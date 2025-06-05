Киев поставили перед болезненным выбором: принять погибших или признать поражение — политолог
© РИА Новости)Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими, апрель 2024 года
© РИА Новости)
Односторонняя передача Украине тел погибших военных нанесет серьезный удар по пропагандистским мифам о победоносности украинской армии. Такой шаг имеет исторические прецеденты и окажет мощное деморализующее воздействие на украинское общество. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Андрей Суздальцев
Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч замороженных тел украинских военных.
По словам эксперта, попытка министра обороны Украины Рустема Умерова представить передачу тел как взаимный обмен не меняет сути ситуации. Факт одностороннего возврата 6 тысяч погибших наглядно демонстрирует катастрофические потери ВСУ. Суздальцев отметил, что украинская пропаганда долгое время культивировала миф о том, что русские якобы бегут от одного вида украинских солдат, тогда как реальность оказывается совершенно иной.
"Украине, скорее всего, передадут тела, собранные на полях сражений в Курской области, — пояснил Суздальцев. — Нашей пропаганде следовало бы акцентировать внимание на том, что это результат их вторжения. В любом случае, это сильный ход — отказаться от этих тел невозможно, но и принять их будет крайне тяжело".
Политолог провел исторические параллели, вспомнив события 1939 года, когда передача тел японских солдат после разгрома на Халхин-Голе удержала Японию от войны с СССР. Еще один пример — 1969 год, когда возврат погибших китайских военных после конфликтов на Даманском и у озера Жаланашколь стал серьезным унижением для Китая.
Эксперт подчеркнул, что подобные действия всегда оказывали серьезное психологическое воздействие на противника, заставляя пересматривать свои позиции. В случае с Украиной этот шаг может стать важным элементом давления как на руководство страны, так и на общественное мнение.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира читайте на сайте Украина.ру.
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