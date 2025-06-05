https://ukraina.ru/20250605/uroki-razrushennogo-mariupolya-anpilogov-o-tom-pochemu-pokrovsk-vs-rf-vozmut-v-koltso-a-ne-shturmom-1063662870.html

Уроки разрушенного Мариуполя: Анпилогов о том, почему Покровск ВС РФ возьмут в кольцо, а не штурмом

Уроки разрушенного Мариуполя: Анпилогов о том, почему Покровск ВС РФ возьмут в кольцо, а не штурмом - 05.06.2025 Украина.ру

Уроки разрушенного Мариуполя: Анпилогов о том, почему Покровск ВС РФ возьмут в кольцо, а не штурмом

Российские войска будут освобождать Покровск (Красноармейск) и Константиновку методом окружения, избегая лобового штурма, чтобы минимизировать разрушения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-06-05T20:00

2025-06-05T20:00

2025-06-05T20:00

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Как пояснил эксперт, командование сделало выбор в пользу продавливания обороны после анализа печального опыта Мариуполя и Бахмута, где интенсивные уличные бои привели к масштабным разрушениям. В отличие от этих городов, Авдеевка, Угледар и Селидово были взяты блокирующими операциями с гораздо меньшими потерями для инфраструктуры.Анпилогов отметил, что подобная стратегия будет применяться и при освобождении других населённых пунктов, включая Павлоград. По его мнению, это соответствует общей тенденции к сохранению жилого фонда и промышленных объектов.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ наступают на Теткино, чтобы удержать Сумы, но в Донбассе их ждет худший сценарий читайте на сайте Украина.ру.

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