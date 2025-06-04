На ядерный удар Россия не пойдёт, но… Ераносян об ответе России на терроризм с Украины
09:17 04.06.2025 (обновлено: 09:43 04.06.2025)
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал возможности конструктива на переговорах между Россией и Украиной, рассказал о ситуации на фронте, террористических действиях украинских спецслужб и их агентуры, а также объяснил, каким должен быть ассиметричный ответ на терроризм и провокации.
00:32 – Возможен ли конструктив на переговорах в Стамбуле;
05:01 – О подрыве мостов в Курской и Брянской областях;
08:13 – Об атаках дронами на российские аэродромы;
16:31 – Реакция общества и желаемый ответ;
28:18 – О ситуации на фронте.
*В материале упоминаются Кирилл Буданов и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
#Ераносян #переговоры #Украина #Россия #Путин #Зеленский #мир #война #конфликт
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00:32 – Возможен ли конструктив на переговорах в Стамбуле;
05:01 – О подрыве мостов в Курской и Брянской областях;
08:13 – Об атаках дронами на российские аэродромы;
16:31 – Реакция общества и желаемый ответ;
28:18 – О ситуации на фронте.
*В материале упоминаются Кирилл Буданов и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
#Ераносян #переговоры #Украина #Россия #Путин #Зеленский #мир #война #конфликт
ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Вчера, 14:41Получит ли Киев возмездие? Эксперты разошлись лишь в уточнении способаПрезидент России Владимир Путины был информирован об украинских атаках на российские аэродромы незамедлительно. Соответствующие решения об ответных мерах могут быть приняты только после выводов следствия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
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