https://ukraina.ru/20250605/73-lzhi-eks-deputat-rady-o-tom-kak-sozdavalas-illyuziya-legitimnosti-zelenskogo-1063638494.html

73% лжи: экс-депутат Рады о том, как создавалась иллюзия легитимности Зеленского

73% лжи: экс-депутат Рады о том, как создавалась иллюзия легитимности Зеленского - 05.06.2025 Украина.ру

73% лжи: экс-депутат Рады о том, как создавалась иллюзия легитимности Зеленского

Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" пришли к власти с нарушением украинского законодательства, что делает всю текущую власть в стране юридически нелегитимной. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал украинский политик, экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник

2025-06-05T04:45

2025-06-05T04:45

2025-06-05T04:45

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Как профессиональный юрист Олейник подробно объяснил нарушения при формировании власти в 2019 году:Эксперт выделил три обязательные стадии легитимных выборов:♦ Выдвижение (должно соответствовать законодательству);♦ Голосование и агитация;♦ Подведение результатов."На первой же стадии были грубейшие нарушения. У 'Слуги народа' на момент выдвижения кандидатов была зарегистрирована только Криворожская городская организация, а не областные, как требует закон", — пояснил Олейник.Политик привел конкретный пример:"Спросите у Стефанчука: от какой областной партийной организации его выдвигали? Он не сможет ответить, потому что таких организаций не существовало".Олейник напомнил, что когда он в 2019 году рассказал об этих нарушениях бывшему главе Администрации президента Украины Андрею Портнову, тот сразу признал факт нарушения закона.Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков назвал документы, которые Зеленский имеет право подписать.Полный текст интервью Депутата Верховной Рады Владимира Олейника о фальсификациях на выборах парламента и президента Украины читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, верховная рада, президентские выборы, президент украины