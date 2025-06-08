"Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается" - Медведев - 08.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250608/shagrenevaya-kozha-banderovskogo-gosudarstva-szhimaetsya---medvedev-1063765731.html
"Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается" - Медведев
"Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается" - Медведев - 08.06.2025 Украина.ру
"Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается" - Медведев
Нынешнему руководству Украины приходится считаться с реалиями СВО. Об этом 8 июня заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
2025-06-08T17:45
2025-06-08T17:45
новости
украина
россия
днепропетровская область
дмитрий медведев
совбез
наступление вс рф
наступление россии
сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1d/1062832247_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66fa73be1cac851001fd604574f2d6b8.jpg
"Их (зелёную тлю и её покровителей) предупреждали", - констатировал Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.Зампред российского Совбеза констатировал успехи российской армии в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины."Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Наши Вооружённые силы начали наступление в Днепропетровской области, - отметил Медведев. - Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается".Тем временем Армия России вышла на западную границу ДНР и развивает наступление в Днепропетровской области Также на эту тему высказались наблюдатели по разные сторгны конфликта. Подробности в публикации "Людоедское государство". Украинские и российские эксперты и политики о судьбе страны
украина
россия
днепропетровская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1d/1062832247_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33eca02399e1690f2019b62794cd00d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, днепропетровская область, дмитрий медведев, совбез, наступление вс рф, наступление россии, сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Украина, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Медведев, Совбез, наступление ВС РФ, наступление России, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

"Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается" - Медведев

17:45 08.06.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФедеральный просветительский марафон "Знание. Первые"
Федеральный просветительский марафон Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Нынешнему руководству Украины приходится считаться с реалиями СВО. Об этом 8 июня заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
"Их (зелёную тлю и её покровителей) предупреждали", - констатировал Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.
Зампред российского Совбеза констатировал успехи российской армии в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
"Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Наши Вооружённые силы начали наступление в Днепропетровской области, - отметил Медведев. - Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается".
Тем временем Армия России вышла на западную границу ДНР и развивает наступление в Днепропетровской области
Также на эту тему высказались наблюдатели по разные сторгны конфликта. Подробности в публикации "Людоедское государство". Украинские и российские эксперты и политики о судьбе страны
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияДнепропетровская областьДмитрий МедведевСовбезнаступление ВС РФнаступление РоссииСВОновости СВО сейчасновости СВО Россия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:51Сквозь голубые очки. Семь лиц президента Латвии Эдгара Ринкевича, определенно не угодившего Трампу
17:45"Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается" - Медведев
17:24К мятежу против Трампа из-за депортации нелегалов в Лос-Анджелесе примкнули Миннеаполис и ещё три штата
17:20В Австрии не ждут Зеленского
17:07США отказались передавать Украине обещанные ракеты и отдали их на Ближний Восток — Зеленский
16:54Мирный житель Курской области рассказал, как был ранен fpv-дроном ВСУ
16:52Жители Сумской области рискуют и остаются в своих домах, потому что эвакуация означает встречу с ТЦК
16:35Молодые украинцы возвращаются из-за границы, потому что на Украине "интереснее жить" — замминистра
16:21"Не имел права на отсрочку": ветерана ВСУ бросили в подвал без еды и воды
16:05ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над регионами России и ракету "Нептун-МД" над Черным морем — Минобороны РФ
16:05Великобритания и Украина — рекордсмены по уровню людей с нарушениями психики
15:51ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской области
15:40ВСУ ударили по подстанции 110 кВ «Рыльск» в Курской области
15:28Женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Подмосковье, она госпитализирована с ранением — губернатор
14:50Президент России на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза
14:22Дроны ВСУ дважды ударили по селу в Белгородской области, есть пострадавшие — губернатор
14:19Ракетную опасность четвертый раз за день объявили в Крыму, — МЧС
14:11ВС РФ уничтожили более 10 пунктов управления БПЛА ВСУ
14:01Российский ответ Украине на атаку БПЛА не закончен, он будет многоцелевым и "асимметричным" - Reuters
13:55Премьер Словакии Фицо приветствовал принятие парламентом резолюции против антироссийских санкций
Лента новостейМолния