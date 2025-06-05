Путин призвал использовать исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов" - 05.06.2025 Украина.ру
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Путин призвал использовать исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов"
Путин призвал использовать исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов" - 05.06.2025 Украина.ру
Путин призвал использовать исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов"
Важно придерживаться традиционной кириллицы и последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований. Об этом 5 июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России завил президент Владимир Путин
2025-06-05T16:53
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Предстоит серьёзно поработать на укрепление позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве, сказал президент. Он подчеркнул, что среди основных задач государственной языковой политики значится повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования, а также внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах, создание на её основе единой линейки школьных учебников и учебных пособий.По его мнению, реализация основ государственной языковой политики должна способствовать улучшению владения русским языком и росту интереса к чтению. В этой связи он напомнил, что книга – это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций.Президент России обратил внимание на необходимость обеспечения всеобщей доступности книг для детей, которые открывают путь в мир большой, классической литературы с её высокими нравственными ценностями.Путин пожелал видеть дополнительные предложения по продвижению и популяризации русского языка, в том числе на исторических территориях – Донбассе и Новороссии.Также на эту тему: Вернутся или нет русский язык и русская православная церковь на Украину? Отвечает Владимир Скачко
https://ukraina.ru/20250605/putin-nazval-povyshenie-kachestva-prepodavaniya-russkogo-yazyka-sredi-osnovnykh-zadach-gosudarstvennoy-1063670441.html
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новости, владимир путин, путин новости, русская традиция, русская культура, русская литература, русский язык, русскоязычные, русский, русский мир, русские писатели, донбасс, россия, новороссия, новые регионы, гуманитарная политика
Новости, Владимир Путин, Путин новости, русская традиция, русская культура, русская литература, Русский язык, русскоязычные, русский, Русский мир, русские писатели, Донбасс, Россия, Новороссия, Новые регионы, гуманитарная политика

Путин призвал использовать исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов"

16:53 05.06.2025 (обновлено: 17:06 05.06.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
© POOL
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Важно придерживаться традиционной кириллицы и последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований. Об этом 5 июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России завил президент Владимир Путин
Предстоит серьёзно поработать на укрепление позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве, сказал президент. Он подчеркнул, что среди основных задач государственной языковой политики значится повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования, а также внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах, создание на её основе единой линейки школьных учебников и учебных пособий.
"Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а, напротив, засоряют, коверкают наш язык. Тем более если те или иные термины давно имеют аналоги в русском языке. Да и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов. Наши писатели-классики ещё в ХIХ веке иронизировали над таким подражательством", - сказал Путин.
По его мнению, реализация основ государственной языковой политики должна способствовать улучшению владения русским языком и росту интереса к чтению. В этой связи он напомнил, что книга – это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций.
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
16:33
Путин назвал повышение качества преподавания русского языка среди основных задач государственной политикиКачество преподавания русского языка необходимо повышать. Об этом 5 июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России завил президент Владимир Путин
Президент России обратил внимание на необходимость обеспечения всеобщей доступности книг для детей, которые открывают путь в мир большой, классической литературы с её высокими нравственными ценностями.
Путин пожелал видеть дополнительные предложения по продвижению и популяризации русского языка, в том числе на исторических территориях – Донбассе и Новороссии.
Также на эту тему: Вернутся или нет русский язык и русская православная церковь на Украину? Отвечает Владимир Скачко
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