Уроки разрушенного Мариуполя: Анпилогов о том, почему Покровск ВС РФ возьмут в кольцо, а не штурмом - 05.06.2025 Украина.ру
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Уроки разрушенного Мариуполя: Анпилогов о том, почему Покровск ВС РФ возьмут в кольцо, а не штурмом
Уроки разрушенного Мариуполя: Анпилогов о том, почему Покровск ВС РФ возьмут в кольцо, а не штурмом - 05.06.2025 Украина.ру
Уроки разрушенного Мариуполя: Анпилогов о том, почему Покровск ВС РФ возьмут в кольцо, а не штурмом
Российские войска будут освобождать Покровск (Красноармейск) и Константиновку методом окружения, избегая лобового штурма, чтобы минимизировать разрушения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-06-05T20:00
2025-06-05T20:00
новости
мариуполь
россия
константиновка
вооруженные силы украины
вс рф
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Как пояснил эксперт, командование сделало выбор в пользу продавливания обороны после анализа печального опыта Мариуполя и Бахмута, где интенсивные уличные бои привели к масштабным разрушениям. В отличие от этих городов, Авдеевка, Угледар и Селидово были взяты блокирующими операциями с гораздо меньшими потерями для инфраструктуры.Анпилогов отметил, что подобная стратегия будет применяться и при освобождении других населённых пунктов, включая Павлоград. По его мнению, это соответствует общей тенденции к сохранению жилого фонда и промышленных объектов.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ наступают на Теткино, чтобы удержать Сумы, но в Донбассе их ждет худший сценарий читайте на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, мариуполь, россия, константиновка, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Мариуполь, Россия, Константиновка, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Уроки разрушенного Мариуполя: Анпилогов о том, почему Покровск ВС РФ возьмут в кольцо, а не штурмом

20:00 05.06.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
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Российские войска будут освобождать Покровск (Красноармейск) и Константиновку методом окружения, избегая лобового штурма, чтобы минимизировать разрушения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Как пояснил эксперт, командование сделало выбор в пользу продавливания обороны после анализа печального опыта Мариуполя и Бахмута, где интенсивные уличные бои привели к масштабным разрушениям. В отличие от этих городов, Авдеевка, Угледар и Селидово были взяты блокирующими операциями с гораздо меньшими потерями для инфраструктуры.
"Окружение и охват, сейчас это уже очевидно. Возможности для лобового штурма Мирнограда (Димитрова) и Красноармейска (Покровска) существовали еще полгода назад, но не были реализованы", — подчеркнул собеседник издания.
Анпилогов отметил, что подобная стратегия будет применяться и при освобождении других населённых пунктов, включая Павлоград. По его мнению, это соответствует общей тенденции к сохранению жилого фонда и промышленных объектов.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ наступают на Теткино, чтобы удержать Сумы, но в Донбассе их ждет худший сценарий читайте на сайте Украина.ру.
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20:00Уроки разрушенного Мариуполя: Анпилогов о том, почему Покровск ВС РФ возьмут в кольцо, а не штурмом
19:45Почему оператор дрона не заменит пилота: Леонков о будущем авиации
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