https://ukraina.ru/20250605/kiev-postavili-pered-boleznennym-vyborom-prinyat-pogibshikh-ili-priznat-porazhenie--politolog-1063632958.html

Киев поставили перед болезненным выбором: принять погибших или признать поражение — политолог

Киев поставили перед болезненным выбором: принять погибших или признать поражение — политолог - 05.06.2025 Украина.ру

Киев поставили перед болезненным выбором: принять погибших или признать поражение — политолог

Односторонняя передача Украине тел погибших военных нанесет серьезный удар по пропагандистским мифам о победоносности украинской армии. Такой шаг имеет исторические прецеденты и окажет мощное деморализующее воздействие на украинское общество. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Андрей Суздальцев

2025-06-05T03:30

2025-06-05T03:30

2025-06-05T03:30

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Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч замороженных тел украинских военных.По словам эксперта, попытка министра обороны Украины Рустема Умерова представить передачу тел как взаимный обмен не меняет сути ситуации. Факт одностороннего возврата 6 тысяч погибших наглядно демонстрирует катастрофические потери ВСУ. Суздальцев отметил, что украинская пропаганда долгое время культивировала миф о том, что русские якобы бегут от одного вида украинских солдат, тогда как реальность оказывается совершенно иной.Политолог провел исторические параллели, вспомнив события 1939 года, когда передача тел японских солдат после разгрома на Халхин-Голе удержала Японию от войны с СССР. Еще один пример — 1969 год, когда возврат погибших китайских военных после конфликтов на Даманском и у озера Жаланашколь стал серьезным унижением для Китая.Эксперт подчеркнул, что подобные действия всегда оказывали серьезное психологическое воздействие на противника, заставляя пересматривать свои позиции. В случае с Украиной этот шаг может стать важным элементом давления как на руководство страны, так и на общественное мнение.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250602/obmeny-prekraschenie-ognya-i-deti-medinskiy-podvel-itogi-vtorogo-raunda-peregovorov-s-kievom-1063582464.html

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новости, украина, россия, киев, владимир мединский, вооруженные силы украины, переговоры, потери всу, потери украины