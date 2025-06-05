Почему оператор дрона не заменит пилота: Леонков о будущем авиации - 05.06.2025 Украина.ру
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Почему оператор дрона не заменит пилота: Леонков о будущем авиации
Почему оператор дрона не заменит пилота: Леонков о будущем авиации - 05.06.2025 Украина.ру
Почему оператор дрона не заменит пилота: Леонков о будущем авиации
Беспилотники нового поколения смогут эффективно дополнять пилотируемую авиацию, выполняя задачи разведки, удара и подавления ПВО, однако окончательно вытеснить самолёты с экипажами они не смогут. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков
2025-06-05T19:45
2025-06-05T19:45
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По его словам, современные БПЛА все еще значительно уступают реактивным истребителям по скорости и тактической гибкости. Однако их развитие, особенно в реактивном исполнении, способно изменить баланс сил на поле боя.Леонков привёл в пример ситуацию на Украине, где российским ВКС пришлось прорывать сложную эшелонированную ПВО с большими потерями. Если бы в 2022 году в распоряжении были реактивные БПЛА, такие как "Стрижи", то потери могли быть значительно ниже."Поэтому реактивные БПЛА нужны. На одной платформе, но с разным функционалом: разведчики, ударные, камикадзе, ретрансляторы. Они будут выполнять роль авангарда, который будет беречь жизни наших пилотов", — подчеркнул собеседник издания.При этом эксперт отметил, что оператор дрона, даже с множеством датчиков, не может заменить пилота в воздухе, который быстрее оценивает обстановку и принимает решения.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока в Киеве хвастаются победой над старыми Ту-95, ВСУ теряют контроль над линией фронта читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250605/polischuk-raskryl-kak-vs-rf-sozdali-voennuyu-nauku-bez-voennykh-geniev-1063639583.html
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новости, украина, киев, вооруженные силы украины, вс рф, дроны, бпла
Новости, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, дроны, БПЛА

Почему оператор дрона не заменит пилота: Леонков о будущем авиации

19:45 05.06.2025
 
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Беспилотники нового поколения смогут эффективно дополнять пилотируемую авиацию, выполняя задачи разведки, удара и подавления ПВО, однако окончательно вытеснить самолёты с экипажами они не смогут. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков
По его словам, современные БПЛА все еще значительно уступают реактивным истребителям по скорости и тактической гибкости. Однако их развитие, особенно в реактивном исполнении, способно изменить баланс сил на поле боя.
"Они станут важным дополнением, если их грамотно развивать. Сейчас они работают на поршневых, квадрокоптерных технологиях. А авиация реактивная, сверхзвуковая. Шестое поколение пилотируемой авиации должно перейти на гиперзвук или приблизиться к нему", — пояснил эксперт.
Леонков привёл в пример ситуацию на Украине, где российским ВКС пришлось прорывать сложную эшелонированную ПВО с большими потерями. Если бы в 2022 году в распоряжении были реактивные БПЛА, такие как "Стрижи", то потери могли быть значительно ниже.
"Поэтому реактивные БПЛА нужны. На одной платформе, но с разным функционалом: разведчики, ударные, камикадзе, ретрансляторы. Они будут выполнять роль авангарда, который будет беречь жизни наших пилотов", — подчеркнул собеседник издания.
При этом эксперт отметил, что оператор дрона, даже с множеством датчиков, не может заменить пилота в воздухе, который быстрее оценивает обстановку и принимает решения.
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Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока в Киеве хвастаются победой над старыми Ту-95, ВСУ теряют контроль над линией фронта читайте на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
19:45Почему оператор дрона не заменит пилота: Леонков о будущем авиации
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