https://ukraina.ru/20250605/1046824041.html

Николай Плавьюк: 100 лет последнему "президент УНР"

Николай Плавьюк: 100 лет последнему "президент УНР" - 04.06.2025 Украина.ру

Николай Плавьюк: 100 лет последнему "президент УНР"

Когда прекратила существование Украинская народная республика? Вы таки будете удивлены, но вовсе не в 1920 году, когда Петлюру вышибли с Украины, а сам он оказался уже не нужен Польше, а аж в 1992 году, когда последний глава УНР в изгнании Николай Плавьюк передал свои полномочия президенту Леониду Кравчуку

2025-06-05T08:00

2025-06-05T08:00

2025-06-04T12:52

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Последний лидер УНР и, по совместительству, руководитель Организации украинских националистов* Николай Плавьюк родился 5 июня 1925 года в селе Русов, в настоящее время входящем в состав Ивано-Франковской области, а в то время находившимся на территории Польши. Село было небольшое, но заметное. Известное в первую очередь благодаря тому факту, что его уроженцем был известный писатель Василий Стефаник.Стефаник в советское время считался культовым украинским прозаиком, советское правительство в 20-е годы даже платило ему персональную пенсию, притом, что Стефаник жил в Польше и к СССР отношения не имел.Еще одним видным уроженцем села был известный советский публицист Тарас Мигаль (его брат Роман в 30-е годы был заместителем начинавшего Бандеры в референтуре ОУН*).В своих интервью Плавьюк вспоминал, что его мировоззрение сформировалось из-за шовинистического нажима польской администрации. Однако стоит отметить, что самого Плавьюка записывать в число пострадавших от польского шовинизма вряд ли уместно. Будучи сыном обычного крестьянина, он благополучно выучился в гимназии, да ещё и получал стипендию, благодаря которой и смог получить образование.Как и большинство украинских гимназистов того времени, Плавьюк состоял в скаутском движении "Пласт", кадры из которого почти автоматически пополняли ОУН* при взрослении. Но перед этим жизнь будущего главы УНР круто изменилась. В 1939 году началась мировая война, и его родные края были присоединены к территории УССР.Как честно признавался Плавьюк, это присоединение было встречено всеми местными жителями (включая и его самого) с большим энтузиазмом и радостью. Однако начавшаяся коллективизация настроила всех антисоветски.В 1941 году западная часть УССР была быстро оккупирована немцами, началась новая жизнь.16-летний Плавьюк примкнул к ОУН*. К тому времени она уже раскололась на фракции бандеровцев и мельниковцев, Плавьюк присоединился к мельниковцам. Какой-либо серьезной деятельностью в силу малолетства он не занимался, продолжая обучение.В 1944 году в условиях наступления Красной армии Плавьюк, по совету соратников по организации и по рекомендации своих родителей (несколько близких родственников Плавьюка жили в Канаде, и отец настаивал на том, чтобы сын уехал к ним), ушёл на запад вместе с немцами.Добраться до Канады в условиях войны было непросто. Из скопившихся в Германии беглецов из СССР немцы решили создать единую украинскую армию, приплюсовав к ним пленных красноармейцев, "вольных казаков" и набранных в УССР в период оккупации шуцманов (полицейских). В начале 1945 года началось создание 2-й дивизии Украинской национальной армии, в которую вступил Плавьюк.Единственное сражение, в котором дивизии довелось принять участие, была битва под Бауценом в середине апреля 1945 года, причём основным противником было просоветское Войско Польское. После этого дивизия отошла в Чехословакию, где сдалась союзникам.Те разрешили всем желавшим остаться в западных странах и не возвращаться в СССР. Плавьюк осел в Мюнхене, который в то время был одним из главных центров притяжения эмигрантов. Там он вошёл в число руководителей "Зарева" — организации, объединявшей украинских "национально мыслящих" студентов.Во главе "Зарева" стоял Марк Антонович — сын знаменитого общественного деятеля Дмитрия Антоновича (был заместителем Грушевского в Центральной Раде, затем морским министром УНР и представителем республики в Швеции и Италии) и внук не менее знаменитого киевского историка Владимира Антоновича.В 1949 году Плавьюк окончил учебу в Мюнхенском университете и наконец исполнил пожелание отца, перебравшись к родственникам в Канаду, где сразу же стал активистом местной диаспоры. Достаточно быстро он выбился в число руководителей УНО — Украинского национального объединения в Канаде — общественной организации, находившейся под сильным влиянием мельниковцев. К концу 1950-х он уже был руководителем этой организации.В отличие от бандеровцев, мельниковцы находились на периферии интереса советских спецслужб, и их в основном пытались обрабатывать "по-хорошему". Сначала к Плавьюку привезли тётку, оставшуюся в СССР, чтобы на него повлиять. Потом организовали встречу с братом. Надо сказать, что брат Плавьюка не только остался в СССР, но и был убеждённым коммунистом и членом партии. После того как брату не удалось уговорить его вернуться в УССР, Николая Плавьюка оставили в покое.В начале 60-х умер Мельник, и во главе ОУН* уже не нашлось ни одной фигуры, близкой ему по связям и влиянию. В этот же период началось срастание мельниковцев с правительством УНР в изгнании. Плавьюк вошёл сначала в состав Провода ОУН*, затем через Провод попал в руководство Всемирного конгресса украинцев.Эта организация, созданная в конце 60-х, была главной идеей последних лет Мельника, но осуществить её удалось только после его смерти. ВКУ претендовала на то, чтобы быть руководящим органом, объединяющим украинские диаспоры во всех странах мира.В 1977 году умер преемник Мельника во главе ОУН* Штуль-Жданович. Его сменил Квитковский, умерший всего через два года. В 1979 году ОУН* наконец возглавил Плавьюк, который сохранял эту должность до самой смерти, установив рекорд по времени пребывания во главе этой организации – даже Мельник был у руля 26 лет, тогда как Плавьюк рулил организацией 33 года.В 1989 году в Америке умер многолетний глава УНР в изгнании Ливицкий. После его смерти пост перешёл к Плавьюку, который и стал последним главой виртуального правительства "в экзиле". В 1991 году СССР распался, а уже в следующем году состоялась торжественная передача государственных регалий УНР первому президенту постсоветской Украины Кравчуку. Регалии передал лично Плавьюк, которому было даровано гражданство Украины.Плавьюк на тот момент был в возрасте политического расцвета и можно было предположить, что он попытается встроиться в политическую систему новой страны. Однако ничего подобного не произошло, до последних дней Плавьюк жил в Канаде, изредка давая интервью журналистам и символически руководя ОУН*.Что касается ОУН*, то она в постсоветские годы легализовалась на Украине, но ни наследникам бандеровской фракции, ни мельниковцам не удалось создать серьезной политической партии, и они де-факто остались обособленными общественными движениями, не сумевшими конкурировать с сохранившимися с советских времен кланами.Сам Плавьюк честно признавался в интервью, что встроиться в систему ему не удалось, потому что "советизация зашла слишком далеко" и "советские украинцы мало знали об окружающем мире, а мы мало знали о советских украинцах". Разница между канадской диаспорой и постсоветской Украиной была слишком очевидна.Из Канады Плавьюк осторожно поругивал украинских политиков за то, что они слишком увлекаются борьбой за власть в ущерб государству, но вместе с тем хвалил украинизацию. Украинские политики периодически награждали его орденами. Но в целом было очевидно, что места в украинской политике ему нет, и он сам быстро это понял.В эпоху позднего Ющенко у Плавьюка поинтересовались, что он думает о вступлении Украины в НАТО. Тот ответил в том духе, что интеграция с Европой нужна, но и Россию попусту провоцировать не стоит, да и вообще надо аккуратно вести свою политику, чтобы не стать пешкой западных стран против России или пешкой России против западных стран.После этого журналисты интерес к экс-главе государства, пусть и виртуального, потеряли и в следующий раз вспомнили, только когда он умер в 2012 году. После Евромайдана несколько городских улиц были переименованы в честь Плавьюка, но значимой фигурой даже на фоне явного подъема национализма он так и не стал.* Организация запрещена в Российской Федерации

https://ukraina.ru/20170411/1018521455.html

https://ukraina.ru/20200210/1026623532.html

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Евгений Антонюк

история, история украины, история ссср, оун, андрей мельник, унр, украина, украинские эмигранты