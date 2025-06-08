https://ukraina.ru/20250608/shagrenevaya-kozha-banderovskogo-gosudarstva-szhimaetsya---medvedev-1063765731.html

"Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается" - Медведев

"Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается" - Медведев - 08.06.2025 Украина.ру

"Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается" - Медведев

Нынешнему руководству Украины приходится считаться с реалиями СВО. Об этом 8 июня заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев

2025-06-08T17:45

2025-06-08T17:45

2025-06-08T17:45

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"Их (зелёную тлю и её покровителей) предупреждали", - констатировал Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.Зампред российского Совбеза констатировал успехи российской армии в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины."Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Наши Вооружённые силы начали наступление в Днепропетровской области, - отметил Медведев. - Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается".Тем временем Армия России вышла на западную границу ДНР и развивает наступление в Днепропетровской области Также на эту тему высказались наблюдатели по разные сторгны конфликта. Подробности в публикации "Людоедское государство". Украинские и российские эксперты и политики о судьбе страны

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