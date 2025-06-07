https://ukraina.ru/20250607/neudobno-govorit-kakie-bonusy-poluchit-rossiya-ekspert-o-chernomorskoy-storone-ukrainskogo-konflikta-1063724298.html

Неудобно говорить, какие бонусы получит Россия: эксперт о черноморской стороне украинского конфликта

Неудобно говорить, какие бонусы получит Россия: эксперт о черноморской стороне украинского конфликта - 07.06.2025 Украина.ру

Неудобно говорить, какие бонусы получит Россия: эксперт о черноморской стороне украинского конфликта

Контроль за черноморским побережьем - один одним из фундаментальных вопросов в украинском конфликте, ведь если Украина войдет в НАТО или перейдет под его контроль, то Черное море окажется под полным контролем Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2025-06-07T06:15

2025-06-07T06:15

2025-06-07T06:15

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Полный текст интервью с Петром Скоробогатым: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском можно прочитать на сайте Украина.ру.Примерно неделю назад Еврокомиссия (ЕК) и Европейская внешнеполитическая служба представили новую стратегию Евросоюза для Черноморского региона. В документе указано, что ЕС реализует инициативы для того, чтобы "раскрыть потенциал роста региона, одновременно решая неотложные проблемы конфликтов".Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала функцией новой стратегии упрощение доставки войск и оборудования туда, "где они нужны и когда они нужны".Комментируя это событие, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в действительности Брюссель гораздо больше интересует не само развитие транспортно-инфраструктурной взаимосвязанности в регионе, как это подается в докладе, а возможность использования этих вод в обход России в том числе в военных целях: Черноморский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде" - видео.

https://ukraina.ru/20250605/dengi-i-bolshe-sotni-korabley-amsterdam-peredast-kievu-baltiyskoe-oruzhie--1063658994.html

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новости, россия, украина, черное море, пётр скоробогатый, мария захарова, ес, украина.ру, нато