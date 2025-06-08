https://ukraina.ru/20250608/kto-v-rossii-pomogaet-rezhimu-zelenskogo-i-kak-perevospityvat-ukraintsev--basurin-1063759126.html

Кто в России помогает режиму Зеленского и как перевоспитывать украинцев — Басурин

Кто в России помогает режиму Зеленского и как перевоспитывать украинцев — Басурин - 08.06.2025 Украина.ру

Кто в России помогает режиму Зеленского и как перевоспитывать украинцев — Басурин

Общественный деятель, политолог, полковник запаса Эдуард Басурин в эфире Украина.ру рассказал о том, как изменилась жизнь в Донецке за последний год и объяснил, Украина.ру, 08.06.2025

2025-06-08T12:37

2025-06-08T12:37

2025-06-08T12:37

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Общественный деятель, политолог, полковник запаса Эдуард Басурин в эфире Украина.ру рассказал о том, как изменилась жизнь в Донецке за последний год и объяснил, как мирным по всей России противостоять украинскому терроризму. Также эксперт спрогнозировал, какой будет буферная зона и для чего нужны переговоры в Стамбуле. 00:33 – Возвращение людей в Донецк; 01:37 – Терроризм: как ему противостоять и откуда у Украины столько помощников в России? 05:17 – Что делать со "ждунами" в регионах, вернувшихся в Россию; 12:59 – Влияние украинских атак на психологическое состояние общества России; 15:54 – Война "в ответ" и её последствия; 19:21 – Мирные переговоры в Стамбуле и оценка ситуации на фронте.ТГ-канал Эдуарда Басурина: https://t.me/s/basurin_e

россия

донецк

стамбул

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