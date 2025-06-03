https://ukraina.ru/20250603/polkovnik-gennadiy-alekhin-gerani-lantsety-i-iskandery-rvut-logistiku-vsu-pod-kharkovom-1063604190.html

Полковник Геннадий Алехин: "Герани", "Ланцеты" и "Искандеры" рвут логистику ВСУ под Харьковом

Полковник Геннадий Алехин: "Герани", "Ланцеты" и "Искандеры" рвут логистику ВСУ под Харьковом - 03.06.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: "Герани", "Ланцеты" и "Искандеры" рвут логистику ВСУ под Харьковом

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2025-06-03T18:00

2025-06-03T18:00

2025-06-03T18:25

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Части и подразделения группировок войск "Запад" и "Север" наращивают усилия в Харьковской области. Это не спонтанные наступательные действия, а планомерная и целенаправленная войсковая операция по формированию безопасного буфера. Удары по тыловым районам противника, зачистка, дроновые атаки, ликвидация логистических точек и транспортных рукавов существенно ослабляет оборону ВСУ на этом участке фронта.Населенные пункты Балаклея и Лозовая в Харьковской области были атакованы за минувшие сутки российскими ударными дронами "Герань". В этих местах расположены учебные центры ВСУ. Там идет подготовка украинских националистов, которых потом отправляют на линию боевого соприкосновения. Вот по ним и пришелся удар "Гераней". Ночью дроны нанесли поражение в районе железнодорожной станции.Один из ударов пришелся недалеко от вокзала, где формировался состав с украинскими военными, которых собирались отправить на фронт. Ещё один накрыл бывшее здание овощебазы, где дислоцировались подразделения ВСУ. Были и другие удары по Лозовой, которая считается местом подготовки боевиков и размещением иностранных инструкторов.Удары наносятся именно по местам размещения украинских националистических формирований. Ни в Харьковской, ни в Днепропетровской областях на территории бывших пионерских лагерей детей давно нет. Там базируются исключительно украинские военнослужащие и иностранные наемники. Также они используют территорию как место хранения вооружений и подготовки личного состава."Герани", "Ланцеты" и "Искандеры" прилетели минувшей ночью по Харькову. Основной удар пришелся по окружной автомобильной трассе и ряду промышленных предприятий в Шевченковском, Киевском и Индустриальном районах города. Здесь были поражены производственные цеха по сборке БПЛА и ремонту боевой техники.Под поражение на окраине Харькова попали дороги в районе Дергачей, которые ведут в сторону Слатино, Казачьей Лопани, Липцы, Чугуев и Волчанск. Здесь ВСУ пытаются перемещать бронетехнику и осуществлять подвоз боеприпасов. Эти логистические маршруты были вскрыты и подверглись огневому поражению. Также российские войска бьют по железнодорожным станциям Мерефа, Богодухов, Балашовка, Левада, Основа, Харьков-сорт, через которые ВСУ пытаются осуществлять подвоз боеприпасов и материальных средств. Как отмечают в Минобороны РФ, активно применяются инженерные машины "Земледелие", которые минируют наиболее важные участки на Купянском, Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, где отмечается передвижение противника.Город Изюм в Харьковской области обладает своей "изюминкой" — здесь нетерпимы к оккупантам, как к австро-венграм в 1918-м, так и к немецким захватчикам в 1942-м. Сейчас ненависть местных жителей вылилась в отношении "азовцев"*, боевиков националистического батальона ВСУ, которые расположились в их домах как хозяева.Под утро на улице Ломоносова в Изюме заполыхало сразу несколько домов. При этом воздушная сирена не ревела, а в небе не наблюдались российские "Герани". Тем не менее, в местах возгорания прозвучали мощные взрывы с последующей сильной детонацией. В этом же районе возле города Изюм была уничтожена база иностранных наемников ударом баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Об этом сообщили местные пророссийские подпольщики, которые и передали российским военным координаты места базирования "солдат удачи".На территории Белгородского приграничья практически ежедневно слышна канонада. Украинская сторона продолжает атаки дронами. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Это подтверждает актуальность концепции санитарной зоны как меры по обеспечению безопасности приграничных российских регионов.*запрещенная в РФ организация

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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