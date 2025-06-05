https://ukraina.ru/20250605/pochemu-operator-drona-ne-zamenit-pilota-leonkov-o-buduschem-aviatsii-1063664193.html

Почему оператор дрона не заменит пилота: Леонков о будущем авиации

Почему оператор дрона не заменит пилота: Леонков о будущем авиации - 05.06.2025 Украина.ру

Почему оператор дрона не заменит пилота: Леонков о будущем авиации

Беспилотники нового поколения смогут эффективно дополнять пилотируемую авиацию, выполняя задачи разведки, удара и подавления ПВО, однако окончательно вытеснить самолёты с экипажами они не смогут. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков

2025-06-05T19:45

2025-06-05T19:45

2025-06-05T19:45

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По его словам, современные БПЛА все еще значительно уступают реактивным истребителям по скорости и тактической гибкости. Однако их развитие, особенно в реактивном исполнении, способно изменить баланс сил на поле боя.Леонков привёл в пример ситуацию на Украине, где российским ВКС пришлось прорывать сложную эшелонированную ПВО с большими потерями. Если бы в 2022 году в распоряжении были реактивные БПЛА, такие как "Стрижи", то потери могли быть значительно ниже."Поэтому реактивные БПЛА нужны. На одной платформе, но с разным функционалом: разведчики, ударные, камикадзе, ретрансляторы. Они будут выполнять роль авангарда, который будет беречь жизни наших пилотов", — подчеркнул собеседник издания.При этом эксперт отметил, что оператор дрона, даже с множеством датчиков, не может заменить пилота в воздухе, который быстрее оценивает обстановку и принимает решения.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока в Киеве хвастаются победой над старыми Ту-95, ВСУ теряют контроль над линией фронта читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250605/polischuk-raskryl-kak-vs-rf-sozdali-voennuyu-nauku-bez-voennykh-geniev-1063639583.html

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