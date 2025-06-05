Киев поставили перед болезненным выбором: принять погибших или признать поражение — политолог - 05.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250605/kiev-postavili-pered-boleznennym-vyborom-prinyat-pogibshikh-ili-priznat-porazhenie--politolog-1063632958.html
Киев поставили перед болезненным выбором: принять погибших или признать поражение — политолог
Киев поставили перед болезненным выбором: принять погибших или признать поражение — политолог - 05.06.2025 Украина.ру
Киев поставили перед болезненным выбором: принять погибших или признать поражение — политолог
Односторонняя передача Украине тел погибших военных нанесет серьезный удар по пропагандистским мифам о победоносности украинской армии. Такой шаг имеет исторические прецеденты и окажет мощное деморализующее воздействие на украинское общество. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Андрей Суздальцев
2025-06-05T03:30
2025-06-05T03:30
новости
украина
россия
киев
владимир мединский
вооруженные силы украины
переговоры
потери всу
потери украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060547964_0:0:1010:569_1920x0_80_0_0_af7bb33d232ba441ca216129b28c6f9b.jpg
Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч замороженных тел украинских военных.По словам эксперта, попытка министра обороны Украины Рустема Умерова представить передачу тел как взаимный обмен не меняет сути ситуации. Факт одностороннего возврата 6 тысяч погибших наглядно демонстрирует катастрофические потери ВСУ. Суздальцев отметил, что украинская пропаганда долгое время культивировала миф о том, что русские якобы бегут от одного вида украинских солдат, тогда как реальность оказывается совершенно иной.Политолог провел исторические параллели, вспомнив события 1939 года, когда передача тел японских солдат после разгрома на Халхин-Голе удержала Японию от войны с СССР. Еще один пример — 1969 год, когда возврат погибших китайских военных после конфликтов на Даманском и у озера Жаланашколь стал серьезным унижением для Китая.Эксперт подчеркнул, что подобные действия всегда оказывали серьезное психологическое воздействие на противника, заставляя пересматривать свои позиции. В случае с Украиной этот шаг может стать важным элементом давления как на руководство страны, так и на общественное мнение.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250602/obmeny-prekraschenie-ognya-i-deti-medinskiy-podvel-itogi-vtorogo-raunda-peregovorov-s-kievom-1063582464.html
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060547964_65:0:896:623_1920x0_80_0_0_68cd3c053cf56f2465ef5e0d2d969554.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, владимир мединский, вооруженные силы украины, переговоры, потери всу, потери украины
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, переговоры, потери ВСУ, потери Украины

Киев поставили перед болезненным выбором: принять погибших или признать поражение — политолог

03:30 05.06.2025
 
© РИА Новости)Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими, апрель 2024 года
Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими, апрель 2024 года
© РИА Новости)
Читать в
ДзенTelegram
Односторонняя передача Украине тел погибших военных нанесет серьезный удар по пропагандистским мифам о победоносности украинской армии. Такой шаг имеет исторические прецеденты и окажет мощное деморализующее воздействие на украинское общество. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Андрей Суздальцев
Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч замороженных тел украинских военных.
По словам эксперта, попытка министра обороны Украины Рустема Умерова представить передачу тел как взаимный обмен не меняет сути ситуации. Факт одностороннего возврата 6 тысяч погибших наглядно демонстрирует катастрофические потери ВСУ. Суздальцев отметил, что украинская пропаганда долгое время культивировала миф о том, что русские якобы бегут от одного вида украинских солдат, тогда как реальность оказывается совершенно иной.
"Украине, скорее всего, передадут тела, собранные на полях сражений в Курской области, — пояснил Суздальцев. — Нашей пропаганде следовало бы акцентировать внимание на том, что это результат их вторжения. В любом случае, это сильный ход — отказаться от этих тел невозможно, но и принять их будет крайне тяжело".
Политолог провел исторические параллели, вспомнив события 1939 года, когда передача тел японских солдат после разгрома на Халхин-Голе удержала Японию от войны с СССР. Еще один пример — 1969 год, когда возврат погибших китайских военных после конфликтов на Даманском и у озера Жаланашколь стал серьезным унижением для Китая.
Эксперт подчеркнул, что подобные действия всегда оказывали серьезное психологическое воздействие на противника, заставляя пересматривать свои позиции. В случае с Украиной этот шаг может стать важным элементом давления как на руководство страны, так и на общественное мнение.
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
2 июня, 17:42
Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с КиевомПомощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров. Корреспондент агентства РИА Новости передал, что именно им было сказано
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевВладимир МединскийВооруженные силы Украиныпереговорыпотери ВСУпотери Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:22Плакать о детях и оправдать террористические удары в РФ. Что говорят на Украине о визите Ермака в США
04:15Полищук раскрыл, как ВС РФ создали "военную науку" без военных гениев
04:00"Гитлеровская логика": Олейник о том, как Зеленский оправдывает уничтожение Украины
03:30Киев поставили перед болезненным выбором: принять погибших или признать поражение — политолог
03:15"Полукольцо смерти": Полищук о том, как ВС РФ берут города без штурмов
20:51Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки
20:12Забирать нельзя оставить. Почему Зеленский не хочет принимать тела погибших украинских солдат
20:00Послевоенная Украина: экс-депутат Рады о том, кто и как будет формировать новую власть
19:49Игорь Шатров: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя
19:45Пентагон в режиме онлайн: эксперт о том, как США управляли атаками ВСУ
19:30"Беспилотники могут запускать из гаража": Михайлов о новых угрозах российской ПВО
19:30От локальных прорывов к стратегическому успеху: Полищук о том, как ВС РФ меняют ситуацию в Донбассе
19:15Террор под прикрытием: политолог о методах Украины в войне против России
19:13"Каждый раз истерика": Захарова ответила изданию Украина.ру, поможет ли делу мира тактика "малых шагов"
19:02Балтийский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде" - видео
19:00Суздальцев: украинская власть превращает дипломатическое поражение в козырь для войны
18:30Путин об украинской верхушке: "Кто вообще ведёт переговоры с террористами?". Итоги 4 июня
18:11Эксперт Александр Казаков: Россия отказалась от штурма Харькова и вбивает клин в оборону ВСУ в Донбассе
17:51Что на Украине делают с россиянами, когда те не выдают своих: страшные факты от бывшего пленного
17:45Радио "Новороссия сегодня". Мы уже в эфире! Присоединяйтесь!
Лента новостейМолния