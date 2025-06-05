Почему оператор дрона не заменит пилота: Леонков о будущем авиации
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Беспилотники нового поколения смогут эффективно дополнять пилотируемую авиацию, выполняя задачи разведки, удара и подавления ПВО, однако окончательно вытеснить самолёты с экипажами они не смогут. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков
По его словам, современные БПЛА все еще значительно уступают реактивным истребителям по скорости и тактической гибкости. Однако их развитие, особенно в реактивном исполнении, способно изменить баланс сил на поле боя.
"Они станут важным дополнением, если их грамотно развивать. Сейчас они работают на поршневых, квадрокоптерных технологиях. А авиация реактивная, сверхзвуковая. Шестое поколение пилотируемой авиации должно перейти на гиперзвук или приблизиться к нему", — пояснил эксперт.
"Поэтому реактивные БПЛА нужны. На одной платформе, но с разным функционалом: разведчики, ударные, камикадзе, ретрансляторы. Они будут выполнять роль авангарда, который будет беречь жизни наших пилотов", — подчеркнул собеседник издания.
При этом эксперт отметил, что оператор дрона, даже с множеством датчиков, не может заменить пилота в воздухе, который быстрее оценивает обстановку и принимает решения.
04:15Полищук раскрыл, как ВС РФ создали "военную науку" без военных гениевБоевой опыт ВС РФ систематизирован настолько, что смена командующих не влияет на эффективность наступления — армия действует по отработанным схемам военной науки. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока в Киеве хвастаются победой над старыми Ту-95, ВСУ теряют контроль над линией фронта читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на