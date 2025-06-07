https://ukraina.ru/20250607/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-armiya-rf-nastupaet-po-vsem-napravleniyam-a-kiev-otkryl-vtoroy-front-1063704067.html

Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ наступает по всем направлениям, а Киев открыл второй фронт

Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ наступает по всем направлениям, а Киев открыл второй фронт - 07.06.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ наступает по всем направлениям, а Киев открыл второй фронт

Минувшая неделя выдалась для российской армии и в целом для России крайне сложной. При явных победах ВС РФ на главных направлениях, определилась новая тенденция - Киев открыл второй фронт - террористический

2025-06-07T08:10

2025-06-07T08:10

2025-06-07T08:10

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Минобороны России 1 июня сообщило, что Украина атаковала FPV-дронами аэродромы в Ивановской, Иркутской, Мурманской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, атаки в Рязанской, Ивановской и Амурской областях отражены. Возгорания на аэродромах в Иркутской и Мурманской областях ликвидированы, жертв нет. Одновременно были взорваны железнодорожные пути в приграничных районах России, пострадали люди. Киев в очередной раз продемонстрировал упорное нежелание вести мирный диалог о возможных путях разрешения конфликта и, фактически, по полной программе осуществляет террористические и диверсионные вылазки на территории России.Как показала атака на аэродромы, входящих с систему ядерной триады Сил ядерного сдерживания, учитывая то, что носителем какого оружия являются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, на мой взгляд, следует сделать вывод о том, что необходим полный перевод сил безопасности РФ в режим "военное положение". Контрразведка, МВД, антитеррористические подразделения, Росгвардия и т.д., и т.п. — перевести в круглосуточный режим несения службы в условиях мобилизационной боевой готовности. Жёсткое исполнение протоколов реагирования по диверсионной угрозе. Координационные центры — 24/7.Создание плотной внутренней среды взаимного наблюдения и информирования органов о подозрительной активности граждан. Выработка единых процедур оповещения и сигнализации при выявлении подозрительных лиц, техники, дронов. Вовлечение населения в систему территориального контроля за общественной безопасностью. Создание защитного радиуса/периметра в 100 км вокруг военных объектов. Полная закрытость частей ВС РФ вне зоны СВО. Усиление контрольно-пропускного и заградительного режима на всех коммуникациях России, постоянное дежурство мобильных ПВО-групп, РЭБ и визуального наблюдения. Фильтрационные посты на въездах/выездах населённых пунктов, расположенных вблизи стратегических объектов. Проверка регистрации и паспортного режима - круглосуточно.Меры должны быть приведены в действие незамедлительно, охватывая всю территорию РФ — от приграничных/прифронтовых областей до восточных регионов.ВС РФ ликвидируют подразделения противника в приграничье Курской области и продолжают мероприятия по созданию зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях. По сообщению военкоров с мест боев на Сумском направлении гвардейцами 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота расширен фронт наступления наших войск до 25 км и взята под контроль Новоконстантиновка. Всю неделю продолжались бои на южных окраинах Кондратовки и Андреевки. Новониколаевка — в целом за нашими штурмовиками, идет зачистка. Наши подразделения продвинулись к Варачино и Яблоновке. Продолжается ожесточенное противоборство в Юнаковке. Южнее Алексеевки наши передовые группы вышли к Корчаковскому Яру. Минобороны РФ в регулярном режиме сообщало об освобождении населенных пунктов в Сумской области, подтверждая информацию соответствующими видеокадрамиУкраинская сторона продолжает попытки прорваться на российскую территорию на Теткинском и Глушковском участках в Курской области, стараясь добиться "медийной победы" на фоне наступления ВС РФ в Сумской области. На направлении Рыжевка — Теткино враг несколько раз пытался прорваться силами штурмовых групп из 24-го штурмового батальона „Айдар “. В результате комплексного огневого поражения атаки были отбиты.В дневные часы из Бессаловки Сумской области в сторону государственной границы выдвинулась штурмовая группа из 225-го штурмового полка ВСУ — по противнику ударили самоходные артиллерийские установки и операторы БПЛА, понеся потери в живой силе и технике, противник отступил.Стоит отметить, что в информационной среде Украины идет массовый разгон "правдивой информации", что ВСУ заняли район очистных сооружений к северо-западу от Теткино и пытаются блокировать посёлок. Одновременно делается ссылка на кадры с геолокацией, на которых виден накат врага уже с юга на позиции "северян" в опорном пункте на удалении более 1.5 км от демаркационной линии между Россией и Украиной. Отдельно уточняется, что до основной трассы снабжения оттуда 2,8 км по прямой. При этом другой дороги обеспечения русского гарнизона в Теткино нет: южнее — позиции ВСУ, западнее — река и болотистая местность. Звучит угрожающе, но сразу уточним, что "прорыв" произошел в чистом поле, причем до ближайшей лесополосы, где реально находятся наши позиции, противник не дошел 300 метров.При этом на полном серьезе утверждается, что "логика Сырского соответствует стратегии компенсирующего давления в условиях нехватки ресурса, когда фронт держится не за счет превосходства, а за счет мобильности и размывания боевого порядка противника". В самом деле, со слов украинских информационщиков, можно понять, что не работает прежняя тактика контратак ВСУ по "горячим следам" с целью недопущения нашего закрепления на только что взятых позициях. В таких накатах обычно работают мотивированные штурмовики ВСУ.На Харьковском направлении в круглосуточном режиме нанесены комбинированные огневые удары по Харькову и окрестностям: Новобаварский, Шевченковский, Немышлянский, Слободской районы, окружная автомобильная трасса, а также по Балаклее и Изюму. Использовались „Искандеры“, „Герани“, БПЛА и КАБ. Кстати, КАБ теперь могут бить до 100 км и долетают до Харькова и до южных районов области: к фугасным авиабомбам стали крепить новые модули планирования повышенной дальности. В результате ударов поражены склады матобеспечения, ГСМ, логистически-транспортные узлы противника к Липцам и Волчанску. А также ПВД и учебные центры противника.Стоит обратить внимание на особенности Харьковского направления: немного изменилась тактика российских группировок войск "Север" и "Запад". Наши штурмовые подразделения отошли от тактики котлов и полукотлов и перешли к охватам и полуохватам. Это минимизирует потери и экономит ресурсы. Теперь мы с двух сторон подавляем огневые точки ВСУ из танков, артиллерии и ФАБ (северный и южный фасы Купянска). На практике это происходит так: в месте прорыва несколько подразделений наносят основной удар, а, допустим, два других — удерживают место прорыва, чтобы противник не мог воздействовать на ударную группировку. При этом активно используются инженерные машины дистанционного минирования, например, "Земледелие".Атака начинается с бронетанкового удара. И прямой наводкой, и с закрытых огневых позиций. Противник открывает ответный огонь, и тогда подключается авиация. Следом — доразведка дронами. Если дроноводы ничего не обнаружили, тогда идут штурмовые подразделения на квадроциклах и мотоциклах и занимают полупустые или пустые окопы противника. Так сейчас действуют на Купянском участке фронта. Военные это окрестили тактикой тройного удушения.Еще особенность: участились случаи дезертирства из украинских окопов. Их отлавливают и снова отправляют в окопы под угрозой расстрела. Продолжается усиленная декоммунизация. Группы молодых мобилизованных 18–24 лет отправляют осквернять могилы воинов Красной армии в населенных пунктах Харьковской области, расположенных ближе к ЛБС. По моей информации, часто они даже переодеваются в полевую форму, похожую на нашу. Местные уже умеют определять в этом подставу и реагируют с возмущением. В харьковских соцсетях настоящая паника: русские ответят за аэродромы. Мол, теперь ждем полной обратки от России. Это главная тема и на основных „информационных ресурсах“: базарах и торговых рядах Харькова. Уже не шепотом, а в полный голос говорят, что русские будут забирать Харьков.В Сети на днях появилось видео, как российские бойцы поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" безэкипажный катер Magura ВСУ, который пытался атаковать Крымский мост. На опубликованных пресс-службой производящей комплекс компании ZALA кадрах можно увидеть не только момент атаки, но и ее последствия. Российские военнослужащие, обеспечивающие защиту Крымского полуострова от атак ВСУ, с помощью разведывательно-ударного комплекса ZALA "Ланцет" вывели из строя украинский безэкипажный катер Magura V7. Данная модификация БЭК ВСУ оснащена бортовым ЗРК с двумя американскими управляемыми ракетами AIM-9M Sidewinder, которые предназначены для поражения воздушных целей, — сказано в сообщении компании.На линии боевого соприкосновения за минувшую неделю армия России активно проламывает оборону противника. Часов-Ярское направление. По информации тг-канала, "Архангел спецназа", российские войска продвигаются в городе, бои перенеслись на его окраины, под контроль наших перешел микрорайон Заводской. Севернее от Часова Яра ВС РФ закрепились в районе шахты Северная. На Покровском направлении российские подразделения добились значительных успехов: западнее Орехово была пробита оборона ВСУ на границе с Днепропетровской областью, после чего силы закрепились на новых позициях. Продвижение также отмечено в районе Удачного. На восточном фланге противник перебрасывает резервы и предпринимает контратаки в Николаевке. Севернее Новоэкономического ВС РФ продвигаются от Шевченко Первого к Коптево, укрепляя свои позиции.На западном фланге Торецкого направления противник удерживает рубеж Полтавка—Русин Яр, однако делает это с большими потерями, постоянно подвозя резервы. В районе Яблоновки наши штурмовики теснят ВСУ, приближаясь к центру села.В середине недели российские средства противовоздушной обороны уничтожили 59 беспилотников ВСУ над территорией шести регионов. Основной удар пришёлся на Ростовскую область, где одной из целей стал военный аэродром в Миллерово. В пресс-службе Юго-Восточной дороги подтвердили сход резервного тепловоза на перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области."Движение на перегоне временно приостановлено, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов. Для ликвидации последствий схода на место направлен восстановительный поезд", — говорится в сообщении. По предварительной информации, причиной является взрывное устройство, заложенное под рельсами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Ремонтные службы уже восстанавливают повреждённый участок.Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 174 украинских беспилотника, а также три ракеты "Нептун-МД", сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 5 июня до 04.20 мск 6 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым", - говорится в сообщении. "Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД", - добавили в МО РФ.Ситуация на фронтах остаётся напряжённой: ВС РФ демонстрируют успехи на ряде направлений, нанося удары по военной инфраструктуре противника и продвигаясь вперёд. В то же время ВСУ продолжают обстрелы гражданских объектов и контратаки, что осложняет обстановку.Согласно официальной статистике офиса президента Украины, "незалежна" за май потеряла около 420−430 кв. км, тогда как неофициально — 600 кв. км, так как "очень много территорий, которые уже под русскими, указывается как серая зона". Украинские пропагандисты в бригадах ВСУ сигналят киевской власти, что бойцы на передовой требуют подписания мирного договора на условиях Москвы, справедливо полагая, что задержка приведет к еще более жестким условиям.Несмотря на видимое продвижение российских войск, украинское руководство отрицает успехи ВС РФ на линии фронта, хотя различные волонтеры противника говорят о критической ситуации, что связано с "радиоигрой" в виде = ИПСО в Сети с "утратой" и "отбитием" населенных пунктов на бумаге.При этом обстановка для противника действительно складывается не лучшим образом. При сохранении темпа продвижения возможен относительно скорый выход к окраинам Сум и блокировка Харькова с флангов, а выход к границе Днепропетровской области позволит добиться ощутимых результатов на флангах Донбасского направления. Другими словами, летние месяцы боевого противостояния на поле боя могут стать определяющими в ходе спецоперации на Украине.Подробнее о других успехах ВС РФ - статье "Полковник Геннадий Алехин: "Герани", "Ланцеты" и "Искандеры" рвут логистику ВСУ под Харьковом"

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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