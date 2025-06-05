"Полукольцо смерти": Полищук о том, как ВС РФ берут города без штурмов - 05.06.2025 Украина.ру
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"Полукольцо смерти": Полищук о том, как ВС РФ берут города без штурмов
"Полукольцо смерти": Полищук о том, как ВС РФ берут города без штурмов - 05.06.2025 Украина.ру
"Полукольцо смерти": Полищук о том, как ВС РФ берут города без штурмов
Действия российских войск под Покровском и Константиновкой являются не подготовкой к штурму крупных городов, а отработанной тактикой с минимальными потерями. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Александр Полищук
2025-06-05T03:15
2025-06-05T03:15
новости
россия
константиновка
мариуполь
вооруженные силы украины
вс рф
наступление вс рф
тактики
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Эксперт отметил, что ВС РФ уже имеют богатый опыт взятия укрепленных городов, включая Мариуполь, Бахмут и Авдеевку. По его словам, российские войска выработали эффективную тактику городских боев, которая позволяет уничтожать противника с минимальными потерями.Историк добавил, что для каждого города разрабатывается индивидуальный план с учетом особенностей местности. Он также выразил уверенность, что командование ВС РФ учло прошлые ошибки и продолжит совершенствовать тактику наступления.Подробнее на эту тему — в публикации Летняя кампания РФ: освобождение Покровска и Константиновки и ад для Харькова и Сум.Полный текст интервью Александра Полищука: ВС РФ пошли на Константиновку, потому что ВСУ не могут устоять перед арифметикой войны читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, константиновка, мариуполь, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, тактики
Новости, Россия, Константиновка, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, наступление ВС РФ, тактики

"Полукольцо смерти": Полищук о том, как ВС РФ берут города без штурмов

03:15 05.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Действия российских войск под Покровском и Константиновкой являются не подготовкой к штурму крупных городов, а отработанной тактикой с минимальными потерями. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Александр Полищук
Эксперт отметил, что ВС РФ уже имеют богатый опыт взятия укрепленных городов, включая Мариуполь, Бахмут и Авдеевку. По его словам, российские войска выработали эффективную тактику городских боев, которая позволяет уничтожать противника с минимальными потерями.
"Мы делаем полуколечко. Все, кто находится в этом полуколечке, рано или поздно умирают. И у ВСУ нет противоядия против этого", — подчеркнул Полищук.
Историк добавил, что для каждого города разрабатывается индивидуальный план с учетом особенностей местности. Он также выразил уверенность, что командование ВС РФ учло прошлые ошибки и продолжит совершенствовать тактику наступления.
Подробнее на эту тему — в публикации Летняя кампания РФ: освобождение Покровска и Константиновки и ад для Харькова и Сум.
Полный текст интервью Александра Полищука: ВС РФ пошли на Константиновку, потому что ВСУ не могут устоять перед арифметикой войны читайте на сайте Украина.ру.
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