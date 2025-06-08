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ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над регионами России и ракету "Нептун-МД" над Черным морем — Минобороны РФ

ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над регионами России и ракету "Нептун-МД" над Черным морем — Минобороны РФ - 08.06.2025 Украина.ру

ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над регионами России и ракету "Нептун-МД" над Черным морем — Минобороны РФ

Средствами ПВО России уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата и ракета. Об этом 8 июня сообщило Минобороны России

2025-06-08T16:05

2025-06-08T16:05

2025-06-08T16:05

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"С 11.40 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА над территориями Белгородской, Курской, Московской областей и Республики Крым. Над акваторией Черного моря уничтожена украинская управляемая ракета "Нептун-МД", - сказано в официальном сообщении. В сводке министерсва от 8 июня сказано, что средствами противовоздушной обороны сбит 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 73 вне зоны специальной военной операции. По данным министерства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62 255 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23 816 танков и других боевых бронированных машин, 1 571 боевая машина реактивных систем залпового огня, 25 880 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 629 единиц специальной военной автомобильной техники.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела чувствительную для Киева проблему потерь ВСУ в публикации "Скажите, а на Украине никто не хочет застрелиться после Курской авантюры?" Скандалы недели

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