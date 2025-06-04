На ядерный удар Россия не пойдёт, но… Ераносян об ответе России на терроризм с Украины - 04.06.2025 Украина.ру
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На ядерный удар Россия не пойдёт, но… Ераносян об ответе России на терроризм с Украины
На ядерный удар Россия не пойдёт, но… Ераносян об ответе России на терроризм с Украины - 04.06.2025 Украина.ру
На ядерный удар Россия не пойдёт, но… Ераносян об ответе России на терроризм с Украины
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 04.06.2025
2025-06-04T09:17
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал возможности конструктива на переговорах между Россией и Украиной, рассказал о ситуации на фронте, террористических действиях украинских спецслужб и их агентуры, а также объяснил, каким должен быть ассиметричный ответ на терроризм и провокации.00:32 – Возможен ли конструктив на переговорах в Стамбуле;05:01 – О подрыве мостов в Курской и Брянской областях;08:13 – Об атаках дронами на российские аэродромы;16:31 – Реакция общества и желаемый ответ;28:18 – О ситуации на фронте. *В материале упоминаются Кирилл Буданов и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов#Ераносян #переговоры #Украина #Россия #Путин #Зеленский #мир #война #конфликт ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, украина, стамбул, владимир ераносян, кирилл буданов, василий малюк, украина.ру, вконтакте
Видео, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Ераносян, Кирилл Буданов, Василий Малюк, Украина.ру, Вконтакте

На ядерный удар Россия не пойдёт, но… Ераносян об ответе России на терроризм с Украины

09:17 04.06.2025 (обновлено: 09:43 04.06.2025)
 
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал возможности конструктива на переговорах между Россией и Украиной, рассказал о ситуации на фронте, террористических действиях украинских спецслужб и их агентуры, а также объяснил, каким должен быть ассиметричный ответ на терроризм и провокации.

00:32 – Возможен ли конструктив на переговорах в Стамбуле;
05:01 – О подрыве мостов в Курской и Брянской областях;
08:13 – Об атаках дронами на российские аэродромы;
16:31 – Реакция общества и желаемый ответ;
28:18 – О ситуации на фронте.

*В материале упоминаются Кирилл Буданов и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

#Ераносян #переговоры #Украина #Россия #Путин #Зеленский #мир #война #конфликт
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Вчера, 14:41
Получит ли Киев возмездие? Эксперты разошлись лишь в уточнении способаПрезидент России Владимир Путины был информирован об украинских атаках на российские аэродромы незамедлительно. Соответствующие решения об ответных мерах могут быть приняты только после выводов следствия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
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