https://ukraina.ru/20250606/soldatskie-nastennye-galerei-ot-karla-marksa-do-anny-semenovich-i-kim-kardashyan--1063682473.html

Солдатские настенные галереи: от Карла Маркса до Анны Семенович и Ким Кардашьян

Солдатские настенные галереи: от Карла Маркса до Анны Семенович и Ким Кардашьян - 06.06.2025 Украина.ру

Солдатские настенные галереи: от Карла Маркса до Анны Семенович и Ким Кардашьян

Каких женщин бойцы на СВО предпочитают видеть на своих стенах

2025-06-06T06:51

2025-06-06T06:51

2025-06-06T06:51

эксклюзив

павел губарев

александр чаленко

сво

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Солдатский быт, прежде всего, начиная с XX века, когда появилась массовая печатная продукция, сопровождает не только постельные и туалетные принадлежности, но и фотографии и постеры красивых женщин. Причем, как правило, полу- и полностью обнаженных. Так было, есть и будет во всех армиях мира.Например, во время Фолклендской войны в 1982 году отец известной певицы Саманты Фокс выпустил плакаты со своей дочерью топлесс, повернувшуюся боком, чтобы наглядно продемонстрировать ее прелести, и устроил из всего этого рекламную кампанию. Эти постеры со своими автографами под камеру сама Саманта раздавала грузящимся на военные корабли британским солдатам, чтобы те развешивали их у себя в каютах и не грустили во время плавания по женскому вниманию.А как обстоят дела с постерами и фото с женщинами в российской армии?Павел Губарев, который еще совсем недавно рядовым служил в одном из подразделений на Херсонском фронте, в интервью изданию Украина.ру рассказал, что у него над кроватью никаких женских изображений никогда не висело. Не видел он и того, чтобы кто-то из его товарищей что-то вешал у себя на стене. Единственный портрет, который висел на стене у военных, был изображением Путина. И то, это были штабисты. Понятно, что в данном случае президент выступал в роли верховного главнокомандующего."Сейчас всё в цифре. Все храниться в смартфонах, есть секретные папки, в которые не попадешь без пароля", - говорит Губарев. Любой солдат сейчас может залезть в телефон хранить интересные ему изображения, о которых только он и знает."Больше в мужских рядах нет места романтизму, мы перестали доверять обнаженные женские тела бумаге. Теперь все в смартфоне. Вот у меня, когда я был студентом, на стене висела фотомодель Синди Кроуфорд в ковбойской шляпе и с обнаженной грудью. Теперь такого не встретишь", - пожимает плечами Павел.Один из замполитов одного из известных подразделений, который попросил не называть в печати его имя, напротив, сообщил нашему изданию, что над кроватями бойцов женщины висят, причем в разной степени раздетости."Есть все, что угодно. Есть то, что бойцы сами привезли из дому, или то, что купили в увольнении, или захватили в блиндажах у хохлов. Например, много специализированных календарей, где полуголые девчонки надели на себя какой-то камуфляж. У меня такие календари есть.У меня есть фотография, где я, еще будучи вагнером, стою посреди Бахмута и держу в руках резиновую женщину. Она просто валялась на вражеских позициях", - рассказал нам замполит.Донецкий ополченец первой волны с позывным "Оцелот"поделился своим опытом пребывания в располаге и тем, что он наблюдал в плане женской наглядной агитации тогда и сейчас:"В 2014-2015 годах мы все жили вместе. Специально актрис не вешали, но должен сказать, что иногда можно было встретить постеры или вырезки из журналов с Анной Семенович с большим декольте и шикарным бюстом, или с телеведущей Анфисой Чеховой, или со звездой "Дома-2" Аленой Водонаевой, или с певицей Анной Седаковой. Видел даже у кого-то группу "Виа-гра" в вечерних платьях с разрезами на ногах и с декольте.Могли повесить Ким Кардашьян с ее впечатляющими ягодицами. Откровенное порно, как правило, тогда не вешали. Кстати, видел даже такое сочетание: портрет Карла Маркса, а рядом какую-то обнаженную негритянку", - вспоминает Оцелот.По его словам, сейчас бойцы живут отдельно и их вообще в плане настенной наглядной агитации никто не контролирует: что хочешь, то и вешай на стену. Никто ничего не скажет. Главное требование к вывешиваемым эротическим картинкам у бойцов следующие: женщина должна быть красивая, молодая, с пухлыми губами, пышной грудью и большими ягодицами.Причем часто бывает так, что эротика соседствует с плакатами с патриотической тематикой, фотографиями боевых товарищей и пожеланиями "бить хохлов как можно лучше". Вот такой микс.О том, какую музыку слушают российские солдаты на передовой и в располагах - в статье Александра Чаленко "Музыка на СВО: какие группы любят слушать наши бойцы в машинах и располагах"

https://ukraina.ru/20250605/muzyka-na-svo-kakie-gruppy-lyubyat-slushat-nashi-boytsy-v-mashinakh-i-raspolagakh-1063645935.html

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2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, павел губарев, александр чаленко, сво