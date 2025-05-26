https://ukraina.ru/20250526/vernutsya-ili-net-russkiy-yazyk-i-russkaya-pravoslavnaya-tserkov-na-ukrainu-otvechaet-vladimir-skachko-1063359675.html
Вернутся или нет русский язык и русская православная церковь на Украину? Отвечает Владимир Скачко
Вернутся или нет русский язык и русская православная церковь на Украину? Отвечает Владимир Скачко - 26.05.2025 Украина.ру
Вернутся или нет русский язык и русская православная церковь на Украину? Отвечает Владимир Скачко
Продолжаем отвечать на ваши вопросы. У нас спрашивают: Будет ли русский язык государственным на Украине? Вернётся ли русская православная церковь на Украину?
2025-05-26T04:49
2025-05-26T04:49
2025-05-26T15:14
эксклюзив
украина
владимир скачко
русский язык
рпц
русская культура
православие
русофобия
свобода слова
русская традиция
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Отвечает политический обозреватель Владимир Скачко: Однозначно да. Потому что Украина — это часть русской земли, а значит, она несёт в себе русскую культуру и русскую духовность. А русская духовность невозможна без Русской православной церкви, её передового духовного отряда. Нет русской культуры без русского языка, который был и остаётся одним из важнейших факторов духовной жизни на Украине — даже сейчас. Русский язык и Русская православная церковь на Украине не исчезли. Их изгнали или загнали в подполье. А всё, что загнано, — рано или поздно возвращается.Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о ситуации, истории и других аспектах существования и будущего Украины, вы можете задать их нашим весьма опытным и знающим ситуацию и страну экспертам.Присылайте любой вопрос, который вас волнует, к нам в бот @RUkrainarubotСамые интересные и важные темы попадут на сайт с разбором и комментарием.
https://ukraina.ru/20250522/pochemu-ne-unichtozhayut-vysokopostavlennykh-voennykh-na-ukraine-otvechaet-ekspert-ukrainaru-vladimir-1063326764.html
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эксклюзив, украина, владимир скачко, русский язык, рпц, русская культура, православие, русофобия, свобода слова, русская традиция
Эксклюзив, Украина, Владимир Скачко, Русский язык, РПЦ, русская культура, Православие, Русофобия, свобода слова, русская традиция
Вернутся или нет русский язык и русская православная церковь на Украину? Отвечает Владимир Скачко
04:49 26.05.2025 (обновлено: 15:14 26.05.2025)
Продолжаем отвечать на ваши вопросы. У нас спрашивают: Будет ли русский язык государственным на Украине? Вернётся ли русская православная церковь на Украину?