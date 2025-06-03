https://ukraina.ru/20250603/vkusno-poest-na-fronte-pyat-lyubimykh-blyud-boytsov-svo-1063603131.html

Вкусно поесть на фронте: пять любимых блюд бойцов СВО

Вкусно поесть на фронте: пять любимых блюд бойцов СВО - 03.06.2025 Украина.ру

Вкусно поесть на фронте: пять любимых блюд бойцов СВО

Донецкий волонтер, лауреат московской литературной премии "За верность Слову и Отечеству" им. Дельвига за 2024 год Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру, почему бойцы на фронте предпочитают пельмени и шаурму казенной армейской пище

2025-06-03T16:54

2025-06-03T16:54

2025-06-03T16:59

эксклюзив

александр чаленко

захар прилепин

захарченко

эспаньола

донецкая народная республика

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Главный критерий тут: хотим "как дома". Хотим домашней еды. В армии кормят очень хорошо. Сухпайки качественны, калорийны, питательны, но каждому из бойцов хочется отведать той еды, которую ему готовила мама или бабушка.Наше издание с помощью Елены Бобковой составила своеобразный хит-парад блюд, которые бойцы, пребывающие в зоне СВО, любят больше всего."Когда вам за солдатским столом предлагают макароны с тушенкой или хот-доги, знайте, что вам как гостю предлагают самое вкусное и дорогое, что солдат сам очень любит. Это как в Москве или в Донецке кого-то из мирных повести в дорогой ресторан и угостить устрицами. Помните об этом", - подчеркивает наша собеседница.Первое, жаренная картошкаКомментарий Бобковой: "Картошка, естественно, есть во всех фронтовых столовых, но она, как правило, присутствует только в первых блюдах. Ее распределяют по норме на бойцов, исходя из того, что она пойдет в суп. Поэтому картошки мало.А бойцам хочется именно жаренной картошечки – либо на масле, либо на сале, с добавлением лука или без добавления лука. Кто-то жарит на масле, но добавляет мелкие кусочки бекона или докторской колбасы. В общем, тут разнообразие приправ может быть большим, но главное это жаренная картошка. Все покупается на рынке. Может, кто-то картошку привез как гуманитарку.Летом бойцы предпочитают есть картошку со свежими овощами – помидорами, огурцами, болгарским перцем. Зимой – соленья – прежде всего, соленые или малосольные огурцы или помидоры, кто-то любит квашенную капусту или засоленный чеснок или морковку по-корейски".Второе, макароны с тушенкойКомментарий Бобковой: "Вообще, макароны и тушенка - это вроде как армейская пища. Помните макароны по-флотски (там только вместо тушенки добавляется фарш)? Но, как ни странно, основной рацион в армии – это каши. Сами понимаете, быстрые углеводы. Макарон мало.Поэтому их тоже покупают либо в магазине – они стоят достаточно дешево, либо они приходят в составе гуманитарного груза. Макароны любят возить гуманитарщики – веса в них поменьше картошки, и сохранность от порчи на порядок выше.Готовятся они просто: варятся, открывается тушенка, добавляется в макароны. Помню, в 2014-2015 годах в подразделения ДНР поставлялась отличная тушенка в серых банках. Там была еще надпись: "Не для продажи". Наши бойцы ее помнят. Так вот, там 95% было говядины, остальные 5% жир, соль и специи. Тушенка очень высокого качества, пальчики оближешь.Сейчас в армию поставляются и говядина, и свинина. Выбирай сам. Естественно, тут учитываются твои религиозные убеждения. Свинина – продукт не халяльный".Третье, салатыКомментарий Бобковой: "Еще раз, бойцы хотят есть "как дома". Это основной критерий. Итак, большинство предпочитает в принципе три вида салатов: оливье, крабовый салат и мимозу. Никто, конечно, с селедкой под шубой возиться не будет.Кроме консервов с сардинами (ингредиент мимозы), которые в принципе входят в армейский рацион, все остальные ингредиенты бойцы покупают сами. Готовят их сами. Главное, чтобы все было свежим и не просроченным, чтобы не пришлось либо в туалете, либо в госпитале с отравлением".Четвертое, хот-дог, бургеры либо шаурмаКомментарий Бобковой: "Вы знаете, многие бойцы мне лично рассказывали, что даже сидя на "нуле", порой очень сильно хотят малополезного фаст-фуда. Настолько сильно хотят, что привкус хот-догов или шаурмы они чувствуют прямо во рту. У них чуть ли не вкусовые галлюцинации начинаются. Конечно, все это никто лично не готовит. В основном хот-доги и шаурму едет во время похода в увольнение при посещении больших городов Донецк, Мелитополь, Луганск и так далее.Мне в располаге "Эспаньолы" в одном из городов ДНР рассказывали, что специально для своих бойцов возили в Часов Яр бургеры, сделанные на собственной кухне".Пятое, пельмени или вареникиКомментарий Бобковой: "Очень любят бойцы пельмени или вареники. Особенно те из наших, которые воюют на Запорожском фронте. Опять же сами они все это не лепят. Они могут заказать лепку частникам, которые на гражданке специализируются на этом. А потом все это принести в располагу и сварить. Пельмени для них – это как побывать дома.В книге Захара Прилепина "Некоторые не попадут в ад", которую он посвятил своему пребыванию в ДНР во времена Захарченко, есть эпизод, когда Захар вместе со своей "личкой" посещают донецкий ресторан, чтобы то ли позавтракать, то ли пообедать. Естественно, охранники едят вместе с Прилепиным, и он за всех платит.Так вот, писатель удивляется гастрономическому однообразию наших донецких ребят: мол, можно было заказать каких-нибудь расстегаев или еще какие-то ресторанные излишества, а они все равно с упорством заказывают, например, пельмени. Почему именно пельмени? Да потому что это для них привычная пища. Они ее привыкли с детства есть дома. Ее вкус они хотят снова ощутить в своем рту".Читайте также статью Александра Чаленко Пять необходимых вещей, которые должны быть в рюкзаке каждого бойца в эпоху дронов

https://ukraina.ru/20250602/pyat-neobkhodimykh-veschey-kotorye-dolzhny-byt-v-ryukzake-kazhdogo-boytsa-v-epokhu-dronov-1063575729.html

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

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