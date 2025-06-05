https://ukraina.ru/20250605/putin-prizval-ispolzovat-istoricheskiy-alfavit--kirillitsu-a-ne-kashu-iz-latinitsy-i-drugikh-simvolov-1063672292.html

Путин призвал использовать исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов"

Путин призвал использовать исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов" - 05.06.2025 Украина.ру

Путин призвал использовать исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов"

Важно придерживаться традиционной кириллицы и последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований. Об этом 5 июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России завил президент Владимир Путин

2025-06-05T16:53

2025-06-05T16:53

2025-06-05T17:06

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Предстоит серьёзно поработать на укрепление позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве, сказал президент. Он подчеркнул, что среди основных задач государственной языковой политики значится повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования, а также внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах, создание на её основе единой линейки школьных учебников и учебных пособий.По его мнению, реализация основ государственной языковой политики должна способствовать улучшению владения русским языком и росту интереса к чтению. В этой связи он напомнил, что книга – это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций.Президент России обратил внимание на необходимость обеспечения всеобщей доступности книг для детей, которые открывают путь в мир большой, классической литературы с её высокими нравственными ценностями.Путин пожелал видеть дополнительные предложения по продвижению и популяризации русского языка, в том числе на исторических территориях – Донбассе и Новороссии.Также на эту тему: Вернутся или нет русский язык и русская православная церковь на Украину? Отвечает Владимир Скачко

https://ukraina.ru/20250605/putin-nazval-povyshenie-kachestva-prepodavaniya-russkogo-yazyka-sredi-osnovnykh-zadach-gosudarstvennoy-1063670441.html

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