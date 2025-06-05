Закон запрещает, СБУ убивает: Краснов задался вопросом, с кем Москве вести переговоры - 05.06.2025 Украина.ру
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Закон запрещает, СБУ убивает: Краснов задался вопросом, с кем Москве вести переговоры
Закон запрещает, СБУ убивает: Краснов задался вопросом, с кем Москве вести переговоры - 05.06.2025 Украина.ру
Закон запрещает, СБУ убивает: Краснов задался вопросом, с кем Москве вести переговоры
Украинская делегация, ведущая переговоры с Россией, формально нарушает собственный закон о запрете диалога с Москвой, однако ее участникам грозит реальная опасность — вплоть до физического устранения. Об этом в интервью Украина.ру заявил кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов
2025-06-05T19:00
2025-06-05T19:00
новости
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стамбул
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Историк напомнил судьбу Дениса Киреева — члена украинской делегации на первых переговорах, убитого СБУ при задержании. "Украина сегодня — бандитская слободка", — констатировал эксперт.При этом, по словам Краснова, альтернатив переговорам с нынешним киевским режимом нет. "Другим просто не дадут рот раскрыть", — отметил собеседник издания. Он провел аналогию с Афганистаном, где радикальный режим со временем стал признанным партнёром по переговорам.В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор — это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.О том, как прошла встреча, в материале Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?В среду, 4 июня, Владимир Зеленский заявил, что продолжение дипломатических встреч в Стамбуле по урегулированию на Украине является "бессодержательным".По словам Зеленского встречи в Стамбуле не имеют смысла, а Украина "не воспринимает всерьез меморандум РФ" с условиями перемирия и мира, "поскольку это ультиматум".Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Переговоры России с Украиной могли бы стать успешными, но есть одно "но" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, стамбул, владимир зеленский, сбу
Новости, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Зеленский, СБУ

Закон запрещает, СБУ убивает: Краснов задался вопросом, с кем Москве вести переговоры

19:00 05.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины
© POOL
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Украинская делегация, ведущая переговоры с Россией, формально нарушает собственный закон о запрете диалога с Москвой, однако ее участникам грозит реальная опасность — вплоть до физического устранения. Об этом в интервью Украина.ру заявил кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов
Историк напомнил судьбу Дениса Киреева — члена украинской делегации на первых переговорах, убитого СБУ при задержании. "Украина сегодня — бандитская слободка", — констатировал эксперт.
При этом, по словам Краснова, альтернатив переговорам с нынешним киевским режимом нет. "Другим просто не дадут рот раскрыть", — отметил собеседник издания. Он провел аналогию с Афганистаном, где радикальный режим со временем стал признанным партнёром по переговорам.
"Ситуация почти уникальна, — заявил Краснов. — Но иной реальности у нас нет: подмявший под себя страну киевский режим — единственно возможная сторона для диалога".
В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор — это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.
О том, как прошла встреча, в материале Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?
В среду, 4 июня, Владимир Зеленский заявил, что продолжение дипломатических встреч в Стамбуле по урегулированию на Украине является "бессодержательным".
По словам Зеленского встречи в Стамбуле не имеют смысла, а Украина "не воспринимает всерьез меморандум РФ" с условиями перемирия и мира, "поскольку это ультиматум".
Вчера, 16:16
Зеленский считает "бессодержательным" продолжение переговоров в СтамбулеВладимир Зеленский заявил, что продолжение дипломатических встреч в Стамбуле по урегулированию на Украине является "бессодержательным". Об этом глава киевского режима заявил 4 июня
Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Переговоры России с Украиной могли бы стать успешными, но есть одно "но" читайте на сайте Украина.ру.
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