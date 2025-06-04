https://ukraina.ru/20250604/aleksandr-kazakov-rossiya-otkazalas-ot-shturma-kharkova-i-vbivaet-klin-v-oboronu-vsu-v-donbasse-1063642903.html

Эксперт Александр Казаков: Россия отказалась от штурма Харькова и вбивает клин в оборону ВСУ в Донбассе

Эксперт Александр Казаков: Россия отказалась от штурма Харькова и вбивает клин в оборону ВСУ в Донбассе - 04.06.2025 Украина.ру

Эксперт Александр Казаков: Россия отказалась от штурма Харькова и вбивает клин в оборону ВСУ в Донбассе

Что сегодня происходит на фронтах специальной военной операции? Об этом рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков.

2025-06-04T18:11

2025-06-04T18:11

2025-06-04T18:13

донбасс

харьков

запорожье

новости

александр казаков

вооруженные силы украины

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Наш наступательный принцип небыстрый, потому что мы бережем бойцов и мирных жителей. В какой-то момент мы вообще отказались от штурма городов и оказалось, что это работает. Сколько городов в Донбассе мы взяли с помощью обходных маневров. Более того, это репетиция перед выходом к большим городам. Никто не собирается штурмовать Харьков и Запорожье. Нам эти города целыми нужны. Уже сейчас надо думать о послевоенном восстановлении этих территорий.Повторюсь, большого наступления еще нет. Вопрос в том, будет ли оно. По военно-политической логике, оно должно быть. ВСУ находятся в еще более тяжелом положении, чем год назад. Резервов у них значительно меньше. А мы, наоборот, резервов накопили. У нас на десяти направлениях в оперативном тылу стоит минимум резервный полк, который в случае просадки фронта противника бросается в прорыв и развивает успех.А когда палка гнется, она постепенно ломается.И наше большое наступление может быть в виде Запорожской операции и Харьковской операции. В Донбассе у нас и так дела идут хорошо. Мы пробиваем клин между Красноармейской и Славянско-Краматорской агломерациями, разрезая их логистически. Еще велика вероятность выхода с севера через Изюм на Славянск. А большие операции – Харьков, Запорожье и форсирование Днепра в нижнем течении.

https://ukraina.ru/20250603/polkovnik-gennadiy-alekhin-gerani-lantsety-i-iskandery-rvut-logistiku-vsu-pod-kharkovom-1063604190.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

донбасс, харьков, запорожье, новости, александр казаков, вооруженные силы украины