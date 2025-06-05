https://ukraina.ru/20250605/rvutsya-k-tetkino-chtoby-ne-sdat-sumy-voennyy-ekspert-o-logike-ukrainskikh-atak-1063662345.html

Рвутся к Теткино, чтобы не сдать Сумы: военный эксперт о логике украинских атак

Рвутся к Теткино, чтобы не сдать Сумы: военный эксперт о логике украинских атак - 05.06.2025 Украина.ру

Рвутся к Теткино, чтобы не сдать Сумы: военный эксперт о логике украинских атак

Несмотря на кажущуюся авантюрность атак на Теткино в Курской области, украинское командование преследует стратегическую цель — сохранить контроль над линиями снабжения Сум, которые проходят вблизи российской границы

2025-06-05T19:15

2025-06-05T19:15

2025-06-05T19:15

новости

сумы

теткино

киев

вооруженные силы украины

вс рф

курская область

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.Как пояснил эксперт, Сумы превращаются в укрепрайон по образцу немецких "фестунгов", и для их обороны Киеву критически важно сохранить две ключевые транспортные артерии.По его словам, контроль над этими линиями определяет, сможет ли Украина удержать город как логистический узел. "С падением Сум фронт распадется на куски: северную часть, которая примыкает к Черниговской области, и южную, которая примыкает к Харьковской. Севернее фронт будет откатываться по неудобным линиям коммуникаций на Ахтырку", — считает собеседник издания.Логично предположить, что именно блокирование Сум является одной из задач создания буферной зоны, заключил он.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ наступают на Теткино, чтобы удержать Сумы, но в Донбассе их ждет худший сценарий читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250605/1063661077.html

сумы

теткино

киев

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новости, сумы, теткино, киев, вооруженные силы украины, вс рф, курская область