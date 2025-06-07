Неудобно говорить, какие бонусы получит Россия: эксперт о черноморской стороне украинского конфликта - 07.06.2025 Украина.ру
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Неудобно говорить, какие бонусы получит Россия: эксперт о черноморской стороне украинского конфликта
Неудобно говорить, какие бонусы получит Россия: эксперт о черноморской стороне украинского конфликта - 07.06.2025 Украина.ру
Неудобно говорить, какие бонусы получит Россия: эксперт о черноморской стороне украинского конфликта
Контроль за черноморским побережьем - один одним из фундаментальных вопросов в украинском конфликте, ведь если Украина войдет в НАТО или перейдет под его контроль, то Черное море окажется под полным контролем Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2025-06-07T06:15
2025-06-07T06:15
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Полный текст интервью с Петром Скоробогатым: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском можно прочитать на сайте Украина.ру.Примерно неделю назад Еврокомиссия (ЕК) и Европейская внешнеполитическая служба представили новую стратегию Евросоюза для Черноморского региона. В документе указано, что ЕС реализует инициативы для того, чтобы "раскрыть потенциал роста региона, одновременно решая неотложные проблемы конфликтов".Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала функцией новой стратегии упрощение доставки войск и оборудования туда, "где они нужны и когда они нужны".Комментируя это событие, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в действительности Брюссель гораздо больше интересует не само развитие транспортно-инфраструктурной взаимосвязанности в регионе, как это подается в докладе, а возможность использования этих вод в обход России в том числе в военных целях: Черноморский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде" - видео.
https://ukraina.ru/20250605/dengi-i-bolshe-sotni-korabley-amsterdam-peredast-kievu-baltiyskoe-oruzhie--1063658994.html
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новости, россия, украина, черное море, пётр скоробогатый, мария захарова, ес, украина.ру, нато
Новости, Россия, Украина, Черное море, Пётр Скоробогатый, Мария Захарова, ЕС, Украина.ру, НАТО

Неудобно говорить, какие бонусы получит Россия: эксперт о черноморской стороне украинского конфликта

06:15 07.06.2025
 
Чёрное море, вид из космоса
Чёрное море, вид из космоса
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Контроль за черноморским побережьем - один одним из фундаментальных вопросов в украинском конфликте, ведь если Украина войдет в НАТО или перейдет под его контроль, то Черное море окажется под полным контролем Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
"И совершенно неудивительно, что сейчас все силы [Запада] кидаются на то, чтобы, ни в коем случае не допустить даже потенциального прорыва России в Одессу. В большей степени это сфера британских интересов. Сейчас даже неудобно говорить о том, какие бонусы получит Россия, если мы закончим войну [победой]. Сейчас мы плотно выстраиваем сухопутный коридор в Крым, оставляя за собой часть Черного моря полностью под нашим контролем. Казалось бы, что у нас были более амбициозные задачи, но на самом деле это уже гигантская победа России, если помнить о том, какие планы имели наши противники, британцы", - отметил эксперт.
Полный текст интервью с Петром Скоробогатым: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском можно прочитать на сайте Украина.ру.
5 июня, 13:45
Деньги и больше сотни кораблей: Амстердам передаст Киеву морское оружие Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро "для укрепления морской безопасности страны". Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс
Примерно неделю назад Еврокомиссия (ЕК) и Европейская внешнеполитическая служба представили новую стратегию Евросоюза для Черноморского региона. В документе указано, что ЕС реализует инициативы для того, чтобы "раскрыть потенциал роста региона, одновременно решая неотложные проблемы конфликтов".
Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала функцией новой стратегии упрощение доставки войск и оборудования туда, "где они нужны и когда они нужны".
Комментируя это событие, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в действительности Брюссель гораздо больше интересует не само развитие транспортно-инфраструктурной взаимосвязанности в регионе, как это подается в докладе, а возможность использования этих вод в обход России в том числе в военных целях: Черноморский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде" - видео.
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