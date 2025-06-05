https://ukraina.ru/20250605/polukoltso-smerti-polischuk-o-tom-kak-vs-rf-berut-goroda-bez-shturmov-1063639990.html
"Полукольцо смерти": Полищук о том, как ВС РФ берут города без штурмов
"Полукольцо смерти": Полищук о том, как ВС РФ берут города без штурмов - 05.06.2025 Украина.ру
"Полукольцо смерти": Полищук о том, как ВС РФ берут города без штурмов
Действия российских войск под Покровском и Константиновкой являются не подготовкой к штурму крупных городов, а отработанной тактикой с минимальными потерями. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Александр Полищук
2025-06-05T03:15
2025-06-05T03:15
2025-06-05T03:15
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константиновка
мариуполь
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наступление вс рф
тактики
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Эксперт отметил, что ВС РФ уже имеют богатый опыт взятия укрепленных городов, включая Мариуполь, Бахмут и Авдеевку. По его словам, российские войска выработали эффективную тактику городских боев, которая позволяет уничтожать противника с минимальными потерями.Историк добавил, что для каждого города разрабатывается индивидуальный план с учетом особенностей местности. Он также выразил уверенность, что командование ВС РФ учло прошлые ошибки и продолжит совершенствовать тактику наступления.Подробнее на эту тему — в публикации Летняя кампания РФ: освобождение Покровска и Константиновки и ад для Харькова и Сум.Полный текст интервью Александра Полищука: ВС РФ пошли на Константиновку, потому что ВСУ не могут устоять перед арифметикой войны читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, константиновка, мариуполь, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, тактики
Новости, Россия, Константиновка, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, наступление ВС РФ, тактики
"Полукольцо смерти": Полищук о том, как ВС РФ берут города без штурмов
Действия российских войск под Покровском и Константиновкой являются не подготовкой к штурму крупных городов, а отработанной тактикой с минимальными потерями. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Александр Полищук