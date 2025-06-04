Эксперт Александр Казаков: Россия отказалась от штурма Харькова и вбивает клин в оборону ВСУ в Донбассе - 04.06.2025 Украина.ру
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Эксперт Александр Казаков: Россия отказалась от штурма Харькова и вбивает клин в оборону ВСУ в Донбассе
Эксперт Александр Казаков: Россия отказалась от штурма Харькова и вбивает клин в оборону ВСУ в Донбассе - 04.06.2025 Украина.ру
Эксперт Александр Казаков: Россия отказалась от штурма Харькова и вбивает клин в оборону ВСУ в Донбассе
Что сегодня происходит на фронтах специальной военной операции? Об этом рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков.
2025-06-04T18:11
2025-06-04T18:13
донбасс
харьков
запорожье
новости
александр казаков
вооруженные силы украины
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Наш наступательный принцип небыстрый, потому что мы бережем бойцов и мирных жителей. В какой-то момент мы вообще отказались от штурма городов и оказалось, что это работает. Сколько городов в Донбассе мы взяли с помощью обходных маневров. Более того, это репетиция перед выходом к большим городам. Никто не собирается штурмовать Харьков и Запорожье. Нам эти города целыми нужны. Уже сейчас надо думать о послевоенном восстановлении этих территорий.Повторюсь, большого наступления еще нет. Вопрос в том, будет ли оно. По военно-политической логике, оно должно быть. ВСУ находятся в еще более тяжелом положении, чем год назад. Резервов у них значительно меньше. А мы, наоборот, резервов накопили. У нас на десяти направлениях в оперативном тылу стоит минимум резервный полк, который в случае просадки фронта противника бросается в прорыв и развивает успех.А когда палка гнется, она постепенно ломается.И наше большое наступление может быть в виде Запорожской операции и Харьковской операции. В Донбассе у нас и так дела идут хорошо. Мы пробиваем клин между Красноармейской и Славянско-Краматорской агломерациями, разрезая их логистически. Еще велика вероятность выхода с севера через Изюм на Славянск. А большие операции – Харьков, Запорожье и форсирование Днепра в нижнем течении.
https://ukraina.ru/20250603/polkovnik-gennadiy-alekhin-gerani-lantsety-i-iskandery-rvut-logistiku-vsu-pod-kharkovom-1063604190.html
донбасс
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Александр Порунов
Александр Порунов
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донбасс, харьков, запорожье, новости, александр казаков, вооруженные силы украины
Донбасс, Харьков, Запорожье, Новости, Александр Казаков, Вооруженные силы Украины

Эксперт Александр Казаков: Россия отказалась от штурма Харькова и вбивает клин в оборону ВСУ в Донбассе

18:11 04.06.2025 (обновлено: 18:13 04.06.2025)
 
© Украина.руАлександр Казаков
Александр Казаков - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Украина.ру
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Александр
Порунов
корреспондент издания Украина.ру
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Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах специальной военной операции? Об этом рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков.
Наш наступательный принцип небыстрый, потому что мы бережем бойцов и мирных жителей. В какой-то момент мы вообще отказались от штурма городов и оказалось, что это работает. Сколько городов в Донбассе мы взяли с помощью обходных маневров. Более того, это репетиция перед выходом к большим городам.
Никто не собирается штурмовать Харьков и Запорожье. Нам эти города целыми нужны. Уже сейчас надо думать о послевоенном восстановлении этих территорий.
Повторюсь, большого наступления еще нет. Вопрос в том, будет ли оно. По военно-политической логике, оно должно быть. ВСУ находятся в еще более тяжелом положении, чем год назад. Резервов у них значительно меньше. А мы, наоборот, резервов накопили. У нас на десяти направлениях в оперативном тылу стоит минимум резервный полк, который в случае просадки фронта противника бросается в прорыв и развивает успех.
А когда палка гнется, она постепенно ломается.
И наше большое наступление может быть в виде Запорожской операции и Харьковской операции. В Донбассе у нас и так дела идут хорошо. Мы пробиваем клин между Красноармейской и Славянско-Краматорской агломерациями, разрезая их логистически. Еще велика вероятность выхода с севера через Изюм на Славянск. А большие операции – Харьков, Запорожье и форсирование Днепра в нижнем течении.
СВО
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Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Вчера, 18:00
Полковник Геннадий Алехин: "Герани", "Ланцеты" и "Искандеры" рвут логистику ВСУ под ХарьковомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
18:30Путин об украинской верхушке: "Кто вообще ведёт переговоры с террористами?". Итоги 4 июня
18:11Эксперт Александр Казаков: Россия отказалась от штурма Харькова и вбивает клин в оборону ВСУ в Донбассе
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