Путин призвал использовать исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов"
16:53 05.06.2025 (обновлено: 17:06 05.06.2025)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
© POOL
Важно придерживаться традиционной кириллицы и последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований. Об этом 5 июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России завил президент Владимир Путин
Предстоит серьёзно поработать на укрепление позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве, сказал президент. Он подчеркнул, что среди основных задач государственной языковой политики значится повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования, а также внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах, создание на её основе единой линейки школьных учебников и учебных пособий.
"Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а, напротив, засоряют, коверкают наш язык. Тем более если те или иные термины давно имеют аналоги в русском языке. Да и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов. Наши писатели-классики ещё в ХIХ веке иронизировали над таким подражательством", - сказал Путин.
По его мнению, реализация основ государственной языковой политики должна способствовать улучшению владения русским языком и росту интереса к чтению. В этой связи он напомнил, что книга – это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций.
16:33Путин назвал повышение качества преподавания русского языка среди основных задач государственной политикиКачество преподавания русского языка необходимо повышать. Об этом 5 июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России завил президент Владимир Путин
Президент России обратил внимание на необходимость обеспечения всеобщей доступности книг для детей, которые открывают путь в мир большой, классической литературы с её высокими нравственными ценностями.
Путин пожелал видеть дополнительные предложения по продвижению и популяризации русского языка, в том числе на исторических территориях – Донбассе и Новороссии.
Подписывайся на