https://ukraina.ru/20250530/litsa-voyny-shturmoviki--bratya-po-krovi-i-bratya-po-delu-1063491595.html

Война соединила их в семью. Штурмовые будни братьев не по крови

Война соединила их в семью. Штурмовые будни братьев не по крови - 30.05.2025 Украина.ру

Война соединила их в семью. Штурмовые будни братьев не по крови

В ходе недавно завершившегося освобождения населённого пункта Романовка отлично зарекомендовали себя все его участники – военнослужащие 68 гвардейского танкового полка 150 гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск. Выделить кого-то не представляется возможным, а выслушать хочется всех.

2025-05-30T07:31

2025-05-30T07:31

2025-05-30T07:33

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И первый из них - старший оператор взвода БПЛА с позывным "Скала". Дроны ведь если не безоговорочно первая, то одна из главных составляющих современных боевых действий. "Скала""Скала" признаётся, что у противника много способов противодействия нашим дронам, много возможностей глушить их и качественной аппаратуры РЭБ. Налажены поставки с Запада и собственное производство. Тем более 150 дивизии уже в который раз, вслед за Мариуполем, Марьинкой и Артёмовском, противостояла 3-я штурмовая бригада, она же "Азов"*. Техника, вооружение, боеприпасы, те же "птички" у этого украинского "элитного" соединения в очень большом количестве и вполне элитного качества. Для дроноводов, как и для других бойцов, это - вызов, принятый с достоинством. Например, в частых прямые дуэлях беспилотников они не раз сбивали "Мавиком" "Бабу-Ягу". Сначала этот недобрый сказочный персонаж был несколько в новинку – агродрон приспособили, чтобы тащил четыре мины от миномёта. Ничего, и им научились противодействовать, сбивать. Сбивают и другие вражеские дроны, ремонтируют и они работают уже на нас.При штурме Романовки, как и всегда, операторы БПЛА были немного сзади штурмовиков для того, чтобы они понимали, где находится противник и не попали в непонятную ситуацию. После разведки начинается прорыв и закрепление. До населённого пункта дойти тяжело – поля, открытая местность, контролируемая вражескими птичками. А уже в населённом пункте противнику деваться некуда.Дроноводы – не только "глаза" штурмовиков, но и грозная вспомогательная ударная сила. Блиндажи перед штурмом в течение нескольких дней обрабатываются "сбросниками" и FPV-дронами. "Мавик" несёт на себе пару ВОГов, этого хватает чтобы убить группу военнослужащих. Кроме того, рядом с Романовкой не было других населённых пунктов, чтобы поставить технику, и опять-таки серьёзная нагрузка упала на FPV-дроны. Сожгли около десяти единиц техники, в основном бронепикапы и "Брэдли". Попадались броневики M113 – любимая техника "Азова"*. Всё натовское, и сколько не сожги – всё равно дадут по новой. Что поделать, улыбается "Скала", придётся и нам их по новой сжигать.Операторы с дронов видели и записывали штурм позиций и как противник убегал. Это, пожалуй, стало самое запомнившимся видео и главным поводом для удивления. Обычно "Азов"* не бежит, пытаются сражаться, но в этот раз пришлось отступить. Например, идёт штурм опорника, из соседнего восемь человек убегает. Брали в плен и вражеских командиров, которые тоже пытались убежать."Скала" показывает трофеи по своему профилю. И дроны, и батарейки, и пульты – всё будет воевать на нашей стороне. Почему враг их оставил? Не успел собрать, штурмовые группы двигались очень быстро и стремительно прошили вражескую оборону. Кто-то сдался в плен, кто-то ретировался, кто-то уже не сможет ни сдаться в плен, ни убежать.По словам "Скалы", он и его товарищи раненых стараются не добивать – не звери ведь, если человек, пусть и противник, ранен, лучше взять такого в плен, он пользу принесёт как "язык". На их стороне иначе, они с удовольствием добивают беспомощных раненых. А ведь даже на войне надо оставаться человеком. У вражеских же дроноводов идейное расчеловечивание сочетается с особым геймерским сознанием. Управление дроном это ведь как игра, особенно если это FPV, не только с пультом, но и с очками виртуальной реальности. В какой-то момент можно начать думать, что перед тобой не живое существо, а персонаж игры, за уничтожение которого положены баллы. Украинские дроноводы примерно так обычно и думают."Скала" даёт советы товарищам и другим российским бойцам, как спрятаться от вражеского FPV-дрона. На открытой местности сделать это тяжело, но и в этом случае надо пытаться. Некоторые советуют замереть, как вкопанный столб, но так делать как раз не надо, надо искать любое минимальное укрытие, хотя бы ветку или куст.Сам оператор из кубанского Тимашевска, на СВО попал в ходе частичной мобилизации осенью 2022-го. В гражданской жизни занимался отделочными работами, но интересовался и занимался дронами гражданского профиля, так и стал военным дроноводом."Дан"Командир взвода, младший лейтенант с позывным "Ден", тоже отмечает, что враг держится в основном за счёт контроля за небом. Пехота может передвигаться только в появляющихся "окнах" возможностей, камикадзе и сбросы не дают пройти, и хотелось бы, чтобы и у нас этого добра было хотя бы не меньше. А если уже подошли – там уже дело техники. Настоящий горячий бой идёт не очень часто. Противнику предлагают сдаться в плен, и если уж он не сдаётся, идёт зачистка. В Романовка было то же, что и всегда – зачистка, штурм.Из наёмников в плен попадают в основном поляки, французы, американцы. Бойцы допрашивают их и других пленных на предмет оперативной информации и затем передают спецслужбам. "Азовцев" "Ден" называет отпетыми подонками, для которых нет цензурных определений и которых не хочется брать в плен. Сколько мирных людей погубили эти моральные уроды без грамма святого за душой, не боящиеся ни Бога, ни чёрта. Поэтому, признаётся взводник, есть не только техническое удовлетворение от проделанной боевой работы, но и тихая радость от того, что всыпали именно им. "Я сам верующий, считал раньше, что нельзя убивать людей, но с такими что делать, которые детей и стариков уничтожают? Мы стреляем точечно, по военным целям, а они по мирным жителям. Что они в Горловке творят – кошмар", - с горечью и злостью говорит младший лейтенант. Он подтверждает: всё, что говорят по телевизору – правда. Даже на Пасху противник не соблюдал перемирие, по факту его не было ни на минуту. Как лупили, так и продолжили. Можно простить призывников-жертв "бусификации", но не идейных военных преступников.До мобилизации "Ден" работал нефтяником в Тюменской области. Пришла повестка – пошёл служить, и не пожалел, а в этом году уже подписал контракт. Улыбается: "Привык, чувствую моё". Родными стали не только люди вокруг, но и братья наши меньшие. Два года назад в Артёмовске офицер оставил ребятам собаку, которую по семейным причинам не мог забрать домой. Собака умная, лабрадор, через некоторое время родила дочь, которая вообще стала бойцам лучшей подругой. Мотя – такой у неё "позывной" - всегда на передке, верная, своих знает, чужих не подпускает, чувствует когда кто-то крадётся, чувствует и близость прилётов. У Моти четыре ранения, и "Ден" говорит, что она вполне заслужила орден Мужества. Пока же "мужик" на груди у самого "Дена" - за образцовое выполнение боевой задачи."Ламбада"Весёлый разбитной стрелок с позывным "Ламбада" носит на бронежилете адыгский герб с двенадцатью звёздами, обозначающими двенадцать адыгских племён, и тремя стрелами - родом он из Кабардино-Балкарии, а кабардинцы тоже относятся к адыгам. "Ламбада" подтверждает слова товарищей о мотивации и оснащении противника. У вражеских солдат отличное обеспечение и вооружение, при этом воюют они в массе своей не за страну как таковую, а за деньги, людоедские идеи или по принуждению.Пленные военнослужащие по-прежнему пытаются рассказывать, что они сплошь повара, банщики и музыканты, эта песня - неизменный шлягер их репертуара, но её фальшивый мотив обмануть уже не может. Быстро выясняется, что человек сам давно воюет и вообще два, а то и три поколения его семьи сейчас на войне. Что ж, он сдался в плен, а в безоружного человека стрелять негоже. "Ламбада" признаётся: когда подписал четыре месяца назад контракт, рассматривал это в первую очередь как работу, но постепенно, глядя на противника и его поведение, проснулась злость и желание бить его от всей души.Да, в рядах противника очень много бедолаг, пойманных на улицах украинских городов и сёл ТЦК. Но и оставшихся настоящих нацистов и необандеровцев хватает, чтобы воспылать к ним ненавистью. "Ламбада" рассказывает, что на той стороне есть мода и одновременно выгодный заработок – принимать "донаты" от сограждан и писать имя-фамилию "донатящего" на снарядах, отправляемых затем в наши бойцов, да и в мирное население. При зачистке одного из опорников ребята обнаружили флешку с такими заказами и фотоподтверждениями их выполнения. "Ламбада" запомнил несколько из них, например, некоей Оксаны Дацюк, которой передаёт "горячий привет"."Ламбада" начинал в стрелковом батальоне, потом попал в мотострелковый, а теперь в штурмовом подразделении. Заходил в Дачное с тем же напарником, что сейчас, и уже в первом блиндаже собрал богатый улов трофеев - два пулемёта, десять одноразовых шведских гранатомётов, несколько АК-74. Для такого улова и вообще хорошей боевой работы он и сам носит с собой серьёзный боекомплект - 16 магазинов общим весом восемь килограмм, плюс шесть гранат. Бывает, что в бою использует только что взятые трофеи, например, натовские американские гранаты.На радиосвязь "Ламбада" не жалуется – говорит, хорошо защищена, и не припомнить случая, чтобы перехватывали сигналы. Зато сами наши штурмовики перехватывали - вернее, захватили сами вражеские рации в опорнике, чем помогли общему делу. Когда вскоре начала работать наша артиллерия, у противника началась паника, ребята услышали тревожный гомон и сообщили командирам, после чего в то же место полетели новые "приветы".Дома парня ждут мать, отец и младший брат. "Ламбада" честно говорит, что доставил родителям много хлопот в молодости, и когда услышал от них "мы тобой гордимся", мотивация его удвоилась. Но на линии боевого соприкосновения боец уже, можно сказать, обрёл вторую семью. Напарника он считает ещё одним братом. Монте"Ламбада" и его напарник "Монте" вместе с первого дня, и у них выработана полная синхронность мышления. При первом же штурме, когда "Ламбада" шёл первым номером, "Монте" прекрасно понял, что нужно сделать, и перекрыл подавляющим огнём вход на вражескую позицию, чтобы оттуда никто не выскочил, пока напарник кидал гранаты. Когда "Ламбада" кинул гранаты в несколько ходов и собрался идти к окопу, дабы спрыгнуть туда и заходить в блиндаж, "Монте" мгновенно это понял, прекратил огонь и спрыгнул за мной.Напарникам приходится быть постоянно спиной к спине. "Ламбада" шутит, что на четвертую неделю совместного пребывания на десятке квадратных метров просыпается и просит "Монте" отвернуться, так он надоел, но это именно юмор – суровый, мужской, военный. Кстати, в момент беседы названный брат тоже рядом. Он из Пятигорска, но имеет карабахские корни, и позывной взял в честь легендарного карабахского командира Монте Мелконяна. "Монте" с горечью говорит, что одиннадцать его родственников погибли в боях за землю его предков, и он сам сражается за исторический выбор Донбасса в пользу матери-России, за то, чтобы здесь не повторилась карабахская трагедия.ГуфУроженец Астраханской области с позывным "Гуф" тоже по должности стрелок. "Старший стрелок",- тут же поправляется он и смеётся, вспоминая кинопирата Джека Воробья, всегда уточнявшего "капитан Джек Воробей". Этот скромный интеллигентный парень не служил срочную службу, на "гражданке" работал конторщиком на предприятии "Газпрома", продавцом. Контракт подписал в ноябре. Мотивация – на СВО уже много знакомых, братьев, родственников, и негоже прятаться от угроз, стоящих перед Родиной. "Гуф" не знал, на какое направление попадет, но понимал, что буду участвовать в общем деле. Дома его ждут мама, папа, братья, сёстры, девушка. Все они, друзья, близкие переживают, ждут в отпуск, спрашивают, как дела и когда будет Победа. Отвечаю, что точный срок сказать сложно, но она обязательно будет за нами.В боях за Курахово астраханец получил пулевое ранение в правое предплечье. Дело на фронте, увы, обычное. Но противник постоянно использует и запрещённое оружие и способы войны. Например, химические боеприпасы, поэтому у каждого военнослужащего всегда есть противогаз. Приходилось сталкиваться и с другими трюками. Как-то на подходе к блиндажу, который должна была занять группа "Гуфа", ребят заметили "птички". Только зашли - начали отрабатывать камикадзе, сбросы, миномёт, танк. Ребята на случай возможной прослушки эфира говорили по рации, что у них всё нормально, дабы дезориентировать противника. Противник не успокоился и стал сбрасывать отравленную провизию. "Родной" "Мавик" следил за участком, и группу сразу предупредили, что это не наше, и это нельзя есть, пить, курить.Подбрасывают, например, отравленную воду. Но её хотя бы легко определить, Отравленная вода, только вскрываешь – сразу мутность, осадок. Есть и более хитрые подлости. Запихивают в шоколадные батончики тротил-пластид и там же два провода, перекусываешь, замыкаешь эти провода, происходит взрыв. Также запихивают в окопные свечи. Свеча горит, догорает, в какой-то момент происходит детонация и мощный взрыв.Завершая разговор о нравах и психологическом портрете противника, "Гуф" показывает жетон, снятый с одного из пленных. На одной стороне его личные данные в обрамлении нацистской символики, на другой – обращение матери: "Ты моя гордость! С любовью, мама". Как-то это всё…ненормально. И сыновья наших матерей, такие как "Скала", "Ден", "Ламбада", "Монте", "Гуф", сражаются, чтобы эту ненормальность исправить.* запрещённая в РФ террористическая организация

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