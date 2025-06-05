73% лжи: экс-депутат Рады о том, как создавалась иллюзия легитимности Зеленского - 05.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250605/73-lzhi-eks-deputat-rady-o-tom-kak-sozdavalas-illyuziya-legitimnosti-zelenskogo-1063638494.html
73% лжи: экс-депутат Рады о том, как создавалась иллюзия легитимности Зеленского
73% лжи: экс-депутат Рады о том, как создавалась иллюзия легитимности Зеленского - 05.06.2025 Украина.ру
73% лжи: экс-депутат Рады о том, как создавалась иллюзия легитимности Зеленского
Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" пришли к власти с нарушением украинского законодательства, что делает всю текущую власть в стране юридически нелегитимной. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал украинский политик, экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник
2025-06-05T04:45
2025-06-05T04:45
новости
украина
владимир зеленский
трамп и зеленский
верховная рада
президентские выборы
президент украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1c/1062108386_0:0:738:415_1920x0_80_0_0_b37ed084e122c18fc0aea30efecfbb3e.jpg
Как профессиональный юрист Олейник подробно объяснил нарушения при формировании власти в 2019 году:Эксперт выделил три обязательные стадии легитимных выборов:♦ Выдвижение (должно соответствовать законодательству);♦ Голосование и агитация;♦ Подведение результатов."На первой же стадии были грубейшие нарушения. У 'Слуги народа' на момент выдвижения кандидатов была зарегистрирована только Криворожская городская организация, а не областные, как требует закон", — пояснил Олейник.Политик привел конкретный пример:"Спросите у Стефанчука: от какой областной партийной организации его выдвигали? Он не сможет ответить, потому что таких организаций не существовало".Олейник напомнил, что когда он в 2019 году рассказал об этих нарушениях бывшему главе Администрации президента Украины Андрею Портнову, тот сразу признал факт нарушения закона.Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков назвал документы, которые Зеленский имеет право подписать.Полный текст интервью Депутата Верховной Рады Владимира Олейника о фальсификациях на выборах парламента и президента Украины читайте на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1c/1062108386_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_600184bcdb8845fe9a8a7044ab25869c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, верховная рада, президентские выборы, президент украины
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Верховная Рада, президентские выборы, президент Украины

73% лжи: экс-депутат Рады о том, как создавалась иллюзия легитимности Зеленского

04:45 05.06.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" пришли к власти с нарушением украинского законодательства, что делает всю текущую власть в стране юридически нелегитимной. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал украинский политик, экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник
Как профессиональный юрист Олейник подробно объяснил нарушения при формировании власти в 2019 году:
"Зеленский был выдвинут кандидатом от партии “Слуга народа”, которая на момент выборов не имела необходимых по закону областных организаций. Это ключевое нарушение избирательного процесса", — заявил собеседник издания.
Эксперт выделил три обязательные стадии легитимных выборов:
♦ Выдвижение (должно соответствовать законодательству);
♦ Голосование и агитация;
♦ Подведение результатов.
"На первой же стадии были грубейшие нарушения. У 'Слуги народа' на момент выдвижения кандидатов была зарегистрирована только Криворожская городская организация, а не областные, как требует закон", — пояснил Олейник.
Политик привел конкретный пример:
"Спросите у Стефанчука: от какой областной партийной организации его выдвигали? Он не сможет ответить, потому что таких организаций не существовало".
Олейник напомнил, что когда он в 2019 году рассказал об этих нарушениях бывшему главе Администрации президента Украины Андрею Портнову, тот сразу признал факт нарушения закона.
"Зеленский заявляет о 73% поддержки, но мы отвечаем: вы пришли к власти мошенническим путем. Вся нынешняя украинская власть — нелегитимна с юридической точки зрения", — резюмировал экс-депутат.
Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков назвал документы, которые Зеленский имеет право подписать.
Полный текст интервью Депутата Верховной Рады Владимира Олейника о фальсификациях на выборах парламента и президента Украины читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийВерховная Радапрезидентские выборыпрезидент Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Киевский людоедский режим: эксперт вскрыл чудовищную суть украинских "законов"
05:25"Большая психбольница, где больным требуется активная терапия войны". "Дядя Ваня" о ситуации на фронте
05:22Музыка на СВО: какие группы любят слушать наши бойцы в машинах и располагах
05:20"Русские постепенно затягивают удавку на шее Киева". Украина в международном контексте
05:10"Клоун одурачил людей". Украинские и российские эксперты и политики о ситуации
05:00Гуманитарный прогресс или политический провал: Краснов оценил будущее переговоров с Украиной
04:4573% лжи: экс-депутат Рады о том, как создавалась иллюзия легитимности Зеленского
04:30Историческая развилка: Суздальцев о том, как бои в Донбассе определяют исход мировых войн
04:22Плакать о детях и оправдать террористические удары в РФ. Что говорят на Украине о визите Ермака в США
04:15Полищук раскрыл, как ВС РФ создали "военную науку" без военных гениев
04:00"Гитлеровская логика": Олейник о том, как Зеленский оправдывает уничтожение Украины
03:30Киев поставили перед болезненным выбором: принять погибших или признать поражение — политолог
03:15"Полукольцо смерти": Полищук о том, как ВС РФ берут города без штурмов
20:51Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки
20:12Забирать нельзя оставить. Почему Зеленский не хочет принимать тела погибших украинских солдат
20:00Послевоенная Украина: экс-депутат Рады о том, кто и как будет формировать новую власть
19:49Игорь Шатров: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя
19:45Пентагон в режиме онлайн: эксперт о том, как США управляли атаками ВСУ
19:30"Беспилотники могут запускать из гаража": Михайлов о новых угрозах российской ПВО
19:30От локальных прорывов к стратегическому успеху: Полищук о том, как ВС РФ меняют ситуацию в Донбассе
Лента новостейМолния