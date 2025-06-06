https://ukraina.ru/20250606/priznaniya-v-podryve-rossiyskikh-poezdov-i-begstvo-batalona-uklonistov-chto-proiskhodit-v-dnepre-1063683328.html

Признания в подрыве российских поездов и бегство батальона уклонистов. Что происходит в Днепре

Признания в подрыве российских поездов и бегство батальона уклонистов. Что происходит в Днепре - 06.06.2025 Украина.ру

Признания в подрыве российских поездов и бегство батальона уклонистов. Что происходит в Днепре

В Днепропетровской области последнее время несколько стихла паника по поводу выхода российской армии к административным границам региона. В НАТО на этой неделе Украину успокоили, заявив, что ВС РФ не собираются штурмовать в ближайшее время эту область.

2025-06-06T07:51

2025-06-06T07:51

2025-06-06T07:51

эксклюзив

днепропетровская область

россия

днепр

михаил драпатый

александр сырский

вооруженные силы украины

нато

верховная рада

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По крайней мере, в альянсе не отмечают массовых передвижений российских войск в этом направлении, сообщает издание "Европейская правда".Однако Верховная Рада на этой неделе на всякий случай решила заняться своим любимым делом – переименованиями. В частности в Днепропетровской области были переименованы сразу 14 населенных пунктов, в названиях которых якобы содержалась "остатки имперской или советской символики". Таковыми были признаны названия: Юрьевка, которую переименовали в Юриевку, Надеждовка, ставшая Надиевкой и Жемчужное, ставшее Ясным. Переименования всегда предполагают бюджетные расходы. Даже изменение одной буквы несет чиновникам возможности распилить сотни тысяч на смене табличек. Через год Юриевку можно будет снова переименовать в Юрьевку, чтобы снова прокрутить схему распила.Еще один громкий коррупционный скандал в Днепропетровской области на этой неделе был связан с мобилизацией. Сотрудницу главного областного управления полиции обвиняют в организации схемы удаления уклонистов из базы данных розыска. Всего ей удалось спасти от мобилизации более пятисот мужчин, многие из которых впоследствии смогли выехать заграницу. И это лишь количество тех, чьи удаленные данные смогли затем восстановить. За свои услуги они брала относительно немного - от 1 до 2 тысяч долларов. Инкриминируют ей не только взяточничество, но и подрыв обороноспособности Украины – ведь одна сотрудница полиции лишила ВСУ потенциального батальона.Вместе с тем на этой неделе чаще всего СМИ региона обсуждали удар "Искандером" по полигону в Днепропетровской области, в результате которого погибли по меньшей мере 12 военных и пострадали — 60. Вскоре после этого заявления командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал рапорт об отставке с должности. Он связал это с "личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне" и заявил, что не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов. Драпатый также заявил, что пытался искоренить безнаказанность и круговую поруку из Сухопутных войск, но ему это не удалось.После отставки Драпатого Зеленский просто назначил его на другую должность - командующего Объединенными силами. Также он остается командующим группой войск "Хортица", которая, помимо прочего, воюет на Покровском направлении.Украинские военные и эксперты давно отмечают разные подходы к ведению боевых действий у главкома ВСУ Александра Сырского и Михаила Драпатого. Первый считается сторонником "мясных штурмов" и постоянных лобовых атак на российские линии обороны, второго же считают сторонником перехода ВСУ к глухой обороне по всей линии фронта.Тем временем на региональном телеканале "Днепр-ТВ" украинский военный эксперт и националист из партии "Свобода" Дмитрий Снегирев подтверждает, что украинские спецслужбы не только атаковали российские военные аэродромы, но и организовали подрывы мостов на железных дорогах в РФ. По его признанию, это была операция по блокированию логистических путей снабжения российской армии."Заметьте, по нескольким субъектам одновременно отработали: мосты Брянской и Курской области, которые заблокировали возможность перевозки, перемещения тяжелой бронетехники, личного состава в зону боевых действий", - признается Снегирев. В реальности же в результате схода поезда в Брянской области погибли семеро гражданских, и сто четыре человека, включая детей, получили ранения.На том же телеканале "Днепр-ТВ" офицер Генштаба ВСУ Евгений Меживикин рассуждает о том, как обучить украинских детей ненавидеть всех русских. В то же время Меживикин хвастается, что Запад уже подготовил 150 000 украинских военнослужащих. Сейчас, по его словам, больше всего украинских военных готовят страны ЕС. "Когда сейчас Соединенные Штаты показали себя на данном этапе ненадежным партнером, это поняли все, и Европа включилась более активно", - рассказывает военный на депровском телеканале.Военные и чиновники Днепра пытаются гасить "зраду" и панические настроения, связанные с продвижением российской армии, уверяя украинцев, что рано или поздно, но Запад удастся вовлечь в конфликт с РФ. Подбадривая молодежь к мобилизации, проклиная уклонистов, они четвертый год повторяют, что им бы "только ночь простоять, да день продержаться". Однако, судя по темпам мобилизации и стихийным бунтам против нее, все эти заученные националистические мантры не находят у населения отклика.О том, что происходит на Украине в реальности, а не по пропагандистским лекалам укронацистов - в статье Сергея Зуева "Зеленский увеличивает ненависть и бесперспективность. Эксперты и политики о самоубийстве Украины"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, днепропетровская область, россия, днепр, михаил драпатый, александр сырский, вооруженные силы украины, нато, верховная рада