уже согласовали", - сообщил Мединский в интервью.
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"Наши иностранные партнеры не поддерживают заключение договора. И не будут нам в этом случае гарантировать помощь и безопасность, если мы заключим. Поэтому мы будем воевать с вами до тех пор, пока вы нас не победите или мы вас не победим", - процитировал он киевских переговорщиков.
По его словам, украинская делегация на первых переговорах 2022 год в Стамбуле выглядела более самостоятельной и свободной, сообщает РИА Новости. В нынешнем году, отметил он, представители Киева "менее самостоятельны" и не могут принимать принципиальных решений.
"Плюс они очень стали нервными и все время смотрят друг на друга. Такое ощущение, что они следят друг за другом", - добавил Мединский.
Также он опроверг заявления Владимира Зеленского на тему стамбульских переговоров 2022 года.
"Пятнадцатого апреля я передал этот договор Зеленскому. Зеленский две недели молчал. Как нам сказали, он очень занят, это слишком большой и сложный текст. Как оказалось, за эти две недели к нему приехали Джонсон, глава госдепартамента Байдена, шеф Пентагона Байдена, каждый из них провел совещание", - рассказал помощник президента России.
Затем из Киева было сообщено, что иностранные партнёры украинского руководства против заключения договора, который уже был согласован с российской стороной в Стамбуле весной 2022 года.
Ранее на эту тему: Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"
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