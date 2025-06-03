Полковник Геннадий Алехин: "Герани", "Ланцеты" и "Искандеры" рвут логистику ВСУ под Харьковом - 03.06.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: "Герани", "Ланцеты" и "Искандеры" рвут логистику ВСУ под Харьковом
Полковник Геннадий Алехин: "Герани", "Ланцеты" и "Искандеры" рвут логистику ВСУ под Харьковом - 03.06.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: "Герани", "Ланцеты" и "Искандеры" рвут логистику ВСУ под Харьковом
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2025-06-03T18:00
2025-06-03T18:25
сво
харьковская область
харьков
изюм
геннадий алехин
вооруженные силы украины
новости
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Части и подразделения группировок войск "Запад" и "Север" наращивают усилия в Харьковской области. Это не спонтанные наступательные действия, а планомерная и целенаправленная войсковая операция по формированию безопасного буфера. Удары по тыловым районам противника, зачистка, дроновые атаки, ликвидация логистических точек и транспортных рукавов существенно ослабляет оборону ВСУ на этом участке фронта.Населенные пункты Балаклея и Лозовая в Харьковской области были атакованы за минувшие сутки российскими ударными дронами "Герань". В этих местах расположены учебные центры ВСУ. Там идет подготовка украинских националистов, которых потом отправляют на линию боевого соприкосновения. Вот по ним и пришелся удар "Гераней". Ночью дроны нанесли поражение в районе железнодорожной станции.Один из ударов пришелся недалеко от вокзала, где формировался состав с украинскими военными, которых собирались отправить на фронт. Ещё один накрыл бывшее здание овощебазы, где дислоцировались подразделения ВСУ. Были и другие удары по Лозовой, которая считается местом подготовки боевиков и размещением иностранных инструкторов.Удары наносятся именно по местам размещения украинских националистических формирований. Ни в Харьковской, ни в Днепропетровской областях на территории бывших пионерских лагерей детей давно нет. Там базируются исключительно украинские военнослужащие и иностранные наемники. Также они используют территорию как место хранения вооружений и подготовки личного состава."Герани", "Ланцеты" и "Искандеры" прилетели минувшей ночью по Харькову. Основной удар пришелся по окружной автомобильной трассе и ряду промышленных предприятий в Шевченковском, Киевском и Индустриальном районах города. Здесь были поражены производственные цеха по сборке БПЛА и ремонту боевой техники.Под поражение на окраине Харькова попали дороги в районе Дергачей, которые ведут в сторону Слатино, Казачьей Лопани, Липцы, Чугуев и Волчанск. Здесь ВСУ пытаются перемещать бронетехнику и осуществлять подвоз боеприпасов. Эти логистические маршруты были вскрыты и подверглись огневому поражению. Также российские войска бьют по железнодорожным станциям Мерефа, Богодухов, Балашовка, Левада, Основа, Харьков-сорт, через которые ВСУ пытаются осуществлять подвоз боеприпасов и материальных средств. Как отмечают в Минобороны РФ, активно применяются инженерные машины "Земледелие", которые минируют наиболее важные участки на Купянском, Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, где отмечается передвижение противника.Город Изюм в Харьковской области обладает своей "изюминкой" — здесь нетерпимы к оккупантам, как к австро-венграм в 1918-м, так и к немецким захватчикам в 1942-м. Сейчас ненависть местных жителей вылилась в отношении "азовцев"*, боевиков националистического батальона ВСУ, которые расположились в их домах как хозяева.Под утро на улице Ломоносова в Изюме заполыхало сразу несколько домов. При этом воздушная сирена не ревела, а в небе не наблюдались российские "Герани". Тем не менее, в местах возгорания прозвучали мощные взрывы с последующей сильной детонацией. В этом же районе возле города Изюм была уничтожена база иностранных наемников ударом баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Об этом сообщили местные пророссийские подпольщики, которые и передали российским военным координаты места базирования "солдат удачи".На территории Белгородского приграничья практически ежедневно слышна канонада. Украинская сторона продолжает атаки дронами. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Это подтверждает актуальность концепции санитарной зоны как меры по обеспечению безопасности приграничных российских регионов.*запрещенная в РФ организация
https://ukraina.ru/20250602/voennyy-istorik-aleksandr-polischuk-vs-rf-podgotovyat-otdelnyy-plan-i-dlya-pokrovska-i-dlya-1063586001.html
харьковская область
харьков
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Геннадий Алёхин
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сво, харьковская область, харьков, изюм, геннадий алехин, вооруженные силы украины, новости
СВО, Харьковская область, Харьков, Изюм, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Новости

Полковник Геннадий Алехин: "Герани", "Ланцеты" и "Искандеры" рвут логистику ВСУ под Харьковом

18:00 03.06.2025 (обновлено: 18:25 03.06.2025)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Части и подразделения группировок войск "Запад" и "Север" наращивают усилия в Харьковской области. Это не спонтанные наступательные действия, а планомерная и целенаправленная войсковая операция по формированию безопасного буфера. Удары по тыловым районам противника, зачистка, дроновые атаки, ликвидация логистических точек и транспортных рукавов существенно ослабляет оборону ВСУ на этом участке фронта.
Населенные пункты Балаклея и Лозовая в Харьковской области были атакованы за минувшие сутки российскими ударными дронами "Герань". В этих местах расположены учебные центры ВСУ. Там идет подготовка украинских националистов, которых потом отправляют на линию боевого соприкосновения. Вот по ним и пришелся удар "Гераней". Ночью дроны нанесли поражение в районе железнодорожной станции.
Один из ударов пришелся недалеко от вокзала, где формировался состав с украинскими военными, которых собирались отправить на фронт. Ещё один накрыл бывшее здание овощебазы, где дислоцировались подразделения ВСУ. Были и другие удары по Лозовой, которая считается местом подготовки боевиков и размещением иностранных инструкторов.
Удары наносятся именно по местам размещения украинских националистических формирований. Ни в Харьковской, ни в Днепропетровской областях на территории бывших пионерских лагерей детей давно нет. Там базируются исключительно украинские военнослужащие и иностранные наемники. Также они используют территорию как место хранения вооружений и подготовки личного состава.
"Герани", "Ланцеты" и "Искандеры" прилетели минувшей ночью по Харькову. Основной удар пришелся по окружной автомобильной трассе и ряду промышленных предприятий в Шевченковском, Киевском и Индустриальном районах города. Здесь были поражены производственные цеха по сборке БПЛА и ремонту боевой техники.
Под поражение на окраине Харькова попали дороги в районе Дергачей, которые ведут в сторону Слатино, Казачьей Лопани, Липцы, Чугуев и Волчанск. Здесь ВСУ пытаются перемещать бронетехнику и осуществлять подвоз боеприпасов. Эти логистические маршруты были вскрыты и подверглись огневому поражению. Также российские войска бьют по железнодорожным станциям Мерефа, Богодухов, Балашовка, Левада, Основа, Харьков-сорт, через которые ВСУ пытаются осуществлять подвоз боеприпасов и материальных средств.
Как отмечают в Минобороны РФ, активно применяются инженерные машины "Земледелие", которые минируют наиболее важные участки на Купянском, Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, где отмечается передвижение противника.
Город Изюм в Харьковской области обладает своей "изюминкой" — здесь нетерпимы к оккупантам, как к австро-венграм в 1918-м, так и к немецким захватчикам в 1942-м. Сейчас ненависть местных жителей вылилась в отношении "азовцев"*, боевиков националистического батальона ВСУ, которые расположились в их домах как хозяева.
Под утро на улице Ломоносова в Изюме заполыхало сразу несколько домов. При этом воздушная сирена не ревела, а в небе не наблюдались российские "Герани". Тем не менее, в местах возгорания прозвучали мощные взрывы с последующей сильной детонацией. В этом же районе возле города Изюм была уничтожена база иностранных наемников ударом баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Об этом сообщили местные пророссийские подпольщики, которые и передали российским военным координаты места базирования "солдат удачи".
На территории Белгородского приграничья практически ежедневно слышна канонада. Украинская сторона продолжает атаки дронами. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Это подтверждает актуальность концепции санитарной зоны как меры по обеспечению безопасности приграничных российских регионов.
*запрещенная в РФ организация
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Александр Полищук (СВО) - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Вчера, 19:02
Военный историк Александр Полищук: ВС РФ подготовят отдельный план и для Покровска, и для КонстантиновкиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
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