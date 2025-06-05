https://ukraina.ru/20250605/zakon-zapreschaet-sbu-ubivaet-krasnov-zadalsya-voprosom-s-kem-moskve-vesti-peregovory-1063662191.html

Закон запрещает, СБУ убивает: Краснов задался вопросом, с кем Москве вести переговоры

Закон запрещает, СБУ убивает: Краснов задался вопросом, с кем Москве вести переговоры - 05.06.2025 Украина.ру

Закон запрещает, СБУ убивает: Краснов задался вопросом, с кем Москве вести переговоры

Украинская делегация, ведущая переговоры с Россией, формально нарушает собственный закон о запрете диалога с Москвой, однако ее участникам грозит реальная опасность — вплоть до физического устранения. Об этом в интервью Украина.ру заявил кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов

2025-06-05T19:00

2025-06-05T19:00

2025-06-05T19:00

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Историк напомнил судьбу Дениса Киреева — члена украинской делегации на первых переговорах, убитого СБУ при задержании. "Украина сегодня — бандитская слободка", — констатировал эксперт.При этом, по словам Краснова, альтернатив переговорам с нынешним киевским режимом нет. "Другим просто не дадут рот раскрыть", — отметил собеседник издания. Он провел аналогию с Афганистаном, где радикальный режим со временем стал признанным партнёром по переговорам.В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор — это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.О том, как прошла встреча, в материале Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?В среду, 4 июня, Владимир Зеленский заявил, что продолжение дипломатических встреч в Стамбуле по урегулированию на Украине является "бессодержательным".По словам Зеленского встречи в Стамбуле не имеют смысла, а Украина "не воспринимает всерьез меморандум РФ" с условиями перемирия и мира, "поскольку это ультиматум".Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Переговоры России с Украиной могли бы стать успешными, но есть одно "но" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250604/1063640761.html

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новости, украина, россия, стамбул, владимир зеленский, сбу