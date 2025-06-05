https://ukraina.ru/20250605/goroda-pod-pritselom-no-ne-pod-obstrelom-kazakov-o-novoy-taktike-nastupleniya-vs-rf-1063662498.html

Города под прицелом, но не под обстрелом: Казаков о новой тактике наступления ВС РФ

Города под прицелом, но не под обстрелом: Казаков о новой тактике наступления ВС РФ - 05.06.2025 Украина.ру

Города под прицелом, но не под обстрелом: Казаков о новой тактике наступления ВС РФ

Российские войска накопили значительные резервы и готовятся к возможному крупному наступлению, продолжая при этом тактику обходных маневров вместо штурмов городских агломераций. Основными направлениями могут стать Запорожское и Харьковское, при этом командование стремится сохранить инфраструктуру городов для послевоенного восстановления

2025-06-05T19:30

2025-06-05T19:30

2025-06-05T19:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков.По словам эксперта, российская армия сознательно выбрала стратегию бережного отношения к мирному населению и сохранения городской инфраструктуры. "Наш наступательный принцип небыстрый, потому что мы бережем бойцов и мирных жителей. В какой-то момент мы вообще отказались от штурма городов и оказалось, что это работает", — отметил Казаков.Он заявил, что на оперативных направлениях в тылу сосредоточены резервные части (минимум полк на каждом направлении) для развития возможных прорывов. Кроме того, обратил внимание собеседник издания, приоритетными целями могут стать Запорожье, Харьков и форсирование Днепра в нижнем теченииВ Донбассе успешно развивается операция по разделению Красноармейской и Славянско-Краматорской агломераций, подчеркнул Казаков. Сохраняется вероятность наступления через Изюм на Славянск, также уточнил он. По словам эксперта, российское командование не планирует штурмовать крупные города.Эксперт также обратил внимание на ухудшение положения ВСУ. По его словам, текущая ситуация напоминает перегибаемую палку, которая "постепенно ломается"."ВСУ находятся в еще более тяжелом положении, чем год назад. Резервов у них значительно меньше. А мы, наоборот, резервов накопили", — заключил Казаков.Полный текст материала Эксперта Александра Казакова: Россия отказалась от штурма Харькова и вбивает клин в оборону ВСУ в Донбассе читайте на сайте Украина.ру.

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