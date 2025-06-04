https://ukraina.ru/20250604/na-yadernyy-udar-rossiya-ne-poydt-no-eranosyan-ob-otvete-rossii-na-terrorizm-s-ukrainy-1063614259.html

На ядерный удар Россия не пойдёт, но… Ераносян об ответе России на терроризм с Украины

На ядерный удар Россия не пойдёт, но… Ераносян об ответе России на терроризм с Украины - 04.06.2025 Украина.ру

На ядерный удар Россия не пойдёт, но… Ераносян об ответе России на терроризм с Украины

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 04.06.2025

2025-06-04T09:17

2025-06-04T09:17

2025-06-04T09:43

видео

россия

украина

стамбул

владимир ераносян

кирилл буданов

василий малюк

украина.ру

вконтакте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/04/1063614066_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ede52f6a3d028f3d762ae129d651ef71.jpg

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал возможности конструктива на переговорах между Россией и Украиной, рассказал о ситуации на фронте, террористических действиях украинских спецслужб и их агентуры, а также объяснил, каким должен быть ассиметричный ответ на терроризм и провокации.00:32 – Возможен ли конструктив на переговорах в Стамбуле;05:01 – О подрыве мостов в Курской и Брянской областях;08:13 – Об атаках дронами на российские аэродромы;16:31 – Реакция общества и желаемый ответ;28:18 – О ситуации на фронте. *В материале упоминаются Кирилл Буданов и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов#Ераносян #переговоры #Украина #Россия #Путин #Зеленский #мир #война #конфликт ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

https://ukraina.ru/20250603/poluchit-li-kiev-vozmezdie-eksperty-razoshlis-lish-v-utochnenii-sposoba-1063597012.html

россия

украина

стамбул

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, стамбул, владимир ераносян, кирилл буданов, василий малюк, украина.ру, вконтакте