Рвутся к Теткино, чтобы не сдать Сумы: военный эксперт о логике украинских атак
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Несмотря на кажущуюся авантюрность атак на Теткино в Курской области, украинское командование преследует стратегическую цель — сохранить контроль над линиями снабжения Сум, которые проходят вблизи российской границы
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.
"Шоссейная и железная дорога на Киев проходят возле российского Теткино. <...> В случае перерезания нашими войсками шоссейной и железной дороги на Киев снабжать Сумы будет значительно труднее. Это приходится делать через извилистую дорогу на Ахтырку, которая идет вдоль реки, либо через Харьков. Но дорога на Харьков также находится в опасной близости от российско-украинской границы", — отметил Анпилогов.
По его словам, контроль над этими линиями определяет, сможет ли Украина удержать город как логистический узел.
"С падением Сум фронт распадется на куски: северную часть, которая примыкает к Черниговской области, и южную, которая примыкает к Харьковской. Севернее фронт будет откатываться по неудобным линиям коммуникаций на Ахтырку", — считает собеседник издания.
Логично предположить, что именно блокирование Сум является одной из задач создания буферной зоны, заключил он.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ наступают на Теткино, чтобы удержать Сумы, но в Донбассе их ждет худший сценарий читайте на сайте Украина.ру.
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