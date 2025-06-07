Неудобно говорить, какие бонусы получит Россия: эксперт о черноморской стороне украинского конфликта
Чёрное море, вид из космоса
Контроль за черноморским побережьем - один одним из фундаментальных вопросов в украинском конфликте, ведь если Украина войдет в НАТО или перейдет под его контроль, то Черное море окажется под полным контролем Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
"И совершенно неудивительно, что сейчас все силы [Запада] кидаются на то, чтобы, ни в коем случае не допустить даже потенциального прорыва России в Одессу. В большей степени это сфера британских интересов. Сейчас даже неудобно говорить о том, какие бонусы получит Россия, если мы закончим войну [победой]. Сейчас мы плотно выстраиваем сухопутный коридор в Крым, оставляя за собой часть Черного моря полностью под нашим контролем. Казалось бы, что у нас были более амбициозные задачи, но на самом деле это уже гигантская победа России, если помнить о том, какие планы имели наши противники, британцы", - отметил эксперт.
Полный текст интервью с Петром Скоробогатым: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском можно прочитать на сайте Украина.ру.
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