ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над регионами России и ракету "Нептун-МД" над Черным морем — Минобороны РФ - 08.06.2025 Украина.ру
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ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над регионами России и ракету "Нептун-МД" над Черным морем — Минобороны РФ
ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над регионами России и ракету "Нептун-МД" над Черным морем — Минобороны РФ - 08.06.2025 Украина.ру
ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над регионами России и ракету "Нептун-МД" над Черным морем — Минобороны РФ
Средствами ПВО России уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата и ракета. Об этом 8 июня сообщило Минобороны России
2025-06-08T16:05
2025-06-08T16:05
новости
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черное море
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"С 11.40 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА над территориями Белгородской, Курской, Московской областей и Республики Крым. Над акваторией Черного моря уничтожена украинская управляемая ракета "Нептун-МД", - сказано в официальном сообщении. В сводке министерсва от 8 июня сказано, что средствами противовоздушной обороны сбит 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 73 вне зоны специальной военной операции. &nbsp;По данным министерства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62 255 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23 816 танков и других боевых бронированных машин, 1 571 боевая машина реактивных систем залпового огня, 25 880 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 629 единиц специальной военной автомобильной техники.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела чувствительную для Киева проблему потерь ВСУ в публикации "Скажите, а на Украине никто не хочет застрелиться после Курской авантюры?" Скандалы недели
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новости, россия, черное море, московская область, елена мурзина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, потери всу на сегодня, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, минобороны рф, сводка сво, сводка боевых действий на украине
Новости, Россия, Черное море, Московская область, Елена Мурзина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, потери ВСУ на сегодня, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Минобороны РФ, сводка СВО, сводка боевых действий на Украине

ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над регионами России и ракету "Нептун-МД" над Черным морем — Минобороны РФ

16:05 08.06.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныПКР "Нептун"
ПКР Нептун - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Средствами ПВО России уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата и ракета. Об этом 8 июня сообщило Минобороны России
"С 11.40 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА над территориями Белгородской, Курской, Московской областей и Республики Крым. Над акваторией Черного моря уничтожена украинская управляемая ракета "Нептун-МД", - сказано в официальном сообщении.
В сводке министерсва от 8 июня сказано, что средствами противовоздушной обороны сбит 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 73 вне зоны специальной военной операции.  
По данным министерства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62 255 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23 816 танков и других боевых бронированных машин, 1 571 боевая машина реактивных систем залпового огня, 25 880 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 629 единиц специальной военной автомобильной техники.
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела чувствительную для Киева проблему потерь ВСУ в публикации "Скажите, а на Украине никто не хочет застрелиться после Курской авантюры?" Скандалы недели
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