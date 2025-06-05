https://ukraina.ru/20250605/muzyka-na-svo-kakie-gruppy-lyubyat-slushat-nashi-boytsy-v-mashinakh-i-raspolagakh-1063645935.html

Музыка на СВО: какие группы любят слушать наши бойцы в машинах и располагах

Музыка на СВО: какие группы любят слушать наши бойцы в машинах и располагах - 05.06.2025 Украина.ру

Музыка на СВО: какие группы любят слушать наши бойцы в машинах и располагах

Донецкий волонтер, ополченец первой волны, военный эксперт (Соловьев Life, РенТВ, "Царьград") старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, почему российские бойцы случают Чичерину и патриотический рэп, а не украинскую музыку

2025-06-05T05:22

2025-06-05T05:22

2025-06-05T05:22

эксклюзив

александр "варяг" матюшин

чичерина

шевчук

nazareth

донецкая народная республика

лнр

вооруженные силы украины

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Бойцы на фронте чаще всего слушают то, что слушали дома. Естественно, с понятным креном в сторону военной и патриотической тематики.Александр Матюшин говорит, что армия в своих музыкальных вкусах не сильно отличается от гражданки: "Кто-то любит тяжелую западную музыку в стиле хард-рок типа AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Nazareth, Judas Priest, кто-то - метал типа Metallica или Megadeth, кто-то любит русский рок типа "Алисы" - например, "Небо славян" или "Мы - православные". Слушают Цоя и Вадима Самойлова из "Агаты Кристи".Могут слушать даже Шевчука. Да, сейчас Шевчук нас не поддерживает, но ребята могут по старой привычке продолжать слушать его старые хиты. Музыкальное разнообразие достаточно большое. Называя пять групп, которые предпочитают бойцы, я исхожу из того, какую музыку я сам чаще всего слышу в их машинах".По словам Матюшина, украинскую музыку из бойцов не слушает никто. Тут несколько причин. Первая (в этом случае речь идет о выходцах из Донбасса), в силу молодого возраста и в силу достаточно большого времени, которое прошло с 2014 года, они ее просто не знают. Ее негде услышать – украинское телевидение и украинское радио не вещает. Поэтому, если ты не задался целью – послушать что-то украинское, то ты его просто так не найдешь.Второе, слушать украинское в ДНР и ЛНР, по понятным причинам, не комильфо. Могут даже и по шее дать. Или заподозрить в симпатиях к Украине и получить такие последствия, которых не очень хочется. Третье, украинские музыканты, как правило, помогают ВСУ и вообще находятся на стороне врага, поэтому опять же слушающих украинскую современную музыку могут обвинить в украинских. симпатиях"Да, когда-то Моторола гонял по Донецку на машине и на полную врубал "Океан Эльзы". Очень любил "Я не здамся без бою", но это было в 2014-2015 годах. Сейчас другие времена и другие бойцы. Сегодня никто себе такого не позволит", - констатирует Матюшин.Группа "25/17"Комментарий Матюшина: "Ребята читают рэп. Достаточно модная группа. Их в довоенные времена слушали даже на Украине, очень популярная группа была. Их, кстати, очень любит Прилепин и водит с ними дружбу.Раньше она называлась "Иезекииль 25:17", потом просто сократили до цифр. Иезекииль – это библейский пророк, а цифры указывают на главу и стих, где цитируются слова пророка. Их в "Криминальном чтиве" произносит герой Джексона перед тем, как вместе с Траволтой расстрелять из пистолетов пацанов, которые увели деньги у их босса.Популярность ребят в основном зиждется на том, что своими песнями с сильной социальной тематикой они затрагивают душевные струны бойцов типа "В городе, где нет метро", поднимают дух бойцов песнями "Бейся!", "Молитва" и "Жду чуда".Юлия ЧичеринаКомментарий Матюшина: "Ее любят не только за ее песни, но и за ее однозначную идеологическую позицию – она за Новороссию. К тому же она еще и гражданка ДНР и ЛНР. Она, начиная с 2014 года постоянно приезжает в Донбасс с концертами для бойцов. Все помнят, как она весной 2022 года давала в Мариуполе концерт для бойцов, которые освобождали город. Естественно, она находится под санкциями Запада.Нашим пацанам нравятся ее песни, посвященные Александру Захарченко и Мотороле – "Его Оплот" и "Спарта". Например, она выступала на двухлетней годовщине БАРС-33 им. Василия Маргелова в апреле этого года в Херсонской области".ЮтаКомментарий Матюшина: "Это псевдоним российской певицы Анны Осиповой. Она также за нас выступает и среди бойцов, и в госпиталях для раненных. Она попала, как и Чечерина, под санкции Запада. У нее есть песни, посвященные СВО: "Зa жизнь", "Струна", "Быть выше". Это такая легкая гитарная, но проникновенная рок-музыка. Неплохие клипы, в которых сняты, как советские солдаты, так и участники СВО, причем, как, например, в "Струне" монтируются реальные съемки во время освобождения Мариуполя".Вика ЦыгановаКомментарий Матюшина: "Эта певица также поддерживает нас. Некоторые свои песни она также посвящает нам. Например, "Операция "Труба", посвященная знаменитому проходу по трубе наших в тыл ВСУ. Есть песня "ЧВК "Вагнер".ШаманКомментарий Матюшина: "Тут понятно, что любят его знаменитую "Я - русский", а также за менее знаменитую "Встанем". У него в репертуаре есть и другие патриотические песни. Он, как и Чичерина с Ютой, находится за свою поддержку СВО под западными санкциямиЧитайте также текст Александра Чаленко о гастрономических предпочтениях наших солдат" Вкусно поесть на фронте: пять любимых блюд бойцов СВО

https://ukraina.ru/20250603/vkusno-poest-na-fronte-pyat-lyubimykh-blyud-boytsov-svo-1063603131.html

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, александр "варяг" матюшин, чичерина, шевчук, nazareth , донецкая народная республика, лнр, вооруженные силы украины