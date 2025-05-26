https://ukraina.ru/20250526/vernutsya-ili-net-russkiy-yazyk-i-russkaya-pravoslavnaya-tserkov-na-ukrainu-otvechaet-vladimir-skachko-1063359675.html

Вернутся или нет русский язык и русская православная церковь на Украину? Отвечает Владимир Скачко

Вернутся или нет русский язык и русская православная церковь на Украину? Отвечает Владимир Скачко - 26.05.2025 Украина.ру

Вернутся или нет русский язык и русская православная церковь на Украину? Отвечает Владимир Скачко

Продолжаем отвечать на ваши вопросы. У нас спрашивают: Будет ли русский язык государственным на Украине? Вернётся ли русская православная церковь на Украину?

2025-05-26T04:49

2025-05-26T04:49

2025-05-26T15:14

эксклюзив

украина

владимир скачко

русский язык

рпц

русская культура

православие

русофобия

свобода слова

русская традиция

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Отвечает политический обозреватель Владимир Скачко: Однозначно да. Потому что Украина — это часть русской земли, а значит, она несёт в себе русскую культуру и русскую духовность. А русская духовность невозможна без Русской православной церкви, её передового духовного отряда. Нет русской культуры без русского языка, который был и остаётся одним из важнейших факторов духовной жизни на Украине — даже сейчас. Русский язык и Русская православная церковь на Украине не исчезли. Их изгнали или загнали в подполье. А всё, что загнано, — рано или поздно возвращается.Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о ситуации, истории и других аспектах существования и будущего Украины, вы можете задать их нашим весьма опытным и знающим ситуацию и страну экспертам.Присылайте любой вопрос, который вас волнует, к нам в бот @RUkrainarubotСамые интересные и важные темы попадут на сайт с разбором и комментарием.

https://ukraina.ru/20250522/pochemu-ne-unichtozhayut-vysokopostavlennykh-voennykh-na-ukraine-otvechaet-ekspert-ukrainaru-vladimir-1063326764.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир скачко, русский язык, рпц, русская культура, православие, русофобия, свобода слова, русская традиция